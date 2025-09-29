Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu

Autor:
  16:26
Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby budoucím učitelů pomohl zabezpečit žáky v případě krizových situací.

„Dobrý den, jsme na dálnici, kde se stala nehoda. Je tady zraněný, který má střep v oku,“ hlásí do imaginárního telefonu studentka. Snaží se zorientovat v situaci, kdy má se svými spolužačkami z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity zachránit život.

Naštěstí nejde o reálnou situaci. Studenti jsou ve výcvikovém prostoru v Boleticích na Českokrumlovsku a zranění jsou jen namaskovaní figuranti. Vojáci, hasiči a zdravotníci si sem pozvali budoucí učitele, aby jim předali znalosti, jak se zachovat v krizových situacích. Účastníci si vyzkoušeli, jak ošetřit zraněného, ale třeba také jak uhasit oheň pomocí hasicích přístrojů nebo co si sbalit do evakuačního zavazadla.

„Jedná se vlastně o workshop pro budoucí učitele na téma přípravy občanů k obraně státu,“ popsal Mojmír Zachariáš, náčelník oddělení POKOS (příprava občana k obraně státu) z Velitelství teritoriálních sil Armády ČR. Letos pořádají první ročník, přičemž první běh byl již v červnu.

Organizátoři připravili pro vysokoškoláky v Boleticích několik stanovišť. Na tomto trénovali první pomoc při dopravní nehodě. Pak jim zkušení záchranáři vysvětlovali, co dělali správně a kde dělali chyby.
Organizátoři připravili pro vysokoškoláky v Boleticích několik stanovišť. Na tomto trénovali první pomoc při dopravní nehodě. Pak jim zkušení záchranáři vysvětlovali, co dělali správně a kde dělali chyby.
Organizátoři připravili pro vysokoškoláky v Boleticích několik stanovišť. Na tomto stříleli ze vzduchovky.
Organizátoři připravili pro vysokoškoláky v Boleticích několik stanovišť. Na tomto stříleli ze vzduchovky.
7 fotografií

„Den začal teoretickými přednáškami, o kyberšikaně nebo psychické pohodě. Odpolední část je věnovaná bezpečnosti, jak si poradit, když mne něco potká jako občana,“ popsal Zachariáš. Armáda prezentovala budoucím učitelům program podobný tomu, s kterým oslovuje žáky základních a středních školách při moderní branné výchově. „Záměr je pořádat workshopy ve všech krajích, přičemž prioritou jsou pedagogické fakulty,“ zdůraznil.

Podle mluvčí Jihočeské univerzity Edity Kadlecové se povedlo spojit dva cíle. Studenti si totiž posílí své profesní schopnosti, čímž si mohou mimo jiné vylepšit budoucí pozici na trhu práce. Kurz je nepovinný a nijak neovlivňuje známky studentů ani jejich studijní postup. Přesto sem v zamračeném zářijovém pátku vyrazilo 24 účastníků.

Vojenský dril v praxi. Studenti poznávají život vojáků, na konci dostanou odměnu

Na stanovišti první pomoci je čekali tři zranění. „Jde o simulaci nehody vozu s motorkou, kdy řidič má zaražený střep v oku a v břiše, silně krvácí. A motorkář je v bezvědomí. U dalšího zraněného řešili průstřel nohy,“ popsal velitel humanitární jednotky Českého červeného kříže Tábor Jaroslav Kůgler.

„Studenti bývají konsternovaní tím, že to vypadá reálně, a někdy ani nevědí, jak reagovat,“ popsal, že někteří účastníci při pohledu na namaskovaná zranění doslova „zamrzli“.

„Takže my se je snažíme instruovat, aby věděli, jak se v této situaci chovat a poskytnout první pomoc. Pošleme je přímo do akce, sledujeme je a následně jim vysvětlujeme, jaké chyby udělali a jak by to mělo být správně,“ vysvětlil.

V pět vstát, vzít zbraň a do zaměstnání. Studenti cvičí s vojáky, vymohli si wi-fi

Aneta Hábová, studentka druhého ročníku, si pochvalovala, že nabyté vědomosti může ve své pozdější praxi snadno použít. „Budu mít větší možnost dětem říct, jak se mají zachovat v krizových situacích,“ popsala. „Jsem nadšená, moc mě to baví. Hodně obohacující byla přednáška o kyberbezpečnosti. Můžu tak poradit i doma, jak se chovat bezpečně na internetu,“ vylíčila.

Její spolužačka Adéla Princová zde byla již v červnu. „Je trochu jiný program. Hodně náročná pro mě byla první pomoc,“ popsala. Přestože se účastníci shodli, že se naučili mnoho nového, pro ucelenější znalosti a zejména zkušenosti bude třeba další intenzivnější školení. Například právě první pomoci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky

Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou...

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Nebezpečnou silnici z Budějovic do Písku čeká úprava, bude ve střídavém třípruhu

Přestavba silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi začne v roce 2027. V několika etapách potrvá pět let a bude stát přibližně 3,7 miliardy korun. Po dokončení bude silnice v režimu dva plus...

29. září 2025  13:02

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Část náměstí bez aut? V Táboře to vítají, dočasná úprava možná zůstane natrvalo

Centra měst nemusí být jen křižovatky plné aut. Třeba v Táboře v létě už podruhé proměnili část Žižkova náměstí v pěší zónu. Chtěli zklidnit dopravu a nabídnout bezpečnější a příjemnější prostředí...

29. září 2025  9:44

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

Jako by Tolkien opisoval od Rožmberků. Badatelé zjistili, komu patřil magický prsten

Rožmberský poklad z vyšebrodského kláštera vydal svá další tajemství. Povedlo se to týmu okolo Jiřího Šindeláře, který se už v minulosti podílel na průzkumu hrobky Rožmberků. Nyní zjistili, že...

28. září 2025  9:35

Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně

Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...

27. září 2025  16:49

Duševní zdraví musí být opět prioritou vlády, říká jihočeský lídr ANO Vojtěch

Adam Vojtěch je jihočeským lídrem hnutí ANO. Chce využít i zkušenosti z období, kdy byl velvyslancem ve Finsku. „Tam mnohem šířeji využívají telemedicínu, tedy distanční sledování pacienta. Je to...

27. září 2025  11:09

Kouč píseckých basketbalistů: Jsme zkušenější a sehranější a máme rozdělanou práci

Už dávno nejsou nováčkem. Nikdo je nepodcení. Přesto písečtí basketbalisté chtějí v nejvyšší soutěži znovu prohánět nejlepší týmy ligy a hlavně bavit diváky.

27. září 2025

Motoru roste sniper. Koláčka nabádají, ať to pálí na bránu, radí i Gulaš

Českobudějovický Motor na svém ledě v osmém extraligovém kole doslova deklasoval lídra tabulky. Brněnskou Kometu Jihočeši přehráli přesvědčivě 8:0 a nedali matnému týmu kouče Kamila Pokorného šanci....

27. září 2025  6:22

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Budějovický pivovar postaví nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně...

26. září 2025  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.