Alšova galerie promění centrum Budějovic, budova má do města lákat turisty

„Galerie je krajskou institucí a její umístění v Hluboké nad Vltavou proto není úplně praktické. Přemístění bude výhodné jak pro galerii, tak i pro město. Chceme v Budějovicích posílit cestovní ruch a motivovat lidi, aby v krajském městě strávili i několik nocí. Věřím, že podobná instituce nám s tím dokáže pomoci,“ přiblížil náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL).

S jeho slovy souhlasí ředitel AJG Aleš Seifert, který připomněl, že za návrat galerie do Budějovic bojoval už v roce 1964 její první ředitel Bohumil Houdek. Ten přemístění do Zámecké jízdárny zámku Hluboká považoval za největší chybu.

„Jízdárna na Hluboké je postavená jako jízdárna pro koně, a přesto, že byla přestavěná, tak má všechny její limity. Pro vystavování umění je tak naprosto nevhodná,“ popsal Seifert s tím, že největším problémem objektu je jeho klima. Galerie tak nyní neustále bojuje s nevyhovující teplotou a vlhkostí. Nová budova by měla těmto problémům předcházet.

Doplnil, že s největší pravděpodobností se do nového přesune také pobočka AJG sídlící ve Wortnerově domu nedaleko budějovické Černé věže. Budova bývalé budějovické restaurace Sparty, kde má nyní galerie depozitář a restaurátorské dílny, zůstane nadále v provozu.

Velký potenciál projektu vidí také architekt Martin Krupauer, který je na radnici členem budějovické komise pro rozvoj metropolitní oblasti. „Prostor Senovážného náměstí je historicky velmi poničený a nová podoba mu může jedině prospět. Budova galerie má navíc potenciál stát se principem celého prostoru a vdechnout mu úplně nový náboj. Navíc nám skvěle rozšíří význam kulturní oblasti, která v této části Budějovic nyní vzniká,“ myslí si.

Stavba, jejíž cenu kraj odhaduje na 800 milionů korun, bude součástí takzvaného Kulturního ostrova, který je součástí plánů na rok 2028. To budou Budějovice Evropským hlavním městem kultury. Ostrov zahrnuje Jihočeské divadlo, KD Slavii, Zátkovo nábřeží, Jihočeskou filharmonii, KD Metropol, Jihočeské muzeum a Dům umění.

Chtějí napodobit Bilbao efekt

Návrhy do architektonické soutěže mohou zájemci posílat do 10. května, následně je posoudí komise a do konce června vybere vítěze. Stavební práce by mohly začít v první polovině roku 2026. „Věřím, že vše stihneme dokončit do roku 2028, ke kterému vše směřujeme,“ sdělil Talíř.

Doplnil, že ačkoliv se v takto napjatém harmonogramu může někomu zdát architektonická soutěž jako zdržování, je podle něj pro úspěch projektu zásadní. Věří také, že se porotě podaří vybrat takový projekt, který na turisty zafunguje podobně jako budova galerie ve španělském Bilbau od Franka Gehryho.

„Sama ta budova je natolik zajímavá, že do města láká tisíce turistů, říká se tomu Bilbao efekt. Byl bych rád, kdybychom vybrali stavbu, která by měla podobný Budějovice efekt,“ přeje si.

Budova AJG vzniká jako samostatná část velkého projektu na celkovou proměnu Senovážného náměstí. Z něj chce město odstranit nevzhledné parkoviště, které přesune do podzemí a nad ním vytvoří park s desítkami stromů. Vítězný návrh firmy Pavel Hnilička Architects+Planners radnice představila již v roce 2022. Cena přestavby se odhaduje na 400 milionů.

„Území projektů jsou od sebe oddělená a není proto nutné, aby stavební práce začaly souběžně. V současné době čekáme na propočítání cenových variant dvoupodlažního a jednopodlažního podzemního parkoviště, abychom mohli vybrat finální variantu,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS). Doplnil, že i zde město předpokládá dokončení v roce 2028, a proto musí začít stavět nejpozději v roce 2026.