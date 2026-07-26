Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Viděla pod sebou plejtváky, protiproudy a chlad. Alina přeplavala obávaný Severní kanál

Autor:
  16:00

Fotogalerie7 Premium

Alina Jogl žijící v Táboře se stala první Slovenkou, která přeplavala obávaný Severní kanál. Úsek mezi Severním Irskem a Skotskem. (24.7.2026) | foto: archiv Aliny Jogl

Bylo to fakt hrozné, nesnáším studenou vodu, říká osmatřicetiletá Alina Jogl, slovenská rodačka, která žije s manželem a dvouapůlletým synem v jihočeském Táboře. Na začátku července jako první Slovenka přeplavala obávaný Severní kanál. Úsek mezi Severním Irskem a Skotskem. Trápila ji ledová voda, ale potkala také velryby. „V létě si dávám led do vany a lehnu si tam třeba na hodinu,“ prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz.

Ve vodě o teplotě 13 stupňů setrvala 12 hodin 15 minut. Polovinu cesty bojovala právě se zimou. „Říkala jsem si, že to musím doplavat, protože už se nechci do té studené vody vrátit,“ dodává žena, která loni na podzim přeplavala kanál La Manche.

Kdy jste začala s dálkovým plaváním?
Plavat jsem začala už jako dítě. Věnovala jsem se ale bazénovému plavání. To dálkové na otevřené vodě jsem skoro nedělala. Před porodem jsem absolvovala jenom tři delší závody na otevřené vodě. Jeden plavecký závod na tři kilometry, následující rok závod na deset kilometrů a měsíc nato dvacet jedna kilometrů. Pak jsem se pár měsíců po porodu zeptala manžela, co by řekl na to, kdybych chtěla přeplavat La Manche. On souhlasil a já zanedlouho přišla s tím, že jsem si domluvila termín sólo přeplavby. Až poté jsem začala i s otužováním. Já jsem v tomhle trošku střelec.

Co bylo na Severním kanálu těžší než v La Manche?
Byla tam o dost chladnější voda. Oproti La Manche byl ten rozdíl asi pět stupňů. Byl to úplně jiný pocit plavat v osmnácti nebo třináctistupňové vodě. Čekala jsem, že mi po určité době bude zima, ale to, jak mi bylo chladno, ani neumím popsat.

Může se stát, že jste dva nebo tři kilometry od Skotska a proud je tak silný, že ho nepřeplavete.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Po čtvrteční srážce vlaku s náklaďákem je trať mezi Táborem a Jihlavou opět v provozu

Řidič dodávky před srážkou s vlakem u Chýnova vůbec nebrzdil (23. července 2026)

Po čtvrteční nehodě na přejezdu u Chýnova na Táborsku je opět v provozu železniční trať Tábor - Jihlava. Osobní vlak se tam střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích. Při...

Z nuly na sto za šest sekund, dojezd 580 kilometrů. Policie testuje Škodu Elroq

Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního...

Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...

Na České Budějovice se valí další obchodní centra, budou u sjezdu z dálnice D3

Tato oblast se v následujících letech hodně promění. Pole a louky nedaleko...

Retail park u sjezdu z dálnice D3 na okraji Českých Budějovic má stavební povolení. Nedaleko sportovního centra Složiště a Hodějovic tak nahradí další louky a pole.

Šikana i sexuální obtěžování. Ředitele domova pro seniory vyhodili na hodinu

Premium
Domov důchodců u Hvízdala v Českých Budějovicích.

Zaměstnanci českobudějovického Domova pro seniory Hvízdal upozornili na sexuální obtěžování pracovnic od jednoho z kolegů a šikanu i další problémy. Město neúnosnou situaci vyřešilo, ředitele...

Budějovické Dynamo pustilo auditory k účetnictví. Kolik chce majitelka za klub?

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Malý krůček vpřed na jinak velmi zamlžené cestě. Minulý týden po měsíčních obstrukcích naplno začal audit ve fotbalovém Dynamu. I když naplno zřejmě není úplně přesné. „Pokud vím, tak nejsou všechny...

Viděla pod sebou plejtváky, protiproudy a chlad. Alina přeplavala obávaný Severní kanál

Premium
Alina Jogl žijící v Táboře se stala první Slovenkou, která přeplavala obávaný...

Bylo to fakt hrozné, nesnáším studenou vodu, říká osmatřicetiletá Alina Jogl, slovenská rodačka, která žije s manželem a dvouapůlletým synem v jihočeském Táboře. Na začátku července jako první...

26. července 2026

Náš motokrosový sen? Mistrovství republiky, říkají v Netolicích

Motokros v Netolicích na Prachaticku (24. 7. 2026)

O netolickou trať se stará rodina Tomáše Reindla a jeho kamarádi. Rádi by jednou zase hostili závod mistrovství republiky. Ve zlaté éře motosportu se po Ingilince proháněli motokrosaři i v...

