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Autobusu na dálnici vzplál motor. Hasil řidič, cestující utekli za svodidla

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  16:25

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V pondělí odpoledne začal hořet autobus na dálnici D3 u Ševětína. (7. září 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Na dálnici D3 na Českobudějovicku začal odpoledne hořet autobus, plameny se objevily v motorové části. Požár uhasil řidič ještě před příjezdem hasičů. Všech 55 cestujících vyčkalo za svodidly, nikomu se nic nestalo. Do 16.30 hodin byl omezený provoz v jednom směru.

Okolo půl druhé odpoledne dostali hasiči hlášení o požáru autobusu na D3 u Ševětína. Z obou směrů dálnice vyjely na místo dvě jednotky profesionálních hasičů, povolaný byl také evakuační autobus.

Požár motorové části řidič uhasil sám pomocí přenosných hasicích přístrojů. „Všech 55 cestujících z autobusu vystoupilo a správně opustili dálnici daleko za svodidla. Nikdo nebyl zraněný,“ komentovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

V pondělí odpoledne začal hořet autobus na dálnici D3 u Ševětína. (7. září 2026)
V pondělí odpoledne začal hořet autobus na dálnici D3 u Ševětína. (7. září 2026)
V pondělí odpoledne začal hořet autobus na dálnici D3 u Ševětína. (7. září 2026)
V pondělí odpoledne začal hořet autobus na dálnici D3 u Ševětína. (7. září 2026)
4 fotografie

Jako první přijeli soběslavští profesionální hasiči, kteří potvrdili uhašení motoru a pomohli s vynesením zavazadel z autobusu. Českobudějovická profesionální jednotka následně zkonzultovala, že nebude nutné využít hasičský autobus. Řidič povolal náhradní autobus, do kterého hasiči pomohli zpět nanosit veškerá zavazadla.

VIDEO: Na chorvatské dálnici shořel český autobus. Nikomu se nic nestalo

Okolo 15. hodiny hasiči zásah ukončili. Na místě zůstali pracovníci ŘSD, kteří čekali na odtah nepojízdného autobusu. Nyní už je dálnice průjezdná bez omezení.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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