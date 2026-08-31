Uplynulou neděli krátce před půlnocí procházela hlídka městské policie přes Sokolský ostrov. U cesty vedoucí podél řeky si strážníci všimli muže, který si vytvořil ležení v houpací síti zavěšené mezi stromy.
Muže vzbudili a vyzvali ho, aby místo opustil. Spáč je poslechl, ze sítě vylezl a začal si balit své věci. Ty následně odložil na přilehlou lavičku.
„Vzápětí však nečekaně zaútočil na jednoho ze strážníků. Napadený útok odvrátil odstrčením agresivního muže. Ten se však opakovaně pokoušel strážníky fyzicky napadat. Strážníci proto použili donucovací prostředky a za pomoci přivolané posily muži nasadili služební pouta,“ popsala nečekaný zvrat mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.
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Na místo hlídka přivolala zdravotnickou záchrannou službu a Policii ČR. Vzhledem k tomu, že čtyřicetiletý muž z Českých Budějovic byl opilý nebo pod vlivem drog, vyzvali ho strážníci k dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Tu však odmítl, stejně jako odběr biologického materiálu.
Lékař zdravotnické záchranné služby následně rozhodl o jeho převozu na záchytnou stanici. Ani tam se však muž neuklidnil. Po sejmutí pout znovu napadl zasahující strážníky, tentokrát pěstí.
„Strážníci proto museli opětovně použít donucovací prostředky a muže zajistit. Následně byl za přítomnosti zdravotnického personálu umístěn do cely záchytné stanice,“ pokračovala Školková.
Muž po celou dobu zákroku strážníkům nadával a vyhrožoval jim ublížením na zdraví i fyzickou likvidací. Jeden ze strážníků navíc při zákroku utrpěl zranění ruky. Dalším šetřením celého případu se proto bude zabývat Policie ČR.