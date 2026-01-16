Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Autor:
  11:07
Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem 21 závad. Přitom Seat Toledo měl platnou STK do letošního dubna. Řidič dostal pokutu a přišel o šest bodů.
Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na technické kontrole napočítali 21 závad. | foto: Policie ČR

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...
Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...
Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...
Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...
12 fotografií

Jindřichohradecké dopravní policisty při hlídkové službě ve středu odpoledne zaujal vůz, který na první pohled vykazoval výrazné technické nedostatky. Bylo zjevné, že není způsobilý k provozu na silnicích. Zastavili ho v Jáchymově ulici.

„Pozornost hlídky upoutalo zejména zjevné poškození vozidla po dopravní nehodě, nadměrná hlučnost výfuku a skutečnost, že auto nebylo schopné udržet stabilní jízdní stopu,“ popsala jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.

Šofér řídil „pojízdný šrot“, na technické napočítali třicet závad

Z důvodu podezření na nevyhovující technický stav, vyzvali policisté řidiče (ročník 2004), aby přistavil vozidlo na technickou kontrolu. Tam pracovníci zjistili celkem 21 závad – tři nebezpečné, 17 vážných a jednu lehkou, tou byl poškozený kryt světlometu.

„Mezi tři nebezpečné závady patřila nefunkční ruční brzda, uvolněný a deformovaný přední nárazník s ostrými hranami a výrazná hlučnost vozidla,“ vyjmenovala Mžiková.

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na technické kontrole napočítali 21 závad.
Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na technické kontrole napočítali 21 závad. (16. ledna 2026)
Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na technické kontrole napočítali 21 závad. (16. ledna 2026)
Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na technické kontrole napočítali 21 závad. (16. ledna 2026)
12 fotografií

Do vážných závad se počítala zejména nemožnost zajistit parkovací brzdu v parkovací poloze, vadná funkce systému ABS, chybějící pravé zpětné zrcátko, rozpadlá zásuvka pro přípojné zařízení, neodborně vedená elektroinstalace od akumulátoru do kabiny vozidla, nefunkční zadní mlhová světla, neschválený typ a rozměr ráfků a pneumatik, neupevněný výfuk, neodborná oprava výfukové soustavy nebo deformace rámu vozidla.

Přestože auto připomínalo spíš vrak, mělo platnou STK do letošního dubna. „Na základě výsledků technické kontroly byla řidiči zakázaná další jízda. Dostal pokutu ve výši 3 500 korun a přijde o šest bodů,“ uzavřela mluvčí.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Romantika jako v pohádce. Bruslaři se na zámku proháněli po zamrzlém příkopu

Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v...

Louče hoří, led pod bruslemi příjemně křupe, opodál u stánku si vychutnáte horký punč a nad vámi se tyčí nasvícený zámek. Romantičtější noční bruslení najdete jen těžko. V neděli si ho užívaly stovky...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

16. ledna 2026  11:07

VIDEO: Netekla voda, tak se sprchovali venku v mrazu. Hasiči z Týna jsou hitem

Na stanici v Týně nad Vltavou netekla voda, tak se hasiči sprchovali venku na...

V pondělí zasahovali jihočeští hasiči u rozsáhlého požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, škodu na materiálu odhadli na 19 milionů. Mnohem...

16. ledna 2026  5:07

Sedmdesátiletý řidič v Českém Krumlově sjel ze srázu. Nehodu nepřežil

ilustrační snímek

Při nehodě v Českém Krumlově ve čtvrtek zemřel sedmdesátiletý řidič. Vozidlo se přetočilo na střechu poté, co muž sjel ze srázu. Pravděpodobnou příčinou nehody byla náhlá zdravotní indispozice...

15. ledna 2026  19:23

Strejda nás mlátil páskem do hlavy. Osmiletá u soudu líčila týrání v rodině

ilustrační snímek

Přehráním výslechu z videozáznamu pokračoval proces s partnerskou dvojicí obžalovanou z týrání nezletilých dětí. Při hodinovém výslechu popisovala osmiletá dívenka domácnost, kde pobývaly kromě dvou...

15. ledna 2026  14:26

Muž nepřežil požár bytu v Českých Budějovicích, žena se vážně popálila

Ve středu večer hořelo v bytě v Průběžné ulici v Českých Budějovicích. (14....

Hasiči, policie i záchranáři ve středu večer zasahovali v Českých Budějovicích v Průběžné ulici u požáru bytu. Ohlásili jednoho mrtvého a několik zraněných.

14. ledna 2026  21:53,  aktualizováno  15. 1. 13:13

Lidé berou jádro jako bezpečné. Nový šéf Temelína o prioritách i krizových scénářích

Premium
Nový ředitelem Jaderné elektrárny Temelín je od 1. ledna Petr Měšťan.

Elektrárně Temelín od letošního ledna šéfuje šestapadesátiletý Petr Měšťan. Jádro je perspektivní zdroj energie, říká. Na jih Čech se vrací po deseti letech, kdy žil v Brně, ale působil na obou...

15. ledna 2026

Výběr základky si má rodič obhájit, není to umetání cesty, radí psycholožka

Premium
Psycholožka Ivana Blašková

Montessori, scio, svobodná, waldorfská či klasická „základka“. Rodiče předškoláků míří s dětmi k zápisům, a především ti z větších měst si dnes mohou vybírat, kam své děti přihlásí. Psycholožka Ivana...

14. ledna 2026

Přijedou i hollywoodské hvězdy? Na letišti mohou vyrůst filmové ateliéry

Z místnosti řízení letového provozu je perfektní výhled na plochu letiště. Na...

Několik rozlehlých hal, všechno dřevostavby, ta nejvyšší má měřit od podlahy ke stropu 25 metrů. A součástí zázemí má být třeba i bazén. Pro volné plochy areálu letiště v Plané u Českých Budějovic se...

14. ledna 2026  13:58

Budějovice zažily rekordní adventní trhy. A zvažují jejich rozšíření

Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)

Dřevěné chaloupky, které lemovaly českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. pomalu mizí, z vyhlídkové věže zbylo už jen torzo. V úterý 6. ledna totiž skončily adventní trhy, na které podle...

14. ledna 2026  9:32

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  21:35

Praha vrátila Samsona. Originál sochy už je zase na radnici v Budějovicích

Odborníci přivážejí originál sochy Samsona do českobudějovické radnice. Město...

Po pěti měsících a pár dnech se dnes do Českých Budějovic vrátil originál sochy biblického siláka, který krotí lva. Barokní dílo znázorňující Samsona od Josefa Dietricha zapůjčilo krajské město...

13. ledna 2026  17:15

Na dálnici D3 u Budějovic se srazily dva kamiony, omezení trvalo hodiny

Nehoda kamionů uzavřela dálnici D3. (13. ledna 2026)

Dopravní nehoda dvou kamionů uzavřela na 128. kilometru dálnici D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic. Úsek Ševětín – České Budějovice byl uzavřený několik hodin, protože bylo třeba zajistit...

13. ledna 2026  9:43,  aktualizováno  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.