Námitky obcí a institucí nepomohly, kraj povolil stavbu asfaltárny u Budějovic

Kladnému stanovisku od kraje přitom předcházely námitky veřejnosti, okolních obcí i institucí. Projekt musela pražská společnost Obalovna Úsilné, respektive její společník Metrostav, několikrát upravovat.

„V prosinci bylo veřejné projednání. Po něm se vyřešily určité připomínky a očekávali jsme, že to takhle dopadne. Jsme s tím od začátku smíření,“ reagoval starosta Úsilného Pavel Kašpárek.

„Jsem z toho smutný. Od začátku jsme měli námitky hlavně kvůli riziku spadu nebezpečných emisí,“ uvedl Petr Schicker, starosta obce Adamov.

Adamov s tisícovkou obyvatel leží přibližně dva kilometry východním směrem od budoucího provozu. Obalovna bude produkovat zhruba 240 tun směsi za hodinu, což udělá 240 tisíc tun za rok a spaliny bude vypouštět 30 metrů vysokým komínem.

Obce jako Hůry, Vráto nebo Adamov či město Rudolfov leží na východním okraji budějovické pánve, což znamená, že spady zřejmě zachytí. Jenomže kraj všechny tyto námitky umlčel zásadním argumentem. „Obalovna nebude stát na katastru těchto obcí, takže nejsou ani účastníkem řízení,“ píše se v rozhodnutí.

Na veřejném projednávání v prosinci loňského roku tvrdili například zástupci investora, že dopady některých chemických látek z komína bude kontrolovat Česká inspekce životního prostředí a nepříjemný zápach z toluenu se až do Rudolfova nedonese. Při zahrnutí do kumulativních vlivů, kdy se v lokalitě plánuje třeba spalovna odpadů ZEVO, odbor životní prostředí kraje odmítl do posuzování zařadit.

Obalovna přitom představuje nárůst dopravy o 434 jízd nákladních aut denně, což má pojmout dálniční obchvat D3 a budoucí Severní spojka navazující na výpadovku na Písek.

Nadbytečnost nyní řešit odmítli

Ačkoliv před sedmi lety odmítlo krajské město stavbu jiné podobné obalovny ve stejné lokalitě kvůli přílišnému zatížení silnic dopravou a nadbytečností, protože tam už jedna funguje, nyní se kraj při posuzování EIA odmítl její účelovostí zabývat.

Názor změnil i na množství benzeno(a)pyrenu v ovzduší, na který se vážou prachové částice, které škodí zdraví. V roce 2017 přitom uvedl jeho odbor životního prostředí, že jeho množství je v lokalitě kolem Okružní ulice nadlimitní, zatímco nyní je podle něho pod limitem.

Ke všem vypouštěným emisím doplnil zástupce investora František Adler, že obalovna bude mít po úpravách projektu tu nejmodernější technologii.

Podle starosty Vráta Martina Muchky se jeho obec bránila projektu zákonnou cestou několik let. Dokonce i stížností na ministerstvu životního prostředí, ale vše bylo marné.

„Už nevím, co ještě dělat, protože okolní obce jsou ze schvalovacího procesu úplně vyloučené. Vždy jsme dávali důraz na životní prostředí. Teď tu máme blízko dálnici, technologický park stavěný na navážce strusky, připravuje se spalovna a další obalovna živičných směsí. Nikdo neví, co jednou vyroste na pozemcích bývalé slévárny,“ posteskl si Muchka.

Také Vráto leží ve východním směru od krajského města, které má průmyslovou zónu kolem bývalé slévárny odlitků. „Hůry a Vráto jsou od obalovny pěkně po větru. Proti ní bude ZEVO biofarma,“ napsal například na Facebook Vráta s nadsázkou jeden z obyvatelů.

Samotný Adamov si rovněž zakládá na životním prostředí. Nedávno se pochlubil veřejným sázením stromků a loni dokonce získal v krajské soutěži Vesnice roku ocenění „Zlatá cihla“.