K odklonění planetky stačí správně nasměrovat zrcadlo, říká odborník

Film Armageddon s Brucem Willisem v hlavní roli ukazuje, jak by se lidstvo pomocí velmi silné trhaviny mohlo vyhnout fatální srážce s vesmírným objektem.

„Jenže to je asi ta nejhorší metoda, jak se střetu vyhnout. Stejně by nás trosky zasáhly. Máme daleko elegantnější způsoby,“ popisuje Miloš Tichý, 54letý vedoucí observatoře na Kleti, astronom a vědec.

Na co byste pozval návštěvníky na hvězdárnu?

V létě je krátká noc, a tak hvězdy s veřejností nepozorujeme. Od začátku školního roku máme pravidelné pozorování v úterý na českobudějovické hvězdárně a k tomu i další akce. Od října jsou letos rozumně vidět dvě největší planety sluneční soustavy Jupiter a Saturn. Vždy k tomu musí být jasné počasí.

Stoupá vám návštěvnost na obou místech, v Budějovicích i na Kleti?

Přispěla k tomu i pandemie. Loni jsme měli na Kleti extrémní rok, zatímco v Budějovicích muselo být povětšinou zavřeno. Letos je to o něco nižší, ale zájem pořád je. Na Kleti závisí na počasí. V Budějovicích máme nové digitální planetárium, nejlepší široko daleko. Navíc lidé tu prožijí výuku zážitkovou formou. A není nic lepšího, než když se u nás něco dozvědí a pak svým dětem nebo vnoučatům na obloze ukážou, na co mají koukat.

Co nabízí planetárium v Českých Budějovicích V různých denních časech jsou připravené programy i pro dospělé, chystají se i speciály o Měsíci či o Marsu. Kapacita je 48 osob. Aktuální program či akce naleznete na webu www.hvezdarnacb.cz, kde si můžete předem zakoupit i vstupenky. Observatoř Kleť je otevřená do konce srpna každý den od 10:30 do 15:30 hodin s tím, že prohlídky začínají vždy v půl. Novinkou tam jsou panely k významným astronomickým výročím. V dalších částech roku se otevírá jen objednaným skupinám.

Proč nemáte večerní pozorování hvězd z Kleti?

Devadesát procent naší činnosti je věda. Nemůžeme si dovolit večery uvolnit veřejnosti, přednost má naše práce. Navíc Kleť je v chráněné krajinné oblasti, kam by museli v noci pěšky nebo na kole, nikoliv autem. Nadto naše velké dalekohledy na Observatoři Kleť nejsou „koukací“, slouží ke snímání oblohy elektronickými CCD kamerami. I popularizace vědy je však třeba, bez ní to je špatně. Proto máme na Kleti otevřeno na prohlídky přes den.

Když jsme u té vědy, jaké máte poslední objevy?

Pro nás jsou objevy vedlejší činností. Posledních dvacet let zpřesňujeme dráhy těles nebezpečných pro Zemi. Když se nějaké objeví, tak ho nasnímáme, zkusíme najít, pokud najdeme, spočteme přesné polohy na obloze a pošleme na světovou centrálu, kde se přepočítá, jestli se třeba za pět deset či sto let s námi nemůže srazit.

Tak to máte na určení celkem dost času, že?

Ne, naopak, vše musí fungovat téměř okamžitě. Loni na jaře jsem měl asi desátou noční za sebou, končil jsem v jednu ráno. Všechna tělesa jsme měli napozorovaná, byl jsem utahaný. Šel jsem si lehnout, ale ještě jsem kouknul na e-mail. Kolegové z Evropské kosmické agentury mi psali, ať se podívám na jednu planetku, se kterou se možná zítra srazíme. V půl druhé ráno jsem běžel v pyžamu k dalekohledu. Za pět minut jsem měl připravený dalekohled, za deset minut byly první výsledky na světové centrále a za hodinu jsme věděli, že nás 50metrové těleso mine o 40 tisíc kilometrů. To bylo hodně těsné a přežili jsme velký malér. Jednalo se o jedno z nejnebezpečnějších těles za posledních dvacet let.

Co myslíte tím, že by to byl velký malér?

Zničilo by to plochu o rozloze dva tisíce kilometrů čtverečních, to je budějovický a krumlovský okres dohromady. Kam by se na takovou pohromu hrabal covid. Proto se snažíme hledat tělesa, která nás ohrožují. Jsme v první linii, data předáváme kolegům, kteří řeší, jak se ho zbavit. Jak se posouvá čas, tak si planetu předáváme s těmi, kde mají noc později. Třeba v USA mají řadu velkých měst na pobřeží, takže je to extrémně zajímá. Když i nevelké těleso spadne do oceánu, tak to způsobí vlnu tsunami.

Ještě zpátky k té noci, kdy jste běžel k dalekohledu v pyžamu. Co by se dělo, pokud byste zjistili, že se těleso Zemi nevyhne?

Mělo dopadnout druhý den, takže už by zbývala jen co nejrychlejší evakuace místa dopadu. Nebezpečná tělesa hlídáme desítky let dopředu, to je výhoda, můžeme je odklonit. Ale tohle bylo nečekané, nově objevené těleso.

Jak se odklánějí planetky?

Třeba uděláte velké zrcadlo a sluneční paprsky zamíříte na planetku. Jako když zapalujete trávu lupou, to je stejný princip. A tím planetce změníte dráhu a se Zemí se nesrazí. Američané mají tzv. vesmírný traktor. Přiletí sonda k planetce, popostrčí ji dopředu nebo dozadu a jsme z nejhoršího venku. Nejhorší metoda je, kterou my pracovně nazýváme Bruce Willis (podle známého herce, pozn. autora), tedy navrtat a rozstřílet.

Proč je nejhorší?

Při testování se zjistilo, že těleso se rozbilo na sedm částí a z nich šest stejně dopadlo na Zemi. Vysvětluji to na příkladu automobilové dopravy. Jedete po silnici, proti vám auto. Můžete ho odrazit pancéřovou pěstí, ale narazit do vás může i jeho vrak. Proto je lepší se mu vyhnout. A na to jsou třeba data. Říká se, že chráníme Zemi. To není pravda, ta se bude točit dál. My chráníme život na Zemi.

Hrozí nám nyní něco?

Ano, pořád. Největší známé nebezpečí je očekávané v roce 2880. Ale i třeba dnes v noci se může něco objevit, stejně jako před rokem a půl. Přál bych vám ten ulevující pocit, když se těleso odklánělo od zemské dráhy. Předtím hrozil velký malér v roce 1996. Pět dní před srážkou jsme ve čtyři ráno zjistili, že nás mine 350metrové těleso. To by mohlo zlikvidovat obyvatelstvo celé Evropy.

Čekají nás v dalších měsících nějaká zajímavá sledování?

Spíše ta pravidelná. Zatmění letos už žádné nebude, ale na to já se ani tolik nezaměřuji. U astronomů je to jako u lékařů. Šel byste s bolavým okem k zubaři? Nešel, přitom oční i zubař jsou lékaři. Astronomové to mají podobné. Někdo dělá planetky, jiný zatmění nebo galaxie. Už nejsme ve středověku, že by někdo věděl všechno.

A teď jeden zvyk. Říká se, že když padá hvězda, máte si něco přát, ale nikomu neříkat, co to bylo. Máte to také? Musel jste vidět padat hvězd jako málokdo.

Občas, ale je to hezké. Na přání máte obvykle sekundu, výjimečně o něco déle. Je to spíš pěkné na koukání, stojí za to se na to podívat.