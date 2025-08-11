V historickém centru Krumlova se rozjelo auto, nabouralo do obchodu se suvenýry

  15:54
V Českém Krumlově se v pondělí dopoledne samovolně rozjelo auto a narazilo do obchodu se suvenýry. Škoda na krámku a voze se vyšplhala na 350 tisíc korun. Hasiči, kteří byli na místě jako první, se do příjezdu záchranářů postarali o vylekanou zákaznici.
V historickém centru Českého Krumlova se samovolně rozjelo auto a narazilo do výlohy obchodu. (11. srpna 2025) | foto: HZS Jihočeského kraje

O letních prázdninách jsou křivolaké uličky v historickém centru Českého Krumlova plné lidí. Kdo se v pondělí dopoledne pohyboval pod zámkem, mohl si všimnout osobního vozu nabořeného do jednoho z obchůdků.

„Nehoda nám byla nahlášena v 10:30. Auto se samovolně rozjelo a narazilo do výlohy obchodu. Škoda na voze a obchodě byla vyčíslena na 350 tisíc korun,“ uvedl bez dalších podrobností mluvčí českokrumlovských policistů Miroslav Šupík s tím, že přesné příčiny vyšetřují místní dopravní policisté.

Na místě zasahovali i hasiči, kteří se do příjezdu záchranářů starali o ženu, zákaznici obchodu, již nečekaná situace vylekala a klopýtla na schodech.

Auto bez řidiče sjelo ze silnice a narazilo do domu, nikdo není zraněný

„Po ukončení šetření policie zametli hasiči střepy a úlomky dřevěné výlohy,“ dodala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

22. května 2020
11. srpna 2025  15:54

