V Hradci opravují autobusové nádraží. Z bývalého hotelu bude odbavovací hala

  9:24
Autobusové nádraží v Jindřichově Hradci potřebovalo rekonstrukci. Roky provozu už na něm byly znát. Lepší komfort cestujícím má zajistit oprava za 85 milionů korun. Práce začaly v listopadu a potrvají do července příštího roku.
Bývalý hotel U Města Vídně přestaví na odbavovací budovu. Oprava autobusového nádraží v Jindřichově Hradci potrvá do července 2026. | foto: Vizualizace: ICOM transport

Při přestavbě opraví přilehlou památkovou budovu bývalého hotelu U Města Vídně, kde vznikne nová odbavovací hala. Ta nabídne větší prostor, přehlednější uspořádání a pohodlné zázemí pro cestující, včetně informační kanceláře a moderních sociálních zařízení. Nové prostory s kanceláří a odpočinkovými místnostmi získají i řidiči.

Jde o soukromou akci společnosti ICOM transport. Její zástupce Tomáš Dlouhý uvedl, že je to investice do budoucnosti veřejné dopravy v regionu. „Autobusové nádraží je klíčový dopravní uzel a jeho modernizace pomůže nejen cestujícím, ale i celému městu. Výsledkem bude kvalitnější infrastruktura, která bude sloužit obyvatelům desítky let,“ zmínil.

Bývalý hotel U Města Vídně přestaví na odbavovací budovu. Oprava autobusového nádraží v Jindřichově Hradci potrvá do července 2026.

Součástí projektu je výstavba 15 nových nástupišť vybavených přístřeškem. Dvě z nich vyhradí pro městskou hromadnou dopravu, což zlepší přestupy a orientaci cestujících a zvýší bezpečnost. Dojít má také ke zkvalitnění veřejného prostoru i zlepšení propustnosti dopravy v centru.

„Celé autobusové nádraží se přesune k opravené budově, stávající přístřešky nástupišť budou demontovány a pozemek bude mít v budoucnu jiné využití,“ upřesnil mluvčí dopravce Martin Havran. Modernizace se bude týkat hlavně chodu stávající zastávky MHD, již přesunou na stanoviště číslo 16. Další změny se budou řešit podle potřeby.

V Písku a ve Vimperku začnou opravy autobusových nádraží, zastávky se přesunou

Úpravy nádraží vítá i město. Místo dlouhodobě vnímá jako nevyhovující. „Jsme rádi, že nádraží čeká modernizace a bude odpovídat současným nárokům na komfort, funkčnost i vzhled. Rekonstrukce výrazně zlepší zázemí pro cestující i celkový dojem z této důležité dopravní lokality,“ řekla mluvčí radnice Karolína Bartošková.

Práce začaly v listopadu a potrvají do července příštího roku. Provádí je společnost OHLA ŽS. Začátek rekonstrukce se zpozdil o několik měsíců. „Bylo nutné doladit projektovou dokumentaci a projít celým procesem schvalování dotací,“ vysvětlil Dlouhý.

Roli sehrálo i to, že areál nádraží je technickou památkou a při modernizaci musí respektovat prvorepublikový ráz objektu a zachovat jeho architekturu.

