U rybníka, kde bývala husí farma, chystá firma rekreační apartmány a chatky

Autor:
  13:58
Vodní drůbež chovanou původně u rybníka poblíž Číměře na Jindřichohradecku mají nahradit rekreanti. Takový je záměr soukromé společnosti, která chce u osady Dobrá Voda a při rybníku Dolní Panský postavit areál s apartmány a chatkami. Součástí projektu je i odbahnění menší vedlejší vodní nádrže.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Záměr oznámil majitel pozemků společnost ZFP Panský rybník. Areál bude mít hlavní objekt s 13 apartmány a sedm samostatných chatek. Místo stavby je brownfield po bývalé husí farmě. Zanikla před 30 lety. Přilehlý rybník s rozlohou 26 hektarů vlastní soukromník a hospodaří na něm Rybářství Kardašova Řečice, které ho má propachtovaný.

Podle starosty Číměře Radka Kněžínka povoluje jejich územní plán v této lokalitě rekreační zástavbu. „Na záměry developerů si dáváme pozor. V tomto případě jsme s projektem rekreačního areálu dlouhodobě počítali, i když jsme si vyžádali odbornou studii. Místo je zpustlé a plné odpadků, povalovaly se tu i pneumatiky. Jen jeho vyčistění bylo asi nákladné,“ uvedl Kněžínek.

Z oplocené farmy dosud zbylo několik objektů včetně administrativního. Stavby z panelů nový majitel, který je po zániku drůbeží farmy už druhým vlastníkem pozemku, zdemoluje.

Nový areál bude mít recepci, parkoviště, vlastní čistírnu odpadních vod, vrtanou studnu a další vybavení. Apartmány a chaty nabídnou celkem 78 lůžek. Většina bude mít dispozici 3+kk.

Developer ustoupil, apartmány v Novohradských horách zatím stavět nebude

Podle zástupce oznamovatele záměru projektanta Radka Máci si stavba vyžádala podrobnou studii ke vlivu na životní prostředí, kterou nařizuje nový stavební zákon. Ta ukázala, že vedlejší bezejmenný rybník je plný chráněných živočichů, hlavně obojživelníků. Firma ho plánuje odbahnit.

Podobný zásah by potřeboval i Dolní Panský. Jeho vlastník žije v Praze. Právě tento rybník by se hodil, že by u něj mohla být pláž, kterou by využívali rekreanti. O jeho budoucnosti chce firma s vlastníkem jednat.

Živnostnice roku v kraji opustila kamionovou dopravu a provozuje penzion

Podle informací vlastníka firmy ZFP Panský rybník, kterou je investiční společnost ZFP Group, uhradí celkovou částku bankovní úvěr a budoucí majitelé apartmánů. Předpokládá se, že apartmány i chatky budou stát okolo 130 tisíc korun za metr čtvereční. Akcionářům slibuje investor zhodnocení vkladů ve výši 6,5 procenta. Odhadovaná cena areálu, který nahradí bývalou husí farmu, je 40 milionů korun.

Realitní společnosti nabízejí v tomto regionu pozemky v cenách od 100 do 600 korun za čtvereční metr. Na prodej jsou i rybníky, které původně spadaly do třeboňské rybniční soustavy. V Dobré Vodě dříve fungovala továrna na mléčné výrobky, dnes jde o vesnici, kde stálé obyvatele doplňují chalupáři.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

Orlík vydal další tělo, letos už třetí. Muže policisté hledali od ledna

Letos už třetí mrtvolu vydala Orlická přehrada. Při pátrací akci v předchozích dnech našli policisté nejprve část těla, v pátek dostali oznámení, že na hladině plavou lidské ostatky. Utonulý měl u...

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil na celé stavení ještě před příjezdem hasičů. Příčina požáru...

Na pracovníka v rekonstruovaném pivovaru spadl výtah a těžce ho zranil

O život šlo mladému muži, na kterého v úterý odpoledne dopadl výtah. K úrazu došlo v pivovaru v Jindřichově Hradci, kde pokračují práce na oživení dlouhé roky chátrajícího areálu. Záchranná služba...

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

U rybníka, kde bývala husí farma, chystá firma rekreační apartmány a chatky

Vodní drůbež chovanou původně u rybníka poblíž Číměře na Jindřichohradecku mají nahradit rekreanti. Takový je záměr soukromé společnosti, která chce u osady Dobrá Voda a při rybníku Dolní Panský...

10. září 2025  13:58

Lezkyně omdlela na skalní ferratě. Z údolí Lužnice ji vyzvedli vrtulníkem

Náročný zásah mají za sebou hasiči a záchranáři, kteří v úterý na Táborsku pomáhali lezkyni na skalní ferratě u řeky Lužnice. Mladá žena tam během výstupu upadla do bezvědomí. Z údolí ji museli...

10. září 2025  10:03

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...

9. září 2025  22:05

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Už je vzorný, zastala se žena u soudu manžela, který ve vzteku udeřil kojence

Fyzický útok na sedmitýdenní miminko potrestal v úterý českobudějovický krajský soud podmínkou. Jeho otec jej loni v záchvatu vzteku dvakrát prudce udeřil do hlavičky a způsobil mu těžké zranění....

9. září 2025  15:29

Po hromosvodu do čtvrtého patra, pak útěk dveřmi. Zdrogovaný muž děsil nájemníka

Případ, ke kterému vyjížděli českobudějovičtí strážníci, ukazuje, co s člověkem mohou udělat drogy. Třiatřicetiletý muž dvakrát v krátké době vyšplhal po hromosvodu do čtvrtého patra ubytovny, kde...

9. září 2025  13:41

Firma dokončuje bytové domy mezi sídlišti. Pět budov spojují podzemní garáže

Netradičně řešené domy dokončuje společnost JTH mezi největšími českobudějovickými sídlišti Máj a Vltava. Většina z dvou set bytů už je prodaných. V sousedství chce stavět bytové domy i radnice.

9. září 2025  9:24

Posila hned kapitánem, Bulíř si dobíral Gulaše. Tým musíme být i na obědě, hlásí

Přišel a okamžitě dostal od trenérů kapitánské céčko. Není to úplně běžné, ale značí to, jakou důvěru vkládá sportovní vedení a trenéři do letní posily Michala Bulíře. Čtyřiatřicetiletý útočník,...

9. září 2025  7:11

Obhájit šesté místo je výzva. Motor má rekordní rozpočet a opatrné ambice

Těžká sezona. První bez kapitána Milana Gulaše. Sílící konkurence. Bídná příprava. Na hokejisty českobudějovického Motoru je nemalý tlak ještě před samotným začátkem nové sezony. Ta pro Jihočechy...

8. září 2025  16:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bombardování i život v sirotčinci. To je Budějovické století spisovatele Štiftera

Budějovické století. Tak se jmenuje nová kniha spisovatele Jana Štiftera. Po románech či nevšedním průvodci Novohradskými horami našel novou formu, jak zaujmout čtenáře. V deseti rozhovorech si...

8. září 2025  14:01

Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil vyšší pokutu, podmínka neplatí

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni pozměnil trest manželům z jižních Čech, kteří při loňských oslavách osvobození Plzně zamávali z vojenského auta vlajkou s nacistickým křížem. Senát zrušil...

8. září 2025  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.