Nachlazených přibývá, nejrychleji mezi školáky. Nemocnice omezují návštěvy

Škrábání v krku, ucpaný nos s rýmou, kašel či zvýšená teplota. Jihočechů s akutními respiračními problémy přibývá. Nyní v regionu připadá 1 071 případů na sto tisíc obyvatel, což je o sedm procent více než před týdnem.

Téměř všechny nemocnice reagovaly na zvyšující se nemocnost omezením návštěv, například v Jindřichově Hradci jsou až na výjimky zakázané.

„Co se týče věkových skupin, tak tradičně nejvyšší relativní nemocnost je u nejmenších dětí. Ve věku do pěti let bylo v týdnu 2 923 případů na sto tisíc dětí, což je téměř devítiprocentní nárůst. Mezi školními dětmi od šesti do čtrnácti let to bylo 1 974 případů na sto tisíc a je to za poslední týden o deset procent více,“ upřesnila ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Nejvíce nemocných je podle ní v okolí Českých Budějovic, hygienici tam hovoří o 1 351 případech na sto tisíc obyvatel. Lehký pokles – o půl procenta – naopak po týdnu zaznamenali na Českokrumlovsku.

Za poslední týden se léčí také 29 nových pacientů s černým kašlem, což je stejný počet jako za celý loňský rok. Letos jde přitom už o 3 039 případů tohoto onemocnění.

Počet pacientů

v kraji Věková kategorie 0–5 let

Počet na sto tisíc obyvatel

2 923

Změna v % za poslední týden 8,8

Věková kategorie 6–14 let

Počet na sto tisíc obyvatel

1 974

Změna v % za poslední týden 10,0

Věková kategorie 15–24 let

Počet na sto tisíc obyvatel

1 392

Změna v % za poslední týden 5,5

Věková kategorie 25–64 let

Počet na sto tisíc obyvatel 570

Změna v % za poslední týden 3,8

Věková kategorie 65 a více let

Počet na sto tisíc obyvatel 456

Změna v % za poslední týden 5,8

„Největší výskyt je dlouhodobě na Českobudějovicku, kde máme 1 118 evidovaných případů. Na Jindřichohradecku je 503 případů. Zbývající okresy našeho kraje mají výskyt podobný a pohybuje se od 259 případů na Táborsku po 317 na Prachaticku,“ vyjmenovala Kotrbová.

Ředitelka předpokládá, že tento týden bude počet nových případů především u dětí nižší, protože strávily kvůli podzimním prázdninám méně času v kolektivech.

Omezení v nemocnicích

Na zhoršující se situaci v jižních Čechách reagovala většina nemocnic, které omezily návštěvy pacientů. „Z důvodu zvýšeného výskytu chřipkových a ostatních akutních respiračních onemocnění v okrese Jindřichův Hradec je od 24. října až do odvolání vyhlášený zákaz návštěv v nemocnici,“ vzkázal její ředitel Vít Lorenc.

Doplnil, že návštěvu může schválit pouze ošetřující lékař, a to po splnění stanovených podmínek. Ty zahrnují nasazený respirátor, dezinfekci rukou a omezení pobytu v čekárně na co nejkratší možnou dobu.

„Zákaz návštěv se nevztahuje na osobu blízkou u porodu, návštěvy jsou rovněž umožněny zákonnému zástupci v porodnici, na novorozeneckém oddělení s intenzivní péčí a rodičům či zákonnému zástupci hospitalizovaných dětí,“ sdělil Lorenc.

Hygienická opatření proti šíření chřipky, covidu nebo černého kašle dále platí v nemocnicích v Českých Budějovicích, Dačicích, Prachaticích, Strakonicích a Vimperku. Pouze nemocnice v Českém Krumlově a ve Volyni na Strakonicku zatím nechávají režim návštěv bez omezení.

„Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu doporučujeme návštěvy pacientů pouze s osobními ochrannými prostředky – rouškou či respirátorem,“ píše na svém webu vedení nemocnice v Písku.

Návštěvy u pacientů ležících v Táboře by neměly trvat déle než dvacet minut, snižuje se tím riziko nákazy. K lůžku mohou přicházet maximálně dva lidé. Mimo hygienických pravidel zároveň platí, že by měli návštěvu odložit, pokud se necítí dobře nebo mají příznaky respiračního onemocnění.

Riziku onemocnění lze předcházet očkováním, ideálně ještě před zimní sezonou. Proti chřipce by se měli podle hygieniků očkovat především starší lidé, chronicky nemocní a zdravotníci. Vakcinace proti covidu je pak vhodná pro všechny věkové kategorie.