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Řidič ve velké rychlosti probořil ohradu, prkna prošpikovala kabinu auta

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  12:38

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Prkna z pobořené ohrady pronikla okny do kabiny vozu. Řidič vyvázl bez vážných zranění. (8. října 2026) | foto: Policie ČR

Velké štěstí měl řidič na Prachaticku, který nezvládl řízení a vyjel ze silnice, kde pobořil plot. Několik prken mu doslova prošpikovalo vůz, ale on vyvázl bez vážných zranění. Škoda na ohradě a autě je celkem 300 tisíc korun.

Nehoda se stala ve čtvrtek kolem 21:00 na silnici I/20 v katastru obce Malovice.

„Řidič osobního vozu značky Mercedes-Benz jel z Českých Budějovic na Vodňany a nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a technickému stavu pozemní komunikace,“ popsala prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Prkna z pobořené ohrady pronikla okny do kabiny vozu. Řidič vyvázl bez vážných zranění. (8. října 2026)

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Vyjel s vozidlem vpravo mimo komunikaci do strouhy, kde pravou přední částí narazil do dřevěné ohrady. Odtud se auto odrazilo zpět na silnici a skončilo v levém jízdním pruhu.

Dřevěná prkna doslova prošpikovala vozidlo. Štěstím bylo, že vedle řidiče neseděl spolujezdec. Muž za volantem vyvázl bez vážných zranění.

Po nárazu do náklaďáku prorazily auto naskrz dva dřevěné kůly

„Zdravotníci ho důkladně vyšetřili. Muž následně odmítl převoz do nemocnice. Po řádném poučení byl ponechán na místě,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian.

Alkohol u řidiče vyloučila orientační dechová zkouška. Hmotná škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na 250 tisíc korun a na dřevěné ohradě na 50 tisíc.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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