O letních prázdninách jsou křivolaké uličky v historickém centru Českého Krumlova plné lidí. Kdo se v pondělí dopoledne pohyboval pod zámkem, mohl si všimnout osobního vozu nabořeného do jednoho z obchůdků.
„Nehoda nám byla nahlášena v 10:30. Auto se samovolně rozjelo a narazilo do výlohy obchodu. Škoda na voze a obchodě byla vyčíslena na 350 tisíc korun,“ uvedl bez dalších podrobností mluvčí českokrumlovských policistů Miroslav Šupík s tím, že přesné příčiny vyšetřují místní dopravní policisté.
Na místě zasahovali i hasiči, kteří se do příjezdu záchranářů starali o ženu, zákaznici obchodu, již nečekaná situace vylekala a klopýtla na schodech.
|
Auto bez řidiče sjelo ze silnice a narazilo do domu, nikdo není zraněný
„Po ukončení šetření policie zametli hasiči střepy a úlomky dřevěné výlohy,“ dodala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
|
22. května 2020