Na budějovickém náměstí lidem překážejí auta a chybí zeleň, ukázala anketa

Vadí nám doprava, na náměstí Přemysla Otakara II. by se lidé měli hlavně setkávat. I takový vzkaz poslali obyvatelé Českých Budějovic zástupcům radnice. Vyplývá to z dotazníku, který připravilo koaliční hnutí Občané pro Budějovice (OPB). Zapojilo se do něj přes 900 hlasujících.



Celkem 73 procent dotazovaných se shodlo, že jim na hlavním náměstí vadí automobilová doprava. V přepočtu to je bezmála 650 hlasů. Na druhém místě se umístil reklamní smog a třetí skončila městská hromadná doprava.

Zastupitele Martina Pražáka (OPB) odpovědi nepřekvapily. „Před dvaceti lety bych se takovým výsledkům možná divil. Tehdy lidé v centru města nakupovali nábytek, televize a pračky, takže tam potřebovali jet autem. Dnes tam máme restaurace, kavárny, květinářství nebo kadeřnictví. Změnila se funkce centra a potřeba sednout za volant klesá,“ myslí si Pražák, který v centru podniká a do diskuse na toto téma pravidelně promlouvá.

Jeho slova potvrzují odpovědi v anketě. Podle výsledků lidé na náměstí nejčastěji chodí na jídlo, na drink, za kulturou nebo jen prochází.

V úvahách nad dopravou Pražák například navrhuje, aby se prostor pro auta uzavřel v určitých obdobích.

Anketa o náměstí Náměstí nyní je:

Místem pro setkávání 52 %

Vizitkou města 44 %

Dopravní tepnou 33 %

Centrem kultury 26 %

Obchodní zónou 12 % Náměstí by mělo být:

Místem pro setkávání 77 %

Vizitkou města 74 %

Centrem kultury 63 %

Obchodní zónou 14 % Na náměstí mi nyní vadí:

Automobily 73 %

Reklamní smog 50 %

MHD 36 % Na náměstí mi chybí:

Zeleň 84 %

Stín 55 %

Místo k sezení 48 %

Umění 28 % Za čím na náměstí jdu:

Na jídlo 37 %

Na drink 36 %

Za kulturou 31 %

Jen procházím 31 %

Na úřad 23 %

Na nákupy 19 % Zdroj: Hnutí Občané pro Budějovice Pozn.: Ankety se zúčastnilo přibližně 900 lidí. Výběr obsahuje nejčastější odpovědi.

„Není to černobílé. Nemusíme říct, že to místo kompletně odřízneme na 24 hodin sedm dní v týdnu. Můžeme například náměstí vždy o prvním víkendu v měsíci zavřít. Úřady v tu dobu stejně nefungují a místní tam chodí na kávu. Vyzkoušejme to a dozvíme se reakci veřejnosti. Je to jen o tom, jak chceme v centru města žít,“ popisuje Pražák.

Dotazník také zjišťoval, jak se lidé na náměstí dostávají. Celkem 74 procent dotazovaných odpovědělo pěšky, 35 procent hlasujících zaškrtlo auto a stejný podíl kolo.

Na tom, že by se měla doprava na náměstí řešit, panuje poměrně silná shoda mezi lidmi i zastupiteli.

„V některých denních dobách je tam aut velmi mnoho. Jsou ale vozidla, která tam zkrátka musí dojet, jako je například zásobování. Bavme se o dopravě, ale nemůžeme řešit jen to. Musíme vědět, jak lidi a život na náměstí udržíme,“ upozorňuje opoziční zastupitel Michal Šebek (ODS), který přímo na náměstí podnikal.

V rozhovoru pro MF DNES na stejnou věc před časem upozornil architekt a předseda komise pro architekturu a územní rozvoj Miroslav Vodák (OPB).

„Musíme řešit celé centrum. Když zavřeme jednu stranu, tak co se stane? Když odstraníte dopravu, musíte říct, co tam místo toho bude. Pokud vyženete auta, musíte místo zaplnit. Kontext ostatních ulic je důležitý,“ vysvětlil.

Město bude mít dvě studie

V dotazníku, který je stále na facebookovém profilu OPB, byla i otázka na to, co lidem na náměstí chybí. Celkem 84 procent hlasujících si přeje více zeleně. Z 900 odeslaných dotazníků tuto možnost zvolilo asi 750 lidí. Celkem 55 procent dotazovaných zaškrtlo stín a 48 procent touží po místě k sezení. Většina těch, kteří odpovídali, žije přímo v Českých Budějovicích.

Kromě květináčů a rozprašovačů vody se ale doposud na náměstí nic nezměnilo. MF DNES proto oslovila vedení radnice, aby zjistila, jak se tomuto místu věnuje. V koaliční smlouvě totiž stojí mimo jiné to, že politici zklidní dopravu na náměstí a zároveň tam vrátí stromy.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky (ANO) bude mít vedení krajského města dvě studie. První navrhne dopravní řešení v historickém centru a druhá řeší využívání ulic.

„Chceme zjistit, k čemu slouží jednotlivé ulice. Každá má svou funkci. To se má spojit s návrhem na řešení dopravy. Součástí materiálů bude i dotazování mezi lidmi a veřejné projednávání,“ slibuje Lavička.

Podle něj musí být řešení komplexní. „Nemůžeme někde otočit jednosměrku a říct, že tím to končí. Bylo by špatně, kdybychom o něčem rozhodli a za dva měsíce to zrušili. Letos na podzim budeme mít výstupy a v roce 2021 dojde na určitá řešení. Mělo by se to týkat hlavně regulace dopravy v historickém centru. Je možné, že se upraví funkce některých ulic. Chceme vědět, co můžeme udělat hned a co později,“ líčí Lavička.

Část opozice ale postup radnice kritizuje. „Anketa podle mě ukazuje, že má být historické centrum místem k setkávání a trávení volného času. Problém je, že tam máme úřady, kam se lidé musí dostat. To je třeba řešit. Na něco konkrétního ale stále čekáme. Za dva roky se změnilo pouze to, že se na náměstí objevily stromy v květináčích, což ale nechci shazovat. Jen se ukazuje, že jsme městem studií, jež se nikdy nestanou skutečností,“ hodnotí opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).