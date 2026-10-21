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Žádná krabice v Budějovicích stát nebude. Halu ladí jako nekončící smyčku

Pavel Kortus
  9:01
Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.

Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště. | foto: Vizualizace: Wilkinson Eyre, Boele Architects

Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.
Architekti James Perry (vlevo) a Petr Šuma spolupracují již delší dobu. Nyní...
Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.
Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.
10 fotografií
Využívá své zkušenosti z nejprestižnějších světových staveb. I těch pro olympiády. Budoucí Národní centrum míčových sportů v Českých Budějovicích má v rukou renomovaný londýnský architekt James Perry ze studia WilkinsonEyre.

Když na jihu Čech představoval se svým týmem současnou podobu příprav, v rozhovoru pro iDNES.cz popisoval, jak skloubit vysokou estetiku s veřejným rozpočtem, proč zvolil tvar inspirovaný Möbiovou páskou a jak má aréna ožívat i mimo hlavní sportovní události.

Co pro vás představovalo největší architektonickou výzvu při návrhu Národního centra míčových sportů v Českých Budějovicích?
Hlavní výzvou bylo skloubit vysokou architektonickou ambici – vytvořit vizuální dominantu celé této části města – s rozpočtovými limity veřejně financovaného projektu. Druhou věcí bylo samotné usazení na poměrně kompaktní pozemek. Museli jsme být velmi kreativní při práci s hmotou budovy. I proto jsme odpoutali tréninkovou halu od hlavní arény do dvou samostatných objektů, což výrazně snížilo celkový vizuální tlak stavby a umožnilo nám lépe pracovat s jejím měřítkem.

Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.
Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.
Architekti James Perry (vlevo) a Petr Šuma spolupracují již delší dobu. Nyní připravují sportovní halu v Budějovicích. (19. října 2026)
Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.
10 fotografií

Ve svém portfoliu máte i stavby pro olympijské hry. Jaké zkušenosti z velkých světových akcí přenášíte na jih Čech?
U olympijských projektů se naučíte vnímat stavbu v mnohem širším kontextu a zkoordinovat ji s navazující infrastrukturou. Tady řešíme, jak aréna zapadne do urbanistického rozvoje nábřeží řeky a sousedního výstaviště. Druhým klíčovým poznatkem z olympiád je otázka udržitelnosti a toho, co se s budovou děje dál. Aréna je navržená pro sport, ale zároveň pro koncerty, veletrhy i komunitní využití. Důležité je, že komunitní část může fungovat samostatně, aniž by se musela spouštět nebo vytápět celá velká hala.

Velké haly bývají mimo zápasy často mrtvým místem. Jak si představujete běžný život kolem arény třeba v úterý odpoledne?
Dospět k tomu, aby veřejnost budovu přijala, znamená nabídnout lidem každodenní užitek. Ve všední den si budou moct rezervovat sportoviště školy, kluby a veřejnost, ale fungovat budou i přidružené služby jako kavárna. Přímo na terase arény vytváříme veřejně přístupný park se zelení a výhledem na město, kam může kdokoliv přijít volně kdykoliv přes den. Přilehlé náměstí je navržené, aby bylo živým veřejným prostorem v úterý odpoledne, při ligovém zápase pro pět tisíc diváků i při veletrzích na výstavišti.

Toalety v nové hale budou podle anglických norem. Na sport už chodí víc žen

Jak na vás České Budějovice zapůsobily při osobní návštěvě?
Město nás s dalšími členy týmu okouzlilo. Má nádherné historické centrum. Druhá strana řeky se nerozvíjela stejně, ale všimli jsme si, že zde postupují přibližně v pětadvacetiletých cyklech investice do sportovišť podél řeky. Věříme, že aréna bude estetickým přínosem pro město a poslouží jako spouštěcí impulz pro další kvalitní rozvoj této lokality.

Jak by mělo fungovat centrum míčových sportů za třicet let?
Doufám, že bude pravidelně vyprodáno na volejbalová utkání mužů i žen a že hala přivede ke sportu více mladých lidí, ale i škol a klubů. Investice do sportovní infrastruktury mají totiž prokazatelný vliv na veřejné zdraví. Studie britské organizace Sport England ukázaly, že v oblastech s novými sportovišti výrazně klesly počty návštěv u lékařů. Z dlouhodobého hlediska by pak aréna měla fungovat jako stěžejní místo pro koncerty pro celý Jihočeský kraj s pravidelnou nabídkou kulturních akcí.

Pohled českého spolupracujícího architekta Petra Šumy z Boele Architects:

„S Jamesem a s týmem WilkinsonEyre jsem spolupracoval pět let. Jsme perfektně sladění. Způsob přemýšlení o architektuře máme hodně podobný. Moc se mi líbí koncepce radnice, která měla zadání, že toto nové centrum levé části Českých Budějovic iniciuje rozvoj města, který dlouho nezažilo. Díky tomu je to unikátní projekt, který má šanci to skvěle nastartovat.“

Skloubit sportovní halu s koncertní arénou bývá akusticky i logisticky náročné. Jak rychlá může být proměna prostoru?
Akustika pro sport a pro hudbu je hodně odlišná, takže při velkých koncertech spoléháme na dočasné akustické úpravy, které si interpret přiveze. Pokud jde o logistiku přestavby, například v pražské O 2 areně dokážou změnit scénu za osm hodin přes noc. V Budějovicích k tomu navrhujeme dostatečné zázemí pro sklad vybavení přímo v objektu a také parkovací plochy pro kamiony naproti aréně, což rychlé proměně výrazně pomůže.

Architektonický výraz budovy vychází z tvaru takzvané Möbiovy pásky. Můžete tento koncept popsat?
Möbiova páska je nekonečná smyčka – čtvercový profil, který se plynule stáčí sám do sebe. Chytili jsme se myšlenky, že by budova v areálu výstaviště neměla působit jako krabice, ale jako sochařský objekt zasazený v parku. Geometrie Möbiovy pásky navíc dává fasádě jasnou matematickou logiku, což usnadňuje opakovatelnost prvků a samotnou stavitelnost. Je to vymezení na pomezí umění a matematiky.

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Žádná krabice v Budějovicích stát nebude. Halu ladí jako nekončící smyčku

Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.

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