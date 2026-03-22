Na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice byli před covidem zvyklí na dvě až tři úmrtí měsíčně. Při pandemii však na jejich covidových jednotkách umíralo i pět až deset lidí denně.
„Dokud byli volní lidé, postele, kyslík nebo léky, dalo se to zvládat. Ale když bylo na 20 postelí 22 pacientů, měli ti dva navíc velký problém. A my s nimi,“ říká primář Aleš Chrdle, který byl jedním ze tří infektologů, kteří sepsali výzvu z první linie, v níž se ostře ohradili vůči podceňování onemocnění v Česku.
Jak vzpomínáte na první měsíce v roce 2020?
Oproti předchozím epidemiím jsme měli pár měsíců na přípravu, ale byla tam velká míra nejistoty, netušili jsme, jestli to rychle přejde jako SARS1 v roce 2003, nebo jestli půjde o něco většího jako pandemická chřipka v roce 2009. Když se to dostalo do Evropy, bylo jasné, že začíná přituhovat.
Po ukončení používání roušek a distanční výuky ve škole jsme viděli u dětí nápadně velký výskyt planých neštovic a komplikovaných angín.