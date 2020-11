Zloděj nahlásil bombu v nákupním centru, mobil pak zahodil na střechu

Muž nahlásil anonymně bombu v obchodním domě v Českém Vrbném ve středu v 11.30 hodin. Do akce se hned zapojili policisté, strážníci a další členové Integrovaného záchranného systému.

„Nejméně 600 zákazníků a 300 zaměstnanců obchodního centra muselo být evakuováno mimo objekt,“ informovala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Dodala, že při následné prohlídce se žádná bomba nenašla.

Pachatele se podařilo vypátrat už za několik hodin. Je jím šestadvacetiletý muž z Českobudějovicka.

„Použil mobil, zavolal na linku 158 a poté ho zahodil. Kriminalisté na základě této informace prohledávali okolí nákupního centra a telefon nalezli na střeše nedaleko stojícího obchodu,“ popsala Schwarzová.

Muži hrozí za šíření poplašné zprávy až osm let vězení. V policejní cele skončil společně s devětadvacetiletou ženou z Karvinska. Ukázalo se totiž, že toho mají společně na svědomí mnohem víc.



„Kradli opakovaně v několika obchodech, zaměřovali se hlavně na drogistické zboží. Nepohrdli však ani potravinami. Ukradli také značkové boty, elektroniku nebo část zařízení hotelového pokoje. Vloupali se i do jedné restaurace,“ vyjmenovala Schwarzová.



Policie jim klade za vinu nejméně 15 činů, především krádeží v Českých Budějovicích. Celkově způsobili škodu bezmála 130 tisíc korun. Jelikož některé činy spáchali v době nouzového stavu, hrozí jim tresty až do osmi let vězení. Žena je navíc do února 2021 v podmínce.

„Kriminalisté dvojici obvinili z krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Zároveň podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. Na případu budou i nadále pracovat,“ dodala Schwarzová.