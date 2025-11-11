Oslavy československého inženýrství a pocty bývalým expedicím, která se nakonec letos v červenci povedla, se účastnila i jihočeská posádka pětašedesátiletého Aloise Krejčího, předsedy veteránského klubu v Písku.
Tandem s ním v československém voze Škoda Octavia ze začátku 60. let minulého století tvořil jeho syn Alois junior. Po vlastní ose ujeli s veterány přes 14 tisíc kilometrů.
Co vás vedlo k tomu vyrazit na tak dlouhou cestu?
Začal bych trochu zeširoka. Světová výstava Expo se v Japonsku konala podruhé a organizátoři letošního ročníku zjistili, že v tom roce 1970 do Ósaky doputovala česká expedice Sakura vedená panem Zdeňkem Thomou. Tehdy Japonci vyhlásili, že kdo se tam dostane zajímavým způsobem, bude odměněn. Italové vyjeli na koloběžkách, skončili v Evropě, Dánové také skončili v Evropě, ale Češi vyšli pěšky o devět měsíců dřív a opravdu se tam dostali.
S přejezdem hranic Evropské unie benzin začal vonět. Protože už v něm nebyly ty biosložky.