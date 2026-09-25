Běsnící golem ohrožoval lidi pálkou, před policisty prchl do stoky

Obyvatelé domu z Budovcovy ulice ve čtvrtek odpoledne oznámili, že urostlý muž ohrožuje lidi ve druhém patře baseballovou pálkou, mlátí do věcí a všichni se ho bojí.
„Upozorňovali, že váží 100 kilo a že to má být nějaký zápasník. Také je určitě pod vlivem alkoholu,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Agresivní muž před policejními hlídkami nakonec utekl a skočil do blízké Mlýnské stoky. Odmítal vylézt a po policistech házel z vody kameny. Golem, jak ho překřtil policejní mluvčí, také neustále všem vyhrožoval.
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„Muže nakonec policisté se strážníky pomocí slzotvorného prostředku přemohli, zpacifikovali a vytáhli z vody. Následně muži zajistili i záchranou službu. Po lékařské prohlídce byl muž převezen na protialkoholní záchytnou stanici,“ popsal mluvčí.
Agresor je podezřelý z násilí proti skupině obyvatel nebo jednotlivci. I druhý den před policisty pokračoval v neustálém vyhrožování, s kým vším si vše vyřídí, a tak zůstává v policejní cele.