Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jizvy jsou symbolem pro celé pohraničí, říká o České Kanadě spisovatelka

Autor:
  10:07
Edice bedekrů Za tichem má další díl. Do České Kanady zve jihočeská novinářka a textařka Alena Binterová. Návštěvnické hity, jako jsou Slavonice či Ďáblova prdel spíše míjí, ale se synem a fotografem Tomášem hledají místa, kde je opravu klid.
Novinářka a textařka Alena Binterová vydala další díl z edice Za tichem,...

Novinářka a textařka Alena Binterová vydala další díl z edice Za tichem, tentokrát o České Kanadě. Na snímku se svým synem fotografem Tomášem Binterem (19. května 2026) | foto: Tomáš Binter

Snímky České Kanady z knihy Za tichem. (21. května 2026)
Snímky České Kanady z knihy Za tichem. (21. května 2026)
Novinářka a textařka Alena Binterová vydala další díl z edice Za tichem,...
Snímky České Kanady z knihy Za tichem. (21. května 2026)
7 fotografií

Začalo to už před 30 lety. To se budějovická novinářka a textařka Alena Binterová se svým tehdy malým synem Tomášem začala toulat česko–moravsko-rakouským pohraničím. Tam, kde se kopcovité zalesněné krajině na Jindřichohradecku říká Česká Kanada.

Po letech se vrátili a výsledkem je kniha vydaná v sérii netradičních bedekrů nazvané Za tichem, do níž snímky nafotil nyní už dospělý syn, jinak fotograf časopisu Reportér.

Podle čeho jste vybírala místa, která jste do knihy zařadila?
Držela jsem se motivu „Za tichem“, čili hledala méně frekventovaná místa, kde je něco pěkného. Městům jsem se s výjimkou Slavonic spíš vyhýbala, anebo tam zachytila jiný pohled na ticho, třeba v kontrastu s vtipnou situací. Bylo jich dost, což se mi často stává, jakmile se vydám na delší cestu. Když si pozorně všímám toho, co se kolem děje, rozjede se zvláštní proces a pak už mi stačí jen zapisovat.

Novinářka a textařka Alena Binterová vydala další díl z edice Za tichem, tentokrát o České Kanadě. Na snímku se svým synem fotografem Tomášem Binterem (19. května 2026)
Snímky České Kanady z knihy Za tichem. (21. května 2026)
Snímky České Kanady z knihy Za tichem. (21. května 2026)
Novinářka a textařka Alena Binterová vydala další díl z edice Za tichem, tentokrát o České Kanadě. (19. května 2026)
7 fotografií

Má tato knižní série nějaká pravidla, která musí autor dodržet?
Knížky obsahují jak fakta, tak příběhy, což mi připadá jako ideální kombinace. Díky grafickému zpracování mají osobitou atmosféru a autoři dostávají volnost, jak region uchopí. Mě to vedlo do míst spojených s rodinou a přáteli, ale hlavně do přírody. Ta mi totiž před lety dávala nejvíc síly a naděje při zvládání dlouhé léčby. V lesích, u studánek nebo při návštěvě kostelů, které vyrostly z popela svých předchůdců, jsem doplňovala energii v době, kdy jsem to nejvíc potřebovala.

Ticho léčí.
Dostala jsem šanci projevit v knížce vděčnost a snad i povzbudit a inspirovat někoho dalšího, kdo zrovna prochází těžkým obdobím.

Spisovatel Štifter v knize odhaluje utajená místa Novohradských hor

Našla jste při psaní něco, čím vás Česká Kanada ještě dokázala překvapit?
Hodně dlouho jsem hledala tu osobní linku, bez níž se tento typ knížek neobejde, protože nejde o běžné bedekry. Nestačilo, že mám tuto oblast ráda a jezdím tam k příbuzným a kamarádům. Až když mě u památníku železné opony v Kadolci napadlo slovo jizvy, což je symbol pro celé pohraničí, pocítila jsem, že ke mně začíná Česká Kanada promlouvat. Jednu z úvodních kapitol jsem tedy pojmenovala Jizvy v krajině i na těle. A došlo mi, že pokud se jizva zahojí, můžeme mluvit o velkém štěstí a věřit, že to, co jsme přežili, nebyla smůla či trest, nýbrž lekce. Od té doby mi připadalo, že mě krajina sama vede a posílá mi do cesty pozoruhodné lidi a příznivé situace. Dokonce i počasí jsme při focení měli vždycky mnohem lepší, než jaká byla předpověď. (směje se)

Jak dlouho jste knihu psala?
Většinu jsem stihla loni v létě, podklady jsem shromažďovala asi půl roku předtím. Hodně času mi zabralo rozhodování, co se do knížky na dvě stě stranách vůbec vejde, aby v ní bylo vše nadávkované tak akorát. Nakonec jsem se musela omezit na jižní a jihovýchodní část České Kanady, protože jsem chtěla, aby text čtivě plynul k pointě, zahrnoval příběhy a nebyla to jen nesourodá mozaika zajímavostí. Navíc jsem toužila pohrát si s češtinou a propašovat tam trochu své poetiky. Neodolala jsem ani tomu, abych přidala jako koření pár odkazů na filmy a písničky spjaté s tímto územím. Mám tam citace z filmů Jízda, Valerie a týden divů, Po strništi bos či Obsluhoval jsem anglického krále, z kapel Traband, Buty a Cimbal Classic.

