Sériová výroba motorů začne v roce 2027, do té doby bude firma celý výrobní proces a výrobky testovat. První zkušební jednotky sjedou z linky letos v říjnu.
„Naše firma rozšiřuje svoje portfolio od výrobce dílů po výrobce celého srdce elektrického auta – motoru, který váží 150 kilogramů. S jistou dávkou nadsázky lze říct, že nás tento krok posouvá od dodavatele komponentů téměř na úroveň malé automobilky. V tom je unikátnost a prestižnost tohoto projektu,“ řekl prezident píseckého podniku Zdeněk Rataj.
V Písku vyrábějí komponenty pro spalovací a hybridní motory a převodovky, například olejová čerpadla, sací potrubí, skříně klikových hřídelí nebo kryty převodovek. Většina této produkce je pro automobilku Toyota.
|
Průmyslová zóna v Písku se rozroste. Aisin postaví halu a nabere 50 lidí
Po rozšíření výroby a rozběhu všech směn se obrat společnosti postupně zvýší až na 600 milionů eur (po přepočtu zhruba 14,6 miliardy korun), přičemž až tři čtvrtiny podílu na obratu má tvořit produkce elektromotorů. V loňském hospodářském roce, který skončil letos v březnu a začal loni v dubnu, byl obrat píseckého podniku 2,62 miliardy korun.
„Investice je naší odpovědí na postupně přicházející trendy v automobilovém průmyslu a má zajistit dostupnost pro uspokojení změn poptávky na trhu. Po dlouhých letech, kdy jsme evropský trh podporovali vývozem automatických převodovek z Japonska, činíme zásadní krok vpřed a poprvé v Evropě zahajujeme výrobu kompletní pohonné jednotky pro novou generaci bateriových elektromobilů BMW,“ řekl výkonný ředitel Aisinu pro Evropu Šódžiró Sahara.
Elektrické motorové jednotky eAxle budou hlavní součástí nové generace vozů BMW, takzvané Neue Klasse, včetně zcela nového modelu iX3. Připravovaný eAxle obsahuje elektromotor technologie EESM, takže se obejde bez permanentních magnetů. Díky tomu se výrazně sníží závislost na dodávkách těchto magnetů a surovin potřebných k jejich výrobě. Elektromotor vyvinula automobilka BMW, Aisin navrhl a připravil technologii pro vlastní výrobu.
Stavba nového výrobního závodu na rozloze přes 19 tisíc metrů čtverečních začala loni v červenci a hlavní stavební práce dokončili letos v červnu. „Ihned od konce června jsme zahájili instalaci strojů pro projekt elektromotorů pro elektrická auta, těch je přes 260,“ dodal Rataj.
Navazuje na druhý menší závod, který má rozlohu osm tisíc metrů čtverečních. Původní první závod zabírá 21 tisíc metrů čtverečních. Celý areál se rozkládá na ploše 154 tisíc metrů čtverečních.
|
Boj proti průmyslové zóně na okraji Písku nás unavuje, tvrdí Purkratičtí
Firma i přes automatizovaný a robotizovaný provoz v hale plánuje přijmout 180 lidí letos a v příštím roce. Uplatnění najdou na všech stupních vzdělání od inženýrů, specialistů, techniků přes operátory a další řídicí pracovníky výroby. Příležitost dostanou i čerství absolventi. Aisin v Písku v současnosti zaměstnává přes 800 lidí. „Finální stav, na který míříme, je zhruba 1 200 lidí,“ dodal Rataj.
Společnost Aisin Europe Manufacturing Czech je jedním ze čtyř výrobních závodů v Evropě skupiny Aisin Seiki Co. „A je hlavním výrobním závodem v kontinentální Evropě pro Aisin,“ upřesnil Rataj. Další závody jsou v Belgii, Anglii a Turecku.
V Česku Aisin zahájil výrobu v roce 2003. O dva roky později firma otevřela novou slévárnu pro vysokotlaké lití hliníku a v roce 2014 spustila provoz druhé haly pro výrobu plastových komponentů automobilů. Aisin patří do pětice největších japonských investorů v Česku. Dosud v projektech v Česku investoval přes sedm miliard korun.