26. července 2026  9:22

Při psaní románu mě bavila ta absolutní svoboda, říká o své první knize spisovatelka

Spisovatelka a jihočeská rodačka Veronika Kratochvílová vydala prvotinu Kořeny...

Je to oficiální. Jižní Čechy mají dalšího spisovatele, tedy spisovatelku. Veroniku Kratochvílovou. Rodačce z Českých Budějovic před nedávnem vyšel její první román Kořeny jabloní, který zatím čtenáři...

25. července 2026  9:41

Města se učí čelit horkým létům, stromy přibývají pomalu, pomáhají pítka a mlžítka

Mlžítka jsou už na několika místech v Českých Budějovicích a všude jsou oblíbená. Snímek je z náměstí Přemysla Otakara II.

České Budějovice plní jen malou část strategie, ale přibývají mlžítka a pítka. Ochlazování zajišťují hlavně parky a zeleň. Ve Strakonicích budou sázet stromy, které lépe zvládají sucho. Školy v...

24. července 2026  14:03

České Budějovice zbrojí. Do útoku přichází Krastenbergs, na zkoušku i Hejdukův syn

Renars Krastenbergs z Lotyšska ve velké šanci.Jeho střelu však chytil Atte...

Hokejisty extraligových Českých Budějovic posílí lotyšský reprezentační útočník Renars Krastenbergs, který v uplynulé sezoně hájil barvy Olomouce. Na zkoušku do jihočeského klubu přichází další...

24. července 2026  10:18

Na České Budějovice se valí další obchodní centra, budou u sjezdu z dálnice D3

Tato oblast se v následujících letech hodně promění. Pole a louky nedaleko...

Retail park u sjezdu z dálnice D3 na okraji Českých Budějovic má stavební povolení. Nedaleko sportovního centra Složiště a Hodějovic tak nahradí další louky a pole.

24. července 2026  9:58

Po čtvrteční srážce vlaku s náklaďákem je trať mezi Táborem a Jihlavou opět v provozu

Řidič dodávky před srážkou s vlakem u Chýnova vůbec nebrzdil (23. července 2026)

Po čtvrteční nehodě na přejezdu u Chýnova na Táborsku je opět v provozu železniční trať Tábor - Jihlava. Osobní vlak se tam střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích. Při...

23. července 2026  14:01,  aktualizováno  24. 7. 8:14

Mám nový životní zápas, jásá kouč Horejš. Tyká mu někdo v kabině Hradce?

Premium
Královéhradecký trenér David Horejš udílí pokyny.

Od přípravek v Českých Budějovicích až do Evropy s Hradcem Králové. Trenér David Horejš popisuje, jak si kariéru vyšlapal krok za krokem, proč ho formovaly těžké chvíle v Jablonci a jak se chytl na...

23. července 2026

Odmítli ligu, město procitlo. Táborsko čeká přestavba: Ale nesmíme ztratit ambice

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Petr...

Po vyloučení Karviné dostalo 72 hodin na rozhodnutí, jestli přijmout možnost postupu do nejvyšší fotbalové soutěže. Táborsko ji muselo odmítnout. Jeho vlastní stadion ještě neodpovídá prvoligovým...

23. července 2026  14:11

Části kašny dlouho ležely v křoví, nyní opět zdobí opravené náměstí ve Volyni

O návrat kašny na volyňské náměstí se zasloužil restaurátor Lukáš Černý. Všiml...

Po roční rekonstrukci náměstí ve Volyni na Strakonicku prokouklo. Jen na morovém sloupu je ještě lešení. I tam už práce finišují. Vzrostlé stromy zmizely, nahradily je nové, zatím jen nízké mladé...

23. července 2026  13:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rozhledna Libín po opravě opět láká turisty. Při dobrém počasí jsou vidět i Alpy

Rozhledna Libín je po rekonstrukci opět přístupná. (červenec 2026)

Cesta turistů na Libín už zase nemusí končit jen na vrcholu této dominanty, která ční nad Prachaticemi. Po měsících prací, jež začaly loni na podzim, je hotová rekonstrukce rozhledny a zájemci tak...

23. července 2026  9:16

Zisky Budvaru i Strakonic klesly, škodí i rozdíl mezi lahvovým a čepovaným pivem

ilustrační snímek

Méně se pilo u nás i v zahraničí. Také to je příčinou toho, že se meziročně o něco méně dařilo pivovarům Budějovický Budvar a Strakonice 1649. Budvar loni dosáhl zisku po zdanění 356,3 milionu korun,...

22. července 2026  18:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.