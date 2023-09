Bývalou školu v přírodě na Strakonicku přestavěli na centrum pro seniory

Asi desítka seniorů sedí ve stínu rozlehlé zahrady. Někteří si právě povídají s ošetřovateli, další jen odpočívají na čerstvém vzduchu. Pak už se blíží oběd, a tak se společně přesouvají do jídelny v novém zařízení Alzheimer home.

V Chelčicích na Strakonicku už nějaký čas toto centrum funguje, ale ve středu tam uspořádali slavnostní otevření. Nový areál má kapacitu až 118 klientů. „Nyní máme zcela plný stav. Předpokládám však, že ke konci roku se nám zde desítky míst uvolní, a tak se k nám budou moci hlásit noví zájemci,“ upozornila ředitelka zařízení Lucie Kučerová.

V Chelčicích je teď tak plno proto, že obdobná centra Loucký mlýn z nedalekých Radčic u Vodňan a Písek Prácheň opravují a vylepšují, a tak dočasně klienty přesunuli do nového. Většina se za pár měsíců vrátí zase zpátky a v tu chvíli by mohlo být v Chelčicích tak 80 procent míst volných.

Nové centrum se nachází hned vedle fotbalového hřiště v obci mezi Vodňany a Netolicemi. Je to rozlehlý areál s velkou zahradou. „Původně to bylo školicí centrum, které vyrostlo v 80. letech minulého století při tehdejším JZD Mír Chelčice. Později v 90. letech sloužilo jako škola v přírodě,“ zavedl do historie objektu jeho majitel Pavel Šťástka. Podniká ve stavitelství, a už když budovy s dalším zázemím kupoval, tak měl představu, že tam vyroste nějaké zařízení pro seniory.

„Je to velmi klidné místo, což myslím mnoho seniorů ocení, protože se nechtějí přesouvat do velkého města. Postavili to tu tehdy navíc velkoryse a vzdušně, takže jsem věděl, že by zde něco takového mohlo fungovat. Technicky už pak přestavba nebyla až tak složitá,“ vysvětlil Šťástka. Modernizace a úpravy trvaly zhruba jeden rok, o něco déle předtím příprava celé akce.

Zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou či jinými formami demence provozuje skupina Penta Hospitals stejně jako Loucký mlýn s 69 místy a Prácheň pro 49 klientů.

„Věnuji se především stavařině, takže jsem logicky hledal partnera, který má s takovým provozem zkušenosti,“ doplnil Pavel Šťástka, který je také radním v nedalekých Vodňanech. Po podobných zařízeních je podle něj velká poptávka. „Jsem přesvědčený, že kdyby tu stála tři taková centra vedle sebe, budou plná,“ konstatoval.

Zájemci či rodinní příslušníci, kteří by chtěli získat místo v Alzheimer home pro své blízké, mají případně kontaktovat zástupce zařízení a domluvit si osobní schůzku přímo v centru.

Do centra budou hledat nové zaměstnance

„Preferujeme osobní kontakt. Můžeme zde pak zájemce provést, vysvětlíme jim, jak všechno funguje, jaký je celotýdenní program, terapie a podobně. Když má rodina zájem, tak zahájíme proces přijetí,“ uvedla Lucie Kučerová. Když pak klient nastoupí, tak má také individuální přístup, aby si na nové prostředí co nejlépe zvykl.

Někteří klienti už jsou v Chelčicích přímo odkázáni na prakticky neustálou péči, jiní zvládnou ještě řadu věcí sami. „Je to tady hezké a je tu příjemný klid,“ poznamenala jedna z klientek při programu ve společenské místnosti. Pokoje jsou jedno až čtyřlůžkové s vlastním sociálním zařízením. Všechny jsou kompletně vybavené, přesto je lze doplnit vlastními věcmi.

Celý areál je bezbariérový i díky prostorným výtahům a součástí je třeba i velká centrální koupelna. O téměř 120 ubytovaných se stará 80 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni do dvou služeb. A pro zpříjemnění prostředí jsou v zařízení také dvě kočky a pes.

„A mimo jiné u nás klientům poskytujeme také bazální stimulaci. Ta je důležitá pro ty, kteří už ztrácí pojem o okolním světě i sobě samém. Zjednodušeně, pomocí doteků se snažíme, aby si uvědomili a vnímali opět své tělo,“ vysvětlila ředitelka.

Do centra budou také hledat nové zaměstnance, protože v Chelčicích teď působí část personálu z Práchně či Louckého mlýna. V areálu je i kavárna a počítají tam v budoucnu s provozem restaurace. Po podobných zařízeních je v regionu velká poptávka, další by mělo vyrůst například v Břilicích u Třeboně či v Hůrách u Českých Budějovic.