Nachlazených v kraji postupně ubývá, táborská nemocnice už povolila návštěvy

Nyní připadá 1 686 nakažených na sto tisíc obyvatel, což je téměř o osm procent méně než před týdnem. Takové počty stále znamenají epidemii.

„V mé ordinaci byl vrchol minulý týden. V současné době, si myslím, by to mohlo být na ústupu. Možná k němu přispívá i změna počasí,“ zamyslel se praktik pro děti a dorost Jaroslav Bočínský, který má ordinaci ve Vodňanech na Strakonicku.

Tam krajští hygienici před týdnem zaznamenali úbytek nemocných dětí, a to hned o 15 procent. Dospělých s chřipkovými příznaky v okrese naopak přibylo.

„Děti mají většinou klasickou chřipku. Jsou také zápaly plic, a to i u mladších věkových skupin. Občas je to mykoplazmatická záležitost, což znamená takový zvláštní bacil. Pakliže to má už téměř charakter epidemie, pomůže nosit masku jako za covidu. Jinak se s tím nedá nic moc dělat,“ řekl Bočínský.

Zdánlivý úbytek chřipkové nákazy od pondělí pozorují i zdravotníci na Písecku. „V první polovině minulého týdne to byla hrůza, pak už chodilo méně lidí. Hlavně to byly chřipky typu A, těch jsme napočítali více než loni. Teď se zdá, že je to na ústupu, než aby nemocných přibývalo,“ popsala situaci v ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Milevsku zdravotní sestra Iveta Polodnová.

Už pátým týdnem ale v celém regionu přetrvává epidemie akutních respiračních infekcí. „Od předešlého týdne jsme zaznamenali v kraji pokles nemocnosti ve všech okresech s výjimkou Českokrumlovska a Strakonicka. Největší pokles byl na Písecku, Jindřichohradecku a Prachaticku. Co se týče věkových kategorií, úbytek jsme zaregistrovali u všech, avšak nejvíce mezi seniory a nejmladšími dětmi,“ uvedla ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. Potvrdila, že pokud trend poklesu bude pokračovat, v týdnu klesne počet případů pod epidemický práh.

Na návštěvy do nemocnic noste roušky

Kvůli širokému výskytu respiračních onemocnění přetrvává zákaz návštěv v nemocnicích v Písku a v Jindřichově Hradci, jejich odklad doporučilo vedení nemocnice ve Vimperku.

V té jindřichohradecké začal platit od 5. února. Její ředitel Vít Lorenc doplnil, že návštěvu může schválit pouze ošetřující lékař, a to po splnění stanovených podmínek. Ty zahrnují nasazený respirátor, dezinfekci rukou a omezení pobytu v čekárně na co nejkratší možnou dobu.

„Výjimkou je přítomnost otce či doprovodu u porodu a návštěvy nezletilých pacientů na dětském oddělení,“ sdělil Lorenc.

Vedení táborské nemocnice vzhledem k úbytku chřipkové nákazy zákaz návštěv hospitalizovaných odvolalo. V ostatních jihočeských špitálech stále platí, že návštěvníci musí mít ochranu úst a nosu, a délka jejich pobytu je většinou časově i početně omezená.

Krajská hygienická stanice i nadále monitoruje výskyt černého kašle, minulý týden zaznamenala 12 nových případů. Co se týče aktuálního srovnání jihočeských okresů, nejvyšší výskyt je letos na Jindřichohradecku (27), Strakonicku (24) a Českobudějovicku (19), jediný případ byl letos na Táborsku.

„Celkově nejvyšší výskyt za letošní rok registrujeme ve skupině středoškoláků od 15 do 19 let, a to 16 případů. Rozdíly mezi jednotlivými věkovými skupinami se ale stále pohybují v jednotkách případů,“ dodala ředitelka Kotrbová.