Pobyt u včel má vliv na zdraví těla i psychiku, říká včelař, který chystá apidomek

Autor:
  11:21
Michal Hojda připravuje v Českých Budějovicích apidomek, v němž budou lidé inhalovat vzduch z včelích úlů. „Poté, co manželka podstoupila úspěšnou onkologickou léčbu a navrátila se do normálního života také díky apiterapii, jsem se rozhodl splatit svůj dluh společnosti a nabídnout tyto služby,“ říká včelař.
Návrh apidomku, kde se budou lidé léčit s pomocí vzduchu z včelích úlů, který...

Návrh apidomku, kde se budou lidé léčit s pomocí vzduchu z včelích úlů, který plánuje postavit včelař Michal Hojda. (30. dubna 2026) | foto: vizualizace Michal Hojda

Návrh apidomku, kde se budou lidé léčit s pomocí vzduchu z včelích úlů, který...
Návrh apidomku, kde se budou lidé léčit s pomocí vzduchu z včelích úlů, který...
Michal Hojda včelaří od loňského roku.
Michal Hojda z Českých Budějovic začal loni včelařit na své chalupě ve Lhotě u...
9 fotografií

Usednete v klidu do dřevěného domečku, nasadíte inhalátor a dýcháte vzduch přímo vedený z útrob včelího úlu, který je bohatý na řadu prospěšných látek.

Taková je apiterapie. Metoda vhodná pro děti i dospělé, která využívá k prevenci a léčbě nemocí včelí produkty. Protože lidskému zdraví je prospěšné v podstatě vše, co včely vytvářejí. Zatím v Česku nenajdete moc míst, která by nabízela tuto včelí alternativu jako doplněk léčby.

Návrh apidomku, kde se budou lidé léčit s pomocí vzduchu z včelích úlů, který plánuje postavit včelař Michal Hojda. (30. dubna 2026)
Návrh apidomku, kde se budou lidé léčit s pomocí vzduchu z včelích úlů, který plánuje postavit včelař Michal Hojda. (30. dubna 2026)
Návrh apidomku, kde se budou lidé léčit s pomocí vzduchu z včelích úlů, který plánuje postavit včelař Michal Hojda. (30. dubna 2026)
Michal Hojda včelaří od loňského roku.
9 fotografií

Nápad postavit takový apidomek v hlavě už delší dobu nosí 39letý včelař Michal Hojda. „Poté, co manželka podstoupila úspěšnou onkologickou léčbu a navrátila se do normálního života také díky apiterapii, jsem se rozhodl splatit svůj dluh společnosti a nabídnout tyto služby,“ přibližuje dnes už člen České asociace moderní apiterapie (ČAMA).

A když šel jednou venčit psa, našel i ideální místo pro apidomek. Zatím je vše v jednání a ve fázi příprav. Pokud všechno půjde dobře, tak na jaře příštího roku by v Českých Budějovicích už mohl začít zkušební provoz.

„Plánuji, aby pojal najednou až čtyři pacienty. V roce 2028 by snad už mohla doplňková léčebná metoda s pomocí včelích produktů a inhalování úlového vzduchu fungovat naplno. Sám chci také pomoci i se stavbou domku. Musím dořešit, aby bylo vše schválené a bezpečné,“ popisuje Hojda úkoly, které ho ještě čekají.

Apiterapie

Forma alternativní medicíny využívající včely a jejich produkty. Používá se jako léčba konkrétních problémů i jako prevence. Zakladatelem moderní apiterapie je český lékař Filip Terč, který v roce 1888 publikoval své zkušenosti s léčením revmatismu včelím jedem. Jednou z nejjednodušších apiterapeutických metod je inhalace vzduchu ze včelího úlu. Jde o vdechování teplého vzduchu z úlu obohaceného propolisem, mateří kašičkou, včelím voskem a pylem, který má mít léčivý účinek na řadu problémů – bronchitidu, astma, alergie, chronická onemocnění plic, náchylnost k infekcím, oslabený imunitní systém, infekce dýchacích cest, chronické bolesti hlavy, migrény, stres či deprese, přes speciální dýchací masku.

Rád by také v apidomku časem uvítal i onkologické pacienty. „Takové, kteří mají například po léčbě potíže psychického rázu, a my bychom jim zde pomáhali navrátit se do normálu,“ přidává včelař budoucí postup. Sám se bude o provoz apidomku a tamní včelstva jako člen Českého svazu včelařů a ČAMA starat.

Lidé, kteří se například obávají včelího bodnutí, nemusejí mít vůbec strach. V domku jsou prostory pro pacienty a včely zcela oddělené.

Kromě rozšíření služeb pacientům Hojda plánuje i různé workshopy a přednášky. Ty by se konaly zejména na podzim a přes zimu. Na jaře a v létě by domek sloužil samotné apiterapii. „To mají včely pochopitelně nejvíce energie,“ říká iniciátor celé akce.

Hojda jinak sám včelaří s deseti včelstvy ve Lhotě u Borovan. Ta pak plánuje různě střídat s těmi v apidomku tak, aby si samy včely od „léčení“ lidí odpočinuly. Další přidanou hodnotou domku by byl i apiterapeutický med, třeba využívaný pro propagaci.

Pro dětské pacienty chce Hojda zase v apidomku vybudovat prosklený úl, kde se ti nejmenší seznámí, jak to „doma u včel“ chodí.

„Pobyt v přítomnosti včel má vliv nejen na zdraví těla, ale výrazně působí i na psychiku. Apiterapie pomáhá navrátit pacienty do běžného života a navrací zpět energii,“ hodnotí Michal Hojda.

Pokud by se novinka apiterapeutické metody osvědčila, domek by se dal rozšířit tak, aby se mohlo najednou léčit a inhalovat vzduch i šest lidí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pobyt u včel má vliv na zdraví těla i psychiku, říká včelař, který chystá apidomek

Návrh apidomku, kde se budou lidé léčit s pomocí vzduchu z včelích úlů, který...

Michal Hojda připravuje v Českých Budějovicích apidomek, v němž budou lidé inhalovat vzduch z včelích úlů. „Poté, co manželka podstoupila úspěšnou onkologickou léčbu a navrátila se do normálního...

2. května 2026  11:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.