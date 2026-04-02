Českokrumlovští policisté vyjížděli ve středu krátce po jedenácté hodině na oznámení o napadení lidí na probační a mediační službě.
Zhruba dvaatřicetiletý podezřelý muž podle prvotních informací zaútočil nejméně na dva lidi, včetně své příbuzné. Napadení museli být po útoku se zraněními převezeni do českokrumlovské nemocnice.
Tím ale jeho řádění neskončilo. „Agresor měl vyběhnout ven z budovy a narušovat veřejný pořádek i bezpečnost a plynulost silničního provozu tím, že stál uprostřed silnice a snažil se poškodit projíždějící i zaparkovaná vozidla. V nejméně jednom případě se mu to povedlo,“ upřesnil českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Policisté museli proti velmi agresivnímu muži, který byl navíc pod vlivem pervitinu, použít donucovací prostředky. Ten se však bránil a při zákroku je oba napadl. Policistům se nakonec muže s pomocí dalších kolegů podařilo zpacifikovat. Při použití donucovacích prostředků došlo ke zranění jak policistů, tak agresora.
|
Zdrogovaný agresor běsnil. Zranil příbuznou, probační úředníky i policisty
Policisty i útočníka převezli do nemocnice k ošetření. Agresor poté putoval rovnou do policejní cely.
„Případem se nyní budou zabývat kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví, násilí proti úřední osobě a těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Není však vyloučená změna či doplnění právní kvalifikace,“ uzavřel Šupík.