„Boršov, nejkrásnější vesnice v Jihočeském kraji a vy to tímto zničíte,“ hromoval jeden z občanů obce na úterním veřejném projednání projektu gigantické dvoupatrové skladovací haly společnosti Amazon v boršovském katastru. Má být bezmála půl kilometru dlouhá a přes 15 metrů vysoká.
Místní kritizovali to, že se o podobě záměru dozvěděli až na poslední chvíli. Investoři ze společností Garbe a Accolade totiž už sbírají podklady k žádosti o stavební povolení. Nyní počítají se zahájením výstavby na jih od Budějovic ještě letos a s dokončením ve druhé polovině roku 2028.
Obavy a nespokojenost na jednání zmínila i boršovská obyvatelka Eva Horáková. „Dozvěděli jsme se, co to znamená pro obec z pohledu dopravy, velikosti haly. Je to poprvé, co vidíme návrh celé budovy, jak to bude velké,“ uvedla.
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Dotazovala se i na to, jak dlouho by měl Amazon v místě působit. Dozvěděla se, že by společnost uzavřela s investory nájemní smlouvu na dvacet let. Jako problém vnímá i šibeniční termíny, v nichž se obec musela k záměru vyjádřit.
Reagovala na slova Romany Rýcové, starostky Boršova nad Vltavou, která uvedla, že s projektem byli seznámeni až na konci dubna a museli se rychle vyjádřit, zda souhlasí. S firmou Accolade hledají řešení, které bude přijatelné pro všechny. Jednání jsou podle ní zatím férová.
Starostka záměr zpočátku vnímala rozpačitě, postupně je k němu otevřenější. Pomohla tomu i návštěva Kojetína na Přerovsku, kde má Amazon jednu ze svých dosavadních dvou hal. Druhá se nachází v Dobrovízi u Prahy.
V Kojetíně to funguje, vnímá starostka
„Nechci říct, že budeme rádi, že tu Amazon bude. Ze zkušeností z Kojetína víme, že jsou velmi disciplinovaní a všechno má svá přísná pravidla. Nakonec se nám Kojetín docela líbil, takže pokud to u nás bude takhle, tak si myslím, že by neměl být problém,“ hodnotila.
Věří též, že i občané halu Amazonu přijmou. V případě některých je to však nejisté. Zástupci investora reagovali, že územní plán obce počítá s využitím pozemků pro průmyslovou výstavbu od roku 2000.
„Odvoláváte se na nějakých 26 let zpátky, ale svět se vyvíjí. Vy tam nacpete takovou obludu,“ ozvalo se z řad asi pěti desítek přítomných.
Představitelé firem, které pozemky vlastní a stavbu připravují, se po zasedání nevyjádřili. Při něm však připomněli, že mají územní rozhodnutí na čtyři haly o zhruba dvojnásobné zastavěné ploše podle projektu z roku 2020. Dvě z nich mají i stavební povolení, kvůli Amazonu v povolování nepokračují.
Ještě dříve se v místě počítalo s nákupním centrem. Podle Kateřiny Gergelové, která na jednání v Homolích u Budějovic projekt představovala, je varianta Amazonu nejpřívětivější s ohledem na dopravu i zeleň.
„Je to nerušící provoz, firma, která dbá na dobré vztahy se svým okolím. Mají spoustu programů, které mohou být pro obec přínosné. Když tam budou čtyři haly, tak stačí jeden nevhodný nájemce a může to být nepříjemné,“ sdělila.
Bude to dopravní zátěž, bojí se místní
Nejčastěji skloňovaným tématem mezi místními byla doprava. Někteří poukazovali, že už nyní se u kruhové křižovatky na výpadovce na Krumlov, kde má hala stát, tvoří kolony. Problém vidí i v „úzké“ jižní tangentě vedoucí k dálnici.
Rýcová souhlasí s dopravními obtížemi. „Už teď není průjezdnost E55 kolem průmyslové zóny ideální. Špička je tam docela silná,“ podotkla. Od lidí zazněly i obavy ze znehodnocení nemovitostí či narušení klidové zóny u Vltavy.
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V zóně má na směny pracovat přibližně 1 700 lidí. Místní se proto obávají, že bude firma dovážet pracovníky z ciziny. Podobnou zkušenost totiž mají v jednom z provozů ve stávajících halách. To ale zástupci firem odmítli.
Podle Rýcové je obec ani nemá kde ubytovat a s výstavbou ubytovny se nepočítá, a to ani na sousedním velkém pozemku. „Investoři majitelku sami kontaktovali a ptali se, jestli má tuto myšlenku. Řekla, že v žádném případě, že tam budou jen obytné domy.“
Boršov tak nyní jedná o plánovací smlouvě. Na jejím konci má být závazná podoba záměru, ale i protiplnění ze strany investora. Finální podobu musí schválit zastupitelstvo.
Nedávno její podpis odsouhlasili v Soběslavi, kde od investora průmyslové zóny získají 23 milionů korun, kus cyklostezky a dvě autobusové zastávky či příspěvek na navýšení kapacity čistírny odpadních vod.
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