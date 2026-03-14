V budějovické Artovně si zájemci vyrobí boty i koberec. Dají si u toho kávu

Autor:
  8:26
Vyvolat si vlastní fotografii v temné komoře, vyrobit si koberec, přijít na přednášku, užít si teambuilding, zajít na výstavu nebo si jen v klidu posedět u kávy. To všechno se skrývá v jediném místě. V českobudějovické Artovně.

Lenka Kotlár (vlevo) a Lenka Štifterová, zakladatelky Artovny | foto: Petr Lundák, MF DNES

Nový umělecký prostor vznikl v historickém domě v Kněžské ulici v centru Českých Budějovic, přímo naproti katedrále sv. Mikuláše. Před nedávnem ho otevřely dvě kamarádky, Lenka Štifterová a Lenka Kotlár. Chtěly vytvořit místo, kde umění především žije.

„Od začátku jsme věděly, že nechceme vytvořit jen klasickou galerii. Chtěly jsme místo, kde se umění nejen vystavuje, ale kde lidé mohou také tvořit, potkávat se a zkoušet různé techniky. Proto jsme k výstavám přidaly i dílny a další kreativní program,“ vrací se k počátkům Lenka Kotlár.

Pak přišlo na řadu hledání vhodného prostoru. Volba nakonec padla na historický dům s loubím v srdci města.

Dvě ženy, které se znaly už řadu let a jejichž přátelství ještě více propojily jejich malé dcery, oslovily majitele domu a představily mu svůj koncept nového kulturního prostoru.

„Majitelem je historik Jiří Kuthan a náš nápad ho velmi zaujal. Líbila se mu představa, že dům získá novou, kulturní náplň a že celý prostor bude mít jasnou a smysluplnou koncepci,“ doplňuje Lenka Štifterová.

Uživit se však čistě kulturou bylo vždy náročné, Artovna proto nestaví jen na výstavách nebo provozu malé kavárny. Základem je program, který lidem nabízí možnost tvořit, objevovat a potkávat se.

„Pořádáme workshopy a kreativní dílny. Lidé si u nás mohou vyrobit koberec, barefootové boty nebo třeba obal na knihu. Už jsme tu dělaly i workshop na starou fotografickou techniku camera obscura nebo výrobu parfému. Chceme lidem ukázat, že volný čas může být zábavný, tvůrčí a že si z něj mohou něco odnést,“ říká Kotlár.

Součástí programu jsou také umělecké příměstské tábory pro děti. Rodiče už nyní mohou hlásit své děti do dvou červencových turnusů tábora Po stopách grafiky. Do budoucna zakladatelky plánují i další projekty, například tábor zaměřený na filmové triky a animaci.

Galerie Artovna se nachází v centru Budějovic (13. března 2026).

Výstavy tak v Artovně tvoří spíše doplněk celého konceptu. Ačkoliv je galerie na budějovické kulturní scéně teprve krátce, už zde vystavovala řada výrazných jmen.

„Začínaly jsme díly Michaela Hona, následovali Karel Štědrý nebo Martin Chloup, umělci s jasným renomé. V tom chceme pokračovat,“ tvrdí Štifterová rozhodně.

Například v dubnu bude Artovna spolupracovat s Jihočeskou filharmonií na výstavě malíře Jiřího Votruby, který pro filharmonii vytvořil sérii plakátů a portrétů hudebníků. Na konci roku pak prostor čeká velký projekt, společná výstava výtvarníka a skladatele Vladimíra France a umělkyně Idy Saudkové.

Artovna už hostila také rapera a výtvarníka Vladimíra 518 a připravuje výstavu sochařky Pauliny Skavové, která doprovodí vizuální umělkyni Ivanu Štenclovou. V současnosti tam mohou návštěvníci vidět hravé a barevné obrazy pražské malířky Kláry Sedlo. Vystavená díla je navíc možné přímo na místě zakoupit.

Zakladatelky si vystavující vybírají pečlivě, zároveň chtějí dát prostor i novým talentům. „Chceme, aby se v Artovně objevovala díla, která mají uměleckou kvalitu a přinášejí určitý kulturní přesah,“ říká Lenka Kotlár.

„Zároveň jsme se rozhodly, že každý rok dáme příležitost i začínajícímu umělci. Na přelomu ledna a února může mít v Artovně výstavu třeba na dva nebo tři týdny. Příští rok tak představíme Marka Svobodu z Alšovy jihočeské galerie, který tam pracuje v marketingu a zároveň maluje,“ dodává Štifterová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.