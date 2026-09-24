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Nezletilí si koupí cigarety velmi snadno, kontroly musí přitvrdit, radí odbornice

Lukáš Marek
  14:36
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Alena Hricová | foto: archiv Aleny Hricové

Mezi mladými zůstávají rozšířené vedle elektronických cigaret i ty klasické. „Skoro mě to překvapilo, čekala jsem, že cigarety budou více out,“ komentuje v rozhovoru pro iDNES.cz odborná garantka organizace Na věku záleží Alena Hricová. Popisuje výsledky dvou průzkumů zaměřených na získání nikotinových výrobků pro mládež do 18 let.

Koupit si cigaretu, náplň do té elektronické nebo třeba nikotinový sáček. Pro nezletilé v České republice prakticky žádný problém. Překážky jsou často minimální, dostupnost veliká. Více než třetina šestnáctiletých podle studie ESPAD 2024 užila některý z výrobků v posledních 30 dnech. Získání těchto výrobků před osmnáctinami hodnotí jako snadné skoro 84 procent dotázaných v průzkumu STEM/MARK.

„V případě alkoholu slýcháme poměrně často o kontrole prodejců i samotných nezletilých. V případě nikotinových výrobků platí stejný zákaz prodeje osobám mladším 18 let, ale vymáhání jeho dodržování je podstatně méně přísné,“ říká Hricová. Odborníci zapojení do organizace Na věku záleží chtějí bojovat proti dostupnosti tabákových a nikotinových výrobků pro nezletilé.

Loni jsme dělali velký test, který potvrdil, že alkohol a tabákové výrobky jsou dětem dostupné. Redakce na 47 místech ve všech krajích provedly kontrolní nákup figuranty ve věku od 15 do 17 let. Uspěli ve 36 procentech případů. Třeba u nás v Budějovicích však neuspěli ani v trafice, ani ve večerce.
Velké rozdíly mohou být mezi místy, kde alkohol nebo nikotinové výrobky kupujete. A to jak regionálně, tak podle velikosti. Třeba v malé obci se prodej tolik neřeší a mladí se k výrobkům dostanou častěji. Ale i v Budějovicích to mohlo být o náhodě, že to dopadlo zrovna takhle.

Nikotinové sáčky spíš užívají chlapci a užívají
je také sportovci. Holky spíše elektronické
cigarety, často s nějakou příchutí.

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