Za tichem – Šumava

Ve stejné edici vyšla i kniha Aleše Palána. Ten svůj bedekr nazval Nekorektní antiprůvodce, protože v něm opravdu netradičně popisuje místa na Šumavě. Publicista, scenárista a jihlavský rodák na Šumavu často jezdí a napsal o ní i řadu publikací. Nedávno se proslavil knihou rozhovorů i zfilmovaným dokumentem Raději zešílet v divočině. I Palán hledá na Šumavě ticho. Ale svým osobitým způsobem.

„O Šumavě napsal knihu rozhovorů, esejů i román. Chyběl mu už jen ten průvodce. V něm se dozvíte i to, co jste vědět nechtěli. Proč je totemovým zvířetem Šumavy slon a největší místním smolařem Milouš Jakeš? Že nejděsivější místo se nazývá Pohádka, podle čeho na první pohled poznáte cestující do Horní Vltavice, do které obce není zavedena elektřina a kde žijí samotáři,“ píše o Palánově novince vydavatelství Motto, které za edicí Za tichem stojí. V knize si s průvodcem Palánem neprojdete nejznámější slatě, nevystoupáte na Plechý, neprojedete se na kole okolo Schwarzenberského kanálu, ale budete se u každé stránky skvěle bavit.

Musela jste se při svých toulkách potkat s mnoha lidmi, že?
Teprve až jsem měla hlavní část textu skoro hotovou, oslovila jsem osobnosti, kterými jsem si přála knihu ozdobit. Předtím jsem prozkoumávala terén sama, což je zásadní rozdíl od novinářské metody, na niž jsem byla předtím zvyklá. Knížka není velká, takže jsem musela výběr omezit.

Na koho se čtenáři tedy mohou těšit?
Nechybí tu legendární tramp Jiří Bob Kněžíček, sběratel samorostů Karel Tůma, muzikant Josef Gušlbauer pečující o Pomezí a landštejnské legendy, Marcus Hauser z Peršláku nebo zpěvačka Hana Ulrychová, která má silné pouto k České Kanadě.

Hodně působivá je pro mě kapitola Umlčené ticho o nikdy nevyužité obranné linii bunkrů řopíků, o nichž mi vyprávěli Miloslav Sviták a Jiří Duchoň. Ale všechny tyto rozhovory jsem si nechala až na čas těsně před uzávěrkou. Bohužel jsem nestihla aktualizovat kapitolu o úzkokolejce, ale myslím si, že pohled na opuštěné nádraží v Hůrkách s kolejemi zarostlými travou je o to milejší, že už tam vlaky konečně zase jezdí.

Autorem fotografií je váš syn Tomáš, který přidával i souřadnice, takže se čtenáři snadno zorientují. Kolik kilometrů jste při přípravě ušli?
Sice jsme knihu pokřtili ve Slavonicích při finále pochodu Kanadský tulák, ale sama bohužel nemám kondici na dlouhé túry. V knížce to přiznávám, i proto jsem záměrně vybírala snadno dostupné cíle, kam se dá dojet na kole nebo se k nim přiblížit autem. Je jich dost a jsou dobře značené. Samozřejmě jsme prošli fotogenická místa Graselovy stezky, křížové cesty, dorazili k malebné kapličce na Pomezí a vystoupali z Mutné na Montserrat. Trochu jsme se i toulali, ale ne daleko, abych to ušla.

Vyprávíte o České Kanadě živě a s lehkostí, autenticky i vesele.
S úctou ke všemu, co zažila a přežila, a to včetně vzpomínek na zaniklé obce v pohraničí, které pravidelně oživují karmelitáni z Kostelního Vydří. Pokud bych svou knížkou motivovala i lidi, kteří zrovna nejsou v nejlepší kondici, ale výlet do statečné a léčivé krajiny jim může prospět, budu šťastná. Své chmury mohou odložit třeba u slavného balvanu jménem Ďáblova prdel. Tam ticho sice spíš nepotkají, ale symbolika je jasná a humor je taky lék. (směje se)

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

Policista srazil vzdávajícího se muže pěstí k zemi a pak do něj i kopal, ukázalo video

ilustrační snímek

Na sociální síti se objevilo video, na kterém policista v Českých Budějovicích dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však...

Promluvil trenér, který vyhrožoval 17leté rozhodčí. Popsal, co následovalo

Premium
Dětský fotbal - ilustrační foto

Stopku na mnoho zápasů a k tomu pokutu od disciplinární komise dostal asistent trenéra píseckých mladších žáků Filip Šťastný, který o víkendu urážel sedmnáctiletou fotbalovou rozhodčí a vyhrožoval...

Sprosté urážky a výhrůžky. Trenér seřval sedmnáctiletou rozhodčí v lize fotbalových žáků

Premium
ilustrační snímek

Urážky a vyhrožování neváhal použít asistent píseckého trenéra Filip Šťastný při utkání druhé ligy mladších žáků proti Motorletu Praha. Nadával teprve sedmnáctileté hlavní rozhodčí, která ho následně...

Nejlepší pivo měl Nepál, bez kávy ani krok. Vagabundi finišují čtyřletou túru z Bali

„Vagabundi na cestách“ v sobotu odpoledne překročili českou hranici v Přední...

Vagabundi na cestách. Nebo také profesionální chodci z Beskyd. Tak si říkají sedmadvacetiletí Roman „Banán“ Vojvodík a Lubomír „Luba“ Svoboda z Frenštátu pod Radhoštěm. Když v sobotu odpoledne...

Jizvy jsou symbolem pro celé pohraničí, říká o České Kanadě spisovatelka

Novinářka a textařka Alena Binterová vydala další díl z edice Za tichem,...

Edice bedekrů Za tichem má další díl. Do České Kanady zve jihočeská novinářka a textařka Alena Binterová. Návštěvnické hity, jako jsou Slavonice či Ďáblova prdel spíše míjí, ale se synem a fotografem...

24. května 2026  10:07

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

23. května 2026  22:52

Venkovní plovárny se připravují na sezonu. V Kaplici plánují nový bazén

Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že...

Teploty vzduchu vyskočily a mohou lákat ke koupání, ale venkovní plovárny zatím zůstávají zavřené. Výjimkou je areál U Václava v Písku. Provozovatelé je připravují na blížící se začátek sezony a...

23. května 2026  10:50

Řidič utopil auto uprostřed rybníka. Nikdo nechápe, jak se tam dostal

Osmatřicetiletý řidič na Jindřichohradecku utopil auto Audi RS6 v rybníce. Když...

Osmatřicetiletý řidič na Jindřichohradecku utopil auto v rybníce. Když přijeli hasiči auto vyprostit, tak viděli jen střechu vozidla splývající s hladinou rybníka asi 20 metrů od břehu.

22. května 2026  21:32

Gang dealerů rozprodal deset kilo kokainu za 15 milionů. Vozili ho z Prahy

Dealery kokainu zadrželi kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou.

Kriminalisté a vyšetřovatelé z jihočeského Toxi týmu společně se zásahovou jednotkou zadrželi dealery prodávající kokain v Jihočeském kraji. Šest mužů skončilo ve vazbě. Podle policie rozprodali...

22. května 2026  14:47

Tábor chystá parkovací zóny. Zatím jsme na začátku, uklidňuje radnice

V Neplachově ulici už jsou namalované modré pruhy pro rezidenty.

Centrum, okolí nádraží i sídliště v Táboře trápí velké množství aut návštěvníků nebo lidí, kteří přijíždějí za prací. Místní tak často nemají, kde v blízkosti svých domovů zaparkovat. Radnice chce...

22. května 2026  12:46

Mladší muž se strništěm. Podvedená popsala kurýra, kterému dala stovky tisíc korun

Identikit muže, jemuž podvedená žena předala téměř 400 tisíc korun.

Jihočeští kriminalisté pracují na řadě kybernetických podvodů, ale tentokrát mají i podobiznu muže, jemuž poškozená předala bezmála 400 tisíc korun v hotovosti. Další své peníze poslala na účty...

22. května 2026  10:04

Projíždějí těsně před lokomotivami. Majitel úzkokolejky se zlobí na neukázněné řidiče

Premium
Albertu Fikáčkovi se podařilo obnovit pravidelný provoz na úzkokolejce. Vlaky...

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček se v rozhovoru ohlíží za více než měsícem víkendového provozu a zamýšlí se nad tím, co přinesou od posledního květnového týdne každodenní jízdy....

21. května 2026

Opilý muž s nožem obtěžoval v kempu trojici žen. Odzbrojily ho a zahnaly do lesa

Policejní pes Urko dopadl podezřelého muže. (21. května 2026)

Opilý muž v kempu na Lipensku vytáhl na tři ženy nůž a vyhrožoval jim zabitím i podpálením karavanu. Ženy ho ale odzbrojily a útočník utekl do lesa, kde ho vypátral policejní pes.

21. května 2026  13:44

Promluvil trenér, který vyhrožoval 17leté rozhodčí. Popsal, co následovalo

Premium
Dětský fotbal - ilustrační foto

Stopku na mnoho zápasů a k tomu pokutu od disciplinární komise dostal asistent trenéra píseckých mladších žáků Filip Šťastný, který o víkendu urážel sedmnáctiletou fotbalovou rozhodčí a vyhrožoval...

21. května 2026

V budějovické Setkávárně vás obslouží handicapovaní. Nabídnou kávu i zmrzlinu

Začala přestavba nevzhledného zákoutí na českobudějovickém sídlišti Vltava....

Část náměstíčka na českobudějovickém sídlišti Vltava obsadili stavaři. Pustili se do úprav objektu, který ještě nedávno tvořily jen prázdné přístřešky bez využití. Budují zde Setkávárnu, kde budou...

21. května 2026  9:22

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.