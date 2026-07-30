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Opilec sotva stál, přesto jel na benzinku pro další alkohol. Nadýchal pět promile

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  13:59

Policisté naměřili 4,69 promile, následně skoro pět. | foto: Policie ČR

Řidič v Lišově na Českobudějovicku byl tak opilý, že sotva stál na nohou. Přesto si v pondělí večer 27. července dokázal dojet k čerpací stanici, kde si koupil další alkohol. Přihlížející na místo rychle přivolali policisty a muž už nikam dál nejel.

Událost se stala kolem půl deváté večer. K čerpací stanici v Lišově přijel muž, u kterého bylo po vystoupení z auta okamžitě jasné, že je opilý.

Asi mu to ale ještě nestačilo, protože si došel na benzinku koupit další alkohol. A pak také upadl. „Přihlížejícím to nedalo, když viděli, v jakém stavu muž je. Navíc hrozilo, že bude chtít z místa vozidlem zase odjet, a tak přivolali policisty,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

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Její kolegové byli rychle na místě a opravdu se jim naskytl obrázek muže, který se již nemohl udržet na nohách. Policisté s ním proto provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. „Ta v prvním případě ukázala více jak 4,6 promile a při zkoušce druhé bezmála pět,“ potvrdila policejní mluvčí.

To, že už řidič s vozidlem neodjede, bylo jasné. „A bylo velké štěstí, že cestou nezpůsobil svou nezodpovědností zranění někomu jinému. Policisté muže pak předali záchranářům,“ konstatovala Krausová.

Muž je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což pravděpodobně dostane pokutu a zákaz řízení.

Couval až do příkopu, měl tři a půl promile

V pondělí to nebyl na jihu Čech jediný řidič pod vlivem alkoholu. Krátce před polednem v obci Velešín na Českokrumlovsku sjel muž při couvání ze silnice do příkopu, kde s vozidlem zůstal stát.

„Řidič vozidla byl v době nehody silně pod vlivem alkoholu. Přivolaní policisté z obvodního oddělení Kaplice u osmačtyřicetiletého řidiče naměřili hodnotu bezmála tři a půl promile alkoholu v dechu,“ potvrdil policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Muži v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

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