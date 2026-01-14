Budějovice zažily rekordní adventní trhy. A zvažují jejich rozšíření

Autor:
  9:32
Dřevěné chaloupky, které lemovaly českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. pomalu mizí, z vyhlídkové věže zbylo už jen torzo. V úterý 6. ledna totiž skončily adventní trhy, na které podle informací organizátorů z Art4Promotion dorazilo rekordních více než 500 tisíc návštěvníků. Radnice chce jejich rozšíření do parku Háječek.
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)

Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosince 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosince 2025)
13 fotografií

Jedním z těch, kteří na náměstí o adventu přišli, byl i Josef Faltýn. Neoznačil by se za pravidelného návštěvníka, ale zhruba pětkrát na trhy zavítal. „Pro mě jako Budějčáka je to vlastně povinnost. Líbilo se mi tam snad všechno, ale stejně jako každoročně musím vyzdvihnout kluziště,“ komentoval.

Za mimořádně úspěšný označila skončený ročník marketingová manažerka Art4Promotion Magdalena Střítecká. Trhy podle mí měly hned několik vrcholů – od celkové atmosféry a kvality adventního městečka až po nabitý kulturní a sportovní program. Sdělila též, že náklady na zajištění tohoto rozsáhlého projektu se pohybují v nižších desítkách milionů korun.

21. listopadu 2025

„Velký ohlas zaznamenala pozvánka na otevření Olympijského festivalu, kdy na kluzišti v adventním městečku učil děti bruslit Tomáš Verner. Velmi úspěšný byl také karneval na ledě s maskoty ve spolupráci s projektem Jdemebruslit.cz. Výraznými body programu byly rovněž koncerty Leony Machálkové, Báry Basikové a Felixe Slováčka juniora,“ přiblížila Střítecká.

Poukázala rovněž na pozitivní přijetí novinek v nabídce zboží a občerstvení. Ty si pochvalovala i Monika Lávičková, nabídka jídla a pití jí přišla zajímavější a rozmanitější. „Zdálo se mi také, že tam bylo více různých stánků, že se tak neopakovaly. Skvělá mi přišla výzdoba a oceňuji sochu Popelky vyřezanou z loňského vánočního stromu,“ upřesnila. Střítecká nastínila, že Popelka se vrátí i příští rok a doplní ji nová socha z posledního stromu.

Budějovické adventní trhy začaly, zdobí je socha Popelky z loňského stromu

Naopak kriticky Lávičková vnímala nedostatek prostoru v jednotlivých uličkách i u stolečků pro konzumaci jídla. To, že velikost akce přerůstá kapacity náměstí, si uvědomuje i primátorka Dagmar Škodová Parmová. Ve hře je, že by se rozšířila do parku Háječek a s náměstím ji propojila Biskupská ulice.

Parmová označila budějovické adventní trhy za fenomenální a i na Tři krále ukončený ročník si podle ní lidé velmi pochvalují. Zároveň potvrdila, že smlouva s Art4Promotion bude platit ještě příští rok, pro další ročníky město vypíše soutěž.

„Měli jsme tu návštěvníky z celé Evropy, cestovní kanceláře už si zvykly, že o ně více pečujeme, a máme tu i terminál pro autobusovou dopravu,“ vzpomněla primátorka jednu z novinek.

Opilec prorazil hlavou dveře perníkové chaloupky, zůstala po něm velká díra

Podle šéfa Jihočeské centrály cestovního ruchu Petra Soukupa jsou budějovické adventní trhy vlajkovou lodí mezi událostmi tohoto typu v kraji. Vyzdvihuje však jejich ekonomický význam pro všechna města. „Přesná čísla návštěvnosti nemám, ale z ekonomického pohledu toto období dotahuje letní sezonu,“ mínil.

Terminál pro autobusy u sportovní haly ale nebyl jedinou novinkou, které si o adventu město připravilo. Některé z nich navíc vzbudily silné emoce mezi obyvateli. Šlo například o adventní víkendy bez aut na náměstí, kdy dosavadní nedělní omezení rozšířila radnice i o soboty. Část lidí opatření vítala s ohledem na navýšení prostoru a zvýšení bezpečnosti.

Proti novince se stavěli zejména rezidenti. „Neumím si to představit. Nevím, já asi vždycky na víkend někam odjedu a vrátím se v neděli v deset večer,“ komentoval koncem listopadu Radek Kučmerčík, který bydlí na hlavním náměstí.

Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosince 2025)
13 fotografií

Ještě větší kontroverze vzbudila svítící perníková chaloupka, již vedení města umístilo do parku Na Sadech. Zatímco tisíce lidí se u ní fotily, spor kolem přibližně čtyřmetrové stavby, jež městskou kasu vyšla na více než milion korun, přerostl začátkem loňského prosince v přestřelku mezi zástupci opozičních zastupitelských klubů a radnicí.

„Jelikož jsme byli zvědaví, co je na té chaloupce tak výjimečného, oslovili jsme výrobce (firmy, které mají obdobné produkty například z Číny, pozn. red.). A světe div se – reálná cena včetně dopravy je okolo 7 500 dolarů. Zhruba 155 000 Kč,“ napsalo tehdy hnutí Občané pro Budějovice. Do sporu se zapojili i Piráti. Radnice oponovala, že jde o francouzský originál, a odmítla pochybení či nehospodárnost.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Osmikolka na úpravu ledu se propadla do vody.

Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní osmikolka. Hasiči ji pomocí navijáku zhruba po třech hodinách vytáhli na břeh. Na přehradě připravovala bruslařskou...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Mráz pomalu mění Terčino údolí na ledové království, tuhne i vodopád

Uměle vytvořený vodopád v Terčině Údolí na Novohradsku v těchto mrazech...

Oblíbená výletní destinace u Nových Hradů na Českobudějovicku se v zimě mění na pohádkové zimní království. Ojíněné stromy, zasněžené louky či bílé mostky a cestičky. Tak nyní vypadá romantický...

Žena měla useknutou hlavu. Podezřelého partnera policie dosud nemohla vyslechnout

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)

Policie v souvislosti s vraždou ženy na Strakonicku podezírá muže, s nímž oběť žila. Vyšetřovaného však dosud nemohla vyslechnout kvůli jeho špatnému psychickému stavu. Zůstává ve zdravotnickém...

Budějovice zažily rekordní adventní trhy. A zvažují jejich rozšíření

Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)

Dřevěné chaloupky, které lemovaly českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. pomalu mizí, z vyhlídkové věže zbylo už jen torzo. V úterý 6. ledna totiž skončily adventní trhy, na které podle...

14. ledna 2026  9:32

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  21:35

Praha vrátila Samsona. Originál sochy už je zase na radnici v Budějovicích

Odborníci přivážejí originál sochy Samsona do českobudějovické radnice. Město...

Po pěti měsících a pár dnech se dnes do Českých Budějovic vrátil originál sochy biblického siláka, který krotí lva. Barokní dílo znázorňující Samsona od Josefa Dietricha zapůjčilo krajské město...

13. ledna 2026  17:15

Na dálnici D3 u Budějovic se srazily dva kamiony, omezení trvalo hodiny

Nehoda kamionů uzavřela dálnici D3. (13. ledna 2026)

Dopravní nehoda dvou kamionů uzavřela na 128. kilometru dálnici D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic. Úsek Ševětín – České Budějovice byl uzavřený několik hodin, protože bylo třeba zajistit...

13. ledna 2026  9:43,  aktualizováno  14:37

Za vraždu ženy s useknutou hlavou padlo obvinění, policie stíhá jejího partnera

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)

V případu vraždy ženy, která se stala začátkem roku ve Sviněticích na Strakonicku, obvinili kriminalisté muže středního věku. Podle informací iDNES.cz jde o partnera zavražděné, soud ho poslal do...

13. ledna 2026  10:53,  aktualizováno  11:14

Skalák chválí portugalského kouče: Umí dělat fotbal. V Budějovicích chce zůstat

Kapitán Českých Budějovic Jiří Skalák během zimní přípravy.

Je českou tváří zahraničního projektu. Třiatřicetiletý záložník Jiří Skalák vede jako kapitán budějovické Dynamo. Je hráčem, kterého si v létě jako jediného vybral tehdy nový portugalský kouč Pedro...

13. ledna 2026  9:54

Spolek napadl nový územní plán obce u Lipna, kraj ho kvůli vadám zrušil

Letecký pohled na Lipno. V dolní části je Přední Výtoň, vlevo nahoře pak Lipno...

Developeři se dlouhodobě zajímají o Přední Výtoň, obec na pravém břehu lipenské přehrady. Ta se sice snaží zvyšovat počet stálých obyvatel, zalidněnost jí však roky zvyšují pouze turisté. Také pro ně...

13. ledna 2026  9:22

Otevřeme se mladým, říká nový jihočeský předseda ODS Borovka. Nahradil Kubu

Jiří Borovka podniká a je krajským zastupitelem zastupitelem města České...

Občanskou demokratickou stranu (ODS) na jihu Čech povede krajský a budějovický zastupitel Jiří Borovka. Rozhodli o tom delegáti v tajné volbě na pondělním krajském sněmu. Dosud stál v čele krajské...

12. ledna 2026  18:41

Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...

12. ledna 2026  7:56,  aktualizováno  17:45

Opilec prorazil hlavou dveře perníkové chaloupky, zůstala po něm velká díra

Opilec udělal hlavou díru do perníkové chaloupky v parku Na Sadech v Českých...

Opilý vandal poničil svítící perníkovou chaloupku v