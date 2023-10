Díky skenovacímu vozu ubude řidičů, kteří neplatí za parkování, věří v Táboře

„Nepřinese to nějaký zajímavý přísun peněz do městské kasy. Skenovací auto by mělo zvýšit respektovanost toho zpoplatněného parkování,“ uvedl táborský místostarosta Martin Mareda.

Dodal, že kontrolní vůz s kamerami musí danou parkovací zónu projet minimálně dvakrát. Vyfiltrují se tím lidé, kteří zrovna zaparkují a půjdou zaplatit k automatu. Pokud systém zachytí neuhrazené stání i podruhé, oznámí podezření na přestupek. Městští strážníci ho zkontrolují a případně udělí pokutu majiteli vozu.

Zástupci Tábora sbírali zkušenosti v Praze a Českých Budějovicích, kde podobná auta využívají ke kontrole dodržování pravidel parkování již řadu let. „Rozhodně je to efektivnější. Strážník fyzicky zkontroluje méně vozidel než kamerové vozidlo, které jen projíždí a snímá,“ zhodnotila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.

Po krajském městě momentálně jezdí dva skenovací vozy. V prvních osmi měsících letošního roku provedly více než půl milionu kontrol. Podezření z přestupku systém oznámil v 17 720 případech.

Podle propočtů táborské radnice za parkování ve městě neplatí čtyři procenta řidičů. „Při tomto odhadu by výnosy měly nejen zaplatit náklady na provoz, ale i předpokládané posílení oddělení přestupků o dva pracovníky,“ naznačil Mareda.

Další výhodou, která táborské vedení k pořízení speciálního auta vede, je také vyhodnocování přestupků u aut postavených mimo vyčleněná parkoviště, například na zeleni nebo v zákazech. Skenováním se zároveň buduje statistika o parkování v celém městě.

Auto s kamerami si půjčili z Budějovic

Na jeden den si Táborští skenovací vůz z Budějovic zapůjčili. „Projel ulice nového i starého města. Měli jsme zároveň workshop o informačním systému, který je s kontrolou parkování spojený,“ sdělil Mareda.

Portálový informační systém, který bude Tábor pořizovat, umožňuje vstup do různých evidencí a registrů. Zároveň by přes něj mohli řidiči parkování hradit.

„Jednorázově by mělo město za informační systém zaplatit 1,4 milionu korun. Měsíční náklady na jeho provoz by byly 40 tisíc korun,“ propočítal místostarosta. Samotné skenovací auto zakoupí Technické služby Tábor, které ho budou provozovat. Kompletní balík služeb má vedení města stát až 230 tisíc korun měsíčně.

5. března 2019

Se zavedením skenovacího auta Táborští diskutují o rozšíření parkovacího systému o modré zóny. Ty v současnosti fungují v oblasti starého a nového města. Radní přemýšlejí o jejich zavedení i na některých sídlištích. „Za sebe to vidím jako nezbytnost,“ vzkázal Mareda.

Další zpoplatněná stání plánují zavést také v Písku, konkrétně v ulicích Chelčického a Svatotrojická. „Tam bude placená přední část parkoviště. Řidiči za stání zaplatí 20 korun za den. U pošty se touto úpravou vyfiltrovala auta, která tam stála dlouhodobě,“ konstatoval písecký místostarosta Josef Soumar.

O modernizaci kontroly plateb v Písku zatím nestojí. „Neuvažujeme o tom z důvodu nákladů. Při výběru parkovného by se nám auto s kamerami nevyplatilo. U nás je to tak, že příjem z parkovného je příjmem organizace Městské služby, které si od nás parkoviště pronajímají. Nicméně ani ty o pořízení skenovacího auta neuvažují,“ shrnul Soumar.