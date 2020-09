Opilý mladý muž vjel do protisměru na dálnici D3. Boural do svodidel

Incident se stal krátce po nedělní čtvrté hodině ráno. „Jihočeští policisté přijali informaci od řidičů, že na přibližně devadesátém kilometru dálnice D3, tedy na Soběslavsku, vidí osobní vozidlo VW Passat, které jede směrem na Prahu, ale v jízdních pruzích na České Budějovice,“ potvrzuje mluvčí táborských policistů Miroslav Doubek.

Na místo ihned vyrazili policisté z dálničního oddělení v nedalekých

Dálnici povolaní policisté ihned uzavřeli a kontrolovali úseky, kde se měl řidič v protisměru pohybovat.Chotovinách. Do akce se zapojili i dopravní policisté z Tábora, dále hlídky z Veselí nad Lužnicí, Soběslavi nebo Sezimova Ústí.

Vozidlo nakonec nalezli na 80. kilometru dálnice D3. Za volantem seděl 27letý řidič, že je pod vlivem alkoholu policisté ihned poznali. Opakovaná dechová zkouška ukázala necelé dvě promile alkoholu.

„Díky malému provozu v časných ranních hodinách žádné auto nenaboural. Zato však dvakrát havaroval do svodidel, a to na 83. a 84. kilometru. Dokázal to jak vpravo, tak vlevo ve směru své jízdy,“ přidává Doubek s tím, že chybějící dálniční známka byla menším porušením zákona, kterého se muž dopustil.

Podle prvního odhadu je škoda na autě a svodidlech zhruba 120 tisíc korun.

Řidič nyní půjde před soud. Mimo jiné se bude zodpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento prohřešek ho soud může poslat do vězení až na tři roky.