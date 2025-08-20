Drama v nemocnici. Agresor napadal zdravotníky, zranil policistu a ničil celu

  9:35
S velmi agresivním mužem se museli potýkat strakoničtí policisté. Jeli pro něj do nemocnice, kde nadával zdravotníkům. Pak ho museli uklidňovat cestou na oddělení i v cele. Nepomáhaly ani uklidňující léky, které mu podával lékař. Známý recidivista se bude zpovídat z násilí proti úřední osobě.
V sobotu večer přijal operátor na tísňové lince 158 oznámení ze strakonické nemocnice. Personál žádal o pomoc kvůli pacientovi, který se choval velmi agresivně, verbálně napadal zdravotníky a odmítal opustit ordinaci.

Ani po příjezdu policistů se však muž neuklidnil. Protože nereagoval na výzvy k opuštění ordinace, policisté ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.

„Při převozu jeho chování eskalovalo do fyzického útoku proti policistům. Jednomu způsobil zranění ruky, které si vyžádá operativní zákrok s dosud neupřesněnou dobou léčení,“ uvedla strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Agresivní muž chtěl přespat v nemocnici, zaměstnance ohrožoval nožem

Na oddělení se muž snažil vyvléknout z pout, kopal kolem sebe a v záchvatech zuřivosti útočil na vše, co měl v dosahu. Kvůli neustávajícímu odporu a agresivnímu chování museli policisté opakovaně použít donucovací prostředky – hmaty a chvaty.

Agresor pokračoval v běsnění i v policejní cele, kde poškodil zařízení, včetně stropního osvětlení. Dechová zkouška i test na omamné látky byly u muže negativní.

Při honičce ve Strakonicích se střílelo, policistům ujížděl bývalý kolega

„Vzhledem k jeho nepředvídatelnému chování byl několikrát přivolán lékař, který podal uklidňující medikaci. Ta však měla jen dočasný účinek,“ prohlásila mluvčí.

Zadržený 42letý muž ze Strakonicka je již z minulosti známý recidivista odsouzený za nebezpečné vyhrožování. Nově se bude zodpovídat ze spáchání přečinu výtržnictví, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu a především ze zločinu násilí proti úřední osobě. Agresor skončil ve vazbě.

