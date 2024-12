Podepsáno. Po Vánocích začnou v Písku stavět akvapark. Za dva roky má být hotový

9:38

V lednu se konečně kopne. A do podzimu 2026 by se Písečtí měli koupat v novém akvaparku. Šestnáct let trvající peripetie skončily ve čtvrtek podpisem smlouvy se zhotovitelem za necelých 400 milionů korun. Areál vznikne pod lesnickou školou v blízkosti dalších sportovišť a doplní ho přes dvě stě parkovacích míst.