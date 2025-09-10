Záměr oznámil majitel pozemků společnost ZFP Panský rybník. Areál bude mít hlavní objekt s 13 apartmány a sedm samostatných chatek. Místo stavby je brownfield po bývalé husí farmě. Zanikla před 30 lety. Přilehlý rybník s rozlohou 26 hektarů vlastní soukromník a hospodaří na něm Rybářství Kardašova Řečice, které ho má propachtovaný.
Podle starosty Číměře Radka Kněžínka povoluje jejich územní plán v této lokalitě rekreační zástavbu. „Na záměry developerů si dáváme pozor. V tomto případě jsme s projektem rekreačního areálu dlouhodobě počítali, i když jsme si vyžádali odbornou studii. Místo je zpustlé a plné odpadků, povalovaly se tu i pneumatiky. Jen jeho vyčistění bylo asi nákladné,“ uvedl Kněžínek.
Z oplocené farmy dosud zbylo několik objektů včetně administrativního. Stavby z panelů nový majitel, který je po zániku drůbeží farmy už druhým vlastníkem pozemku, zdemoluje.
Nový areál bude mít recepci, parkoviště, vlastní čistírnu odpadních vod, vrtanou studnu a další vybavení. Apartmány a chaty nabídnou celkem 78 lůžek. Většina bude mít dispozici 3+kk.
Podle zástupce oznamovatele záměru projektanta Radka Máci si stavba vyžádala podrobnou studii ke vlivu na životní prostředí, kterou nařizuje nový stavební zákon. Ta ukázala, že vedlejší bezejmenný rybník je plný chráněných živočichů, hlavně obojživelníků. Firma ho plánuje odbahnit.
Podobný zásah by potřeboval i Dolní Panský. Jeho vlastník žije v Praze. Právě tento rybník by se hodil, že by u něj mohla být pláž, kterou by využívali rekreanti. O jeho budoucnosti chce firma s vlastníkem jednat.
Podle informací vlastníka firmy ZFP Panský rybník, kterou je investiční společnost ZFP Group, uhradí celkovou částku bankovní úvěr a budoucí majitelé apartmánů. Předpokládá se, že apartmány i chatky budou stát okolo 130 tisíc korun za metr čtvereční. Akcionářům slibuje investor zhodnocení vkladů ve výši 6,5 procenta. Odhadovaná cena areálu, který nahradí bývalou husí farmu, je 40 milionů korun.
Realitní společnosti nabízejí v tomto regionu pozemky v cenách od 100 do 600 korun za čtvereční metr. Na prodej jsou i rybníky, které původně spadaly do třeboňské rybniční soustavy. V Dobré Vodě dříve fungovala továrna na mléčné výrobky, dnes jde o vesnici, kde stálé obyvatele doplňují chalupáři.