Dodávce chybělo kolo, přesto s ní řidič z Balkánu převážel kontejner a BMW

Událost se stala v sobotu odpoledne. Před 15. hodinou vyjížděli policisté z Čimelic na Písecku na silnici I/19 ke Kostelci nad Vltavou.
„Kolegové ze středočeského operačního střediska jim oznámili, že po zmíněné silnici od Březnice na Příbramsku jede dodávkové vozidlo tovární značky Mercedes Benz Sprinter s podvalníkem, který přejíždí z pruhu do pruhu,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Policisté řidiče brzy zastavili a při kontrole dokladů a následně celého vozidla zjistili technické problémy. „O výsledku kontroly informovali integrované operační středisko jihočeské policie a na místo pak vyrazila hlídka českobudějovických dopravních policistů – specialistů na nákladní dopravu,“ upřesnil Bajcura.
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Ti opět zkontrolovali řidiče cizí státní příslušnosti. Policie upřesnila, že byl národností z jedné z balkánských zemí. „Vezl na podvalníku za dodávkou osobní automobil značky BMW a větší kontejner,“ upozornil mluvčí.
Šokující bylo, že soupravě chybělo na levé straně celé kolo, a na dalších chyběly zajišťovací šrouby. Po najetí na nízkorychlostní váhu byla navíc hmotnost soupravy a jednotlivých náprav překročená nad povolenou mez o dvě procenta.
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„Řidiči kolegové uložili dvě kauce – 200 tisíc korun za překročení povolené hmotnosti, 200 tisíc za porušení sociálních předpisů v souvislosti s tachografem a 15 tisíc za přestupek dle BESIP,“ vyjmenoval Bajcura.
Dále řidiči policisté odebrali registrační značky, osvědčení o registraci vozidla i přípojného podvalníku a zakázali mu další jízda, když nechali soupravu odstavit až do opravy přípojného vozidla.