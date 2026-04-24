Výlet na Včelí stezku i k nejmohutnější lípě. Aplikace podporuje ohleduplnou turistiku

  16:19
Aplikaci EPU, která propojuje turistiku s ohleduplným přístupem k přírodě, využívá zhruba 28 tisíc lidí a s každou sezonou přibývají další. Pilotním územím je předhůří Šumavy. „Systematicky tam rozvíjíme koncept alternativních tras, které pomáhají rozkládat návštěvnost a ulevovat přetíženým lokalitám,“ vysvětlil vedoucí projektu Marek Mejstřík.
Kalvárie stojí nad Česticemi. Podíváte se k ní, když vyrazíte na Včelí stezku.

Trasa Krajinou kolem Dobrše dovede turisty i k místní tvrzi.
Takový výhled nabízí rozhledna na okraji Hoslovic.
Sudslavický okruh nabízí i železné žebříky. Zvládnou je i děti.
Největší zájem tradičně přichází v letních měsících, kdy lidé vyrážejí do přírody a hledají nové způsoby, jak ji poznávat šetrněji a smysluplněji. „Od začátku jsme chtěli vytvořit nástroj, který lidem pomůže objevovat méně známá místa a zároveň přispěje k ochraně přírody,“ uvedl tvůrce aplikace Ladislav Cirhan.

Doplnil, že trasy dnes vznikají po celém Česku, ale právě na Šumavě se jejich rozvoj posouvá nejrychleji. Po dohodě s tamními partnery autoři spolupracují na vytváření nových tras, které mají návštěvníkům nabídnout jiné, klidnější cesty krajinou.

Aplikace turisty učí, jak se chovat v přírodě. Ukáže i vzácné rostliny a zvířata

Nyní se chystá 20 nových tras v turisty opomíjeném šumavském předhůří, kde už jich je do aplikace zařazených zhruba 25.

„Návštěvníci se mohou vydat například po trasách Včelí stezkou, Za přírodními klenoty v okolí Strašína, Sudslavickým okruhem k nejmohutnější jihočeské lípě, Na Sedlo za výhledy, Krajinou kolem Dobrše nebo Na rozhlednu a k vodnímu mlýnu Hoslovice. Každá z těchto tras nabízí zajímavá místa, výhledy i klidná přírodní zákoutí a ukazuje, že i šumavské předhůří má co nabídnout,“ ujistil Mejstřík.

Ambicí do budoucna je také větší zapojení zahraničních návštěvníků a posílení spolupráce s partnery, kteří mohou pomoci s propagací aplikace i mimo Česko. Pokud se tento trend podaří udržet, může se z EPU stát důležitý prvek moderního a udržitelného cestovního ruchu.

Michal Rolčík, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vyšší Brod, prohlásil, že Vyšebrodsko má velký potenciál právě v tom, že vedle velmi navštěvovaného Lipenska nabízí klidnější a méně známá místa.

„Díky své rozloze a rozmanité krajině dává prostor lidem objevovat přírodu jinak – mimo hlavní turistické proudy. Právě v tom vidíme smysl podobných projektů a uvažujeme o možné spolupráci,“ řekl.

