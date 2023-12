Politici se přou o vodní svět, současná koalice ho chce stavět u Vltavy

Dokážou se v Budějovicích poučit z chyb a nerozhodnosti píseckých zastupitelů, nebo se vydají v jejich stopách, když jde o hledání místa pro bazén a vodní svět? To je otázka, která musela napadnout mnohé, když v pondělí přihlíželi dohadům zastupitelů. Tématem byla stavba českobudějovického akvaparku.

Debatu přitom vyvolala zdánlivě nevinná žádost o změnu územního plánu (ÚP) iniciovaná podnikatelem. Jádrem problému však byl, stejně jako v Písku, spor o to, zda má nový bazén stát v lokalitě bývalých kasáren Čtyři Dvory, nebo v blízkosti řeky Vltavy pod Strakonickou ulicí.

Druhou z lokalit, kterou pro vodní svět prosazuje současná koalice, kritizovala opozice. Zastupitelům se nelíbilo slučování zájmů města a soukromého investora nebo zásah do městské zeleně.

„Pokud chce město změnit územní plán kvůli tak zásadnímu projektu, mělo by to udělat samostatně a měli by to řešit úředníci magistrátu spolu s politickou reprezentací. Ne se schovávat za záměr soukromého investora, který si chce v dané lokalitě rozšířit své podnikání,“ komentoval postup radnice opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO).

S tím souhlasil i další člen opozice Juraj Thoma (Občané pro Budějovice). Podle něj mělo zastupitelstvo záměr soukromníka i města posoudit odděleně. „Spojovat malý záměr investora s tak velkým záměrem města mi přijde opravdu nešťastné. Město se tak staví do velice nevýhodné situace a soukromníkovi jeho záměr velice usnadňuje,“ vyjádřil se.

Radnice počítá se zapojením investorů

Vedení města kritiku odmítá. Dle slov náměstka primátorky Lubomíra Bureše (ODS) bylo spojení se soukromníkem nutné pro budoucí postup projektu. Navíc pomůže ušetřit čas i peníze.

„Žádosti se sešli v čase a prostoru. Oba je posoudila naše komise pro metropolitní rozvoj a doporučila jejich sloučení. Se soukromníkem jsme podepsali dohodu o společné koordinaci. Záměry jsou úzce propojené a jeden bez druhého se nepohneme,“ vysvětlil Bureš. Jako příklad pak uvedl, že město bude soukromé pozemky potřebovat například pro obslužnou komunikaci.

Upozornil také, že schválení tohoto záměru bylo klíčové pro budoucí výstavbu akvaparku. Tu radnice nechce financovat sama, ale počítá se zapojením soukromých investorů. „Abychom měli s potenciálními investory vůbec o čem jednat, je potřeba lokalitu dobře připravit. Bez toho sem nikdo nepřijde a my to nesmíme podcenit,“ objasnil Bureš.

Postup při změně ÚP však nebyl jediným důvodem k dohadům. Opozice hlasitě kritizovala samotný výběr lokality. Ta podle ní ignoruje přípravné práce, které již ohledně akvaparku udělalo minulé vedení města, navíc také velice nešetrně zasahuje do městské zeleně.

„Spolu s minulou koalicí jsme připravili materiály pro výstavbu akvaparku v bývalých kasárnách ve Čtyřech Dvorech. Máme studii od architektonického ateliéru, marketingovou studii a dokonce i finanční rozvahu celého projektu. Lokalita je navíc lépe dopravně dostupná a v její blízkosti jsou dostupné i další služby,“ uvedl Lavička s tím, že přesně tyto body u návrhu nové koalice zcela postrádá.

Chtějí začít stavět v roce 2026

S tím ale nesouhlasil budějovický radní a hejtman kraje Martin Kuba (ODS). „Svůj plán na akvapark ve Čtyřech Dvorech jste voličům představili už v roce 2018. Co jste ale do té doby v lokalitě pro jeho výstavbu udělali,“ ptal se opozice. Dodal, že minulé vedení nechalo pouze zpracovat pár studií, které prokázaly, že lidé o akvapark v Budějovicích opravdu stojí.

Opozici se také nelíbilo, že při zpracování návrhu na změnu (ÚP) nepožádalo vedení radnice o vyjádření odbor životního prostředí, a to i přesto, že lokalitou prochází biokoridor nadregionálního významu.

„Řada z vás šla do voleb se vztyčenou vlajkou ochrany životního prostředí. Pokud toto podpoříte, nejspíše jste ztratili i poslední zbytek své sebeúcty,“ kritizoval opoziční zastupitel a bývalý primátor Jiří Svoboda (ANO).

I přes kritiku změna prošla za pomoci hlasů všech koaličních zastupitelů. Vedení města však upozornilo, že ačkoliv se jednalo o klíčový krok, celý projekt tím teprve začíná.

„Teď je to taková papírová válka, abychom vůbec měli území, kde akvapark budeme moct postavit. Teprve pak začne zpracování studií a projektování. Byl bych moc rád, kdyby se začalo stavět v roce 2026, ale i k tomu bude určitě potřeba napnout všechny dostupné síly,“ předeslal náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).