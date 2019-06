Opravené nádraží v Českém Krumlově nabízí wi-fi i dobití elektromobilů

„Je to určitě lepší než předtím. Líbí se nám uspořádání, informační tabule s odjezdy a příjezdy a schody zkracující cestu do centra města. Dříve se to tu muselo obcházet kolem benzinky. Řidiči také jistě uvítají parkoviště, které chybělo. Co bychom vytkly je, že když prší a fouká, tak je člověk mokrý i pod přístřeškem. Také by se zvenčí mohla opravit autobusová budova,“ říkají studentky druhého ročníku zdravotnické školy Klára Klabouchová a Natálie Kadlecová, které do Krumlova autobusem dojíždějí.

Rekonstrukce za bezmála 82 milionů korun, na kterou Českokrumlovský rozvojový fond sehnal evropskou dotaci ve výši 42,5 milionu, měla původně skončit do loňského prosince.

Během prací spojených s vybudováním parkoviště se však objevily nepředpokládané problémy s podložím, jež neodhalily ani předchozí geologické průzkumy. A tak se nakonec dokončení posunulo až do května.

Ačkoli autobusové nádraží využívají lidé už od prosince, teprve teď je v provozu celé.

Cestující tu mají k dispozici krytá nástupiště s patnácti stáními a parkoviště se 117 místy pro osobní auta a 32 místy pro kola a motorky, mohou si tu i dobít elektromobil. Celé prostranství je vybaveno novým ekologickým veřejným osvětlením, je pod dohledem kamer a nabízí i wi-fi.

„Jsme hrdí na to, že lidé přijíždějící autobusem, vstupují do města terminálem, který patří do 21. století,“ řekl místostarosta Josef Hermann.

Přitom kvůli komplikacím s podložím a následnému protahování prací hrozilo, že se stavba výrazně prodraží. Konečná bilance však není špatná.

„Díky tomu, že jsme měli dobře nastavené smlouvy s firmami a uplatnili dvě smluvní pokuty v celkové výši 3,6 milionu korun, se celkové výdaje zvýšily o 1,1 milionu korun. A to je u takového díla velmi dobrý výsledek,“ sdělil Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu.

Při modernizaci nádraží, na kterém se denně vystřídá 400 linkových autobusů, přibyly i dva nové bezpečnostní ostrůvky pro chodce na příjezdové Nemocniční ulici. Dolní ostrůvek u křižovatky Objížďkové ulice s Nemocniční, kde bylo v minulosti i několik tragických nehod, řidičům nevadí. Horní, který přibyl u vjezdu do nemocnice, tu komplikuje provoz.

Do terminálu se pustí nejdřív za pět let

„Teď jsou tam fronty. Zvlášť ráno, když jedou doktoři a další zaměstnanci nemocnice na sedmou do práce. Když tam ostrůvek nebyl, auta k nám jednoduše odbočila doleva a ostatní jela dál, ale teď tam zůstávají stát za sebou,“ popsal ředitel nemocnice Jindřich Florián.

Výhledově chce město na autobusovém nádraží postavit i novou výpravní budovu. Ta současná se zatím dočkala pouze dílčích úprav interiéru. Má opravenou halu a nové záchody, v nejbližší době má být doplněna i klimatizací a automatickou úschovnou zavazadel. Ještě během letošního roku v ní začne znovu fungovat bistro a prodej tisku.

„Počítáme s tím, že současný objekt časem nahradíme novou budovou, která bude větší a nabídne daleko kvalitnější prostory. Kvůli využití a čerpání dotace na terminál však není vhodné pustit se do této stavby dřív než za pět let. Tuto dobu využijeme na projektovou přípravu a sehnání peněz, což je odhadem dalších sto milionů korun,“ plánuje Reitinger.