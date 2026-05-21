Opilý muž s nožem obtěžoval v kempu trojici žen. Odzbrojily ho a zahnaly do lesa

Autor:
  13:44
Opilý muž v kempu na Lipensku vytáhl na tři ženy nůž a vyhrožoval jim zabitím i podpálením karavanu. Ženy ho ale odzbrojily a útočník utekl do lesa, kde ho vypátral policejní pes.

Policejní pes Urko dopadl podezřelého muže. (21. května 2026) | foto: PČR

Podnapilý muž obtěžoval trojici žen v úterý v podvečer v kempu u Horní Plané na Lipensku. Začal je slovně napadat. Vyhrožoval jim zabitím a podpálením karavanu.

„Když ale vytáhl na ženy nůž, tak ty nezaváhaly a společnými silami muže odzbrojily. Tak ho přitom vyděsily, že před nimi utekl do lesa,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Drama při pátrání po lupiči. Na policejního psa v akci zaútočilo divoké prase

Přivolaní policisté požádali o pomoc kynology. Jejich služební pes zanedlouho podezřelého muže vystopoval v chatové oblasti Karlovy Dvory.

„Po zadržení jej policisté umístili na protialkoholní záchytnou stanici. Zodpovídat se bude minimálně z podezření z trestného činu nebezpečného vyhrožování,“ doplnil Matzner.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

KVÍZ: Co víte o jihočeských rybnících a rybářství?



K jižním Čechám neodmyslitelně patří rybníky. Celý kraj je jimi posetý, utváří po staletí zdejší krajinu a prakticky všude je vidět odkaz velkých rybníkářů v čele s Jakubem Krčínem. V našem kvízu si...

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

Policista srazil vzdávajícího se muže pěstí k zemi a pak do něj i kopal, ukázalo video

ilustrační snímek

Na sociální síti se objevilo video, na kterém policista v Českých Budějovicích dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však...

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

„Působil klidně, víckrát chtěl zavěsit.“ Policista o hovoru s mužem, který šel vraždit

Premium
Policista Jiří Plouhar denně řeší desítky telefonátů (13. května 2026).

Třináct minut držel jihočeský policista Jiří Plouhar na telefonu volajícího, který na lince 158 oznámil, že jde zabít svého strýce. Operační důstojník odhodlaného muže při hovoru uklidňoval a...

Trenér promluvil o nadávání a vyhrožování mladé rozhodčí. Jeden trest už dostal

Premium
Dětský fotbal - ilustrační foto

Stopku na mnoho zápasů a k tomu pokutu od disciplinární komise dostal asistent trenéra píseckých mladších žáků Filip Šťastný, který o víkendu urážel sedmnáctiletou fotbalovou rozhodčí a vyhrožoval...

21. května 2026

V budějovické Setkávárně vás obslouží handicapovaní. Nabídnou kávu i zmrzlinu

Začala přestavba nevzhledného zákoutí na českobudějovickém sídlišti Vltava....

Část náměstíčka na českobudějovickém sídlišti Vltava obsadili stavaři. Pustili se do úprav objektu, který ještě nedávno tvořily jen prázdné přístřešky bez využití. Budují zde Setkávárnu, kde budou...

21. května 2026  9:22

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

20. května 2026  14:56,  aktualizováno  15:01

To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody

Mladá rysice Jane v areálu zvířecího výběhu Neuschönau. Brzy ji ochránci...

Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v České republice, kdy se podařilo zachránit rysí kotě...

20. května 2026  14:35

20. května 2026  13:54

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17,  aktualizováno  20. 5. 11:24

Rallye Český Krumlov nabídne i noční výstaviště, čeká se duel Kopecký - Mareš

Dominik Stříteský během Rallye Český Krumlov

Polojasno, teploty přes 20 stupňů Celsia a minimální šance na déšť. Na konec května je to v České republice idylka. Pro Rallye Český Krumlov zároveň něco vzácného. Tradiční podnik domácího...

20. května 2026  10:44

Noční řádění opilého muže na drogách. V ulicích ničil auta, motorku i dveře domu

Muž za sebou zanechal doslova spoušť. Rozbitá okna několika zaparkovaných...

Rozbitá okna několika vozidel, převrácený motocykl, poškozené dveře domu i další škody. Takovou spoušť za sebou zanechal v ulicích Strakonic sedmadvacetiletý muž, jehož řádění skončilo i díky...

20. května 2026  9:57

Nádraží čeká přestavba bez zateplení polystyrenem, změny budou i v okolí

Původní nádraží v Táboře doplní dva nové přízemní objekty. Historické části z...

Úpravy vlakového nádraží v Táboře za více než 164 milionů korun začnou v červnu, hotové budou za 19 měsíců. Táborská radnice řeší dopravu i bezdomovce v okolí přilehlého Husova parku.

20. května 2026  9:11

19. května 2026  19:12

Ochrana tetřeva vs. svoboda pohybu. Nejvyšší správní soud se zastal opeřence

Dobrá zpráva. Tetřeví populace se na Šumavě zvětšuje.

Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách národního parku Šumava obstál před Nejvyšším správním soudem (NSS). Důvodem nařízení je ochrana tetřeva hlušce. NSS nyní...

19. května 2026  12:49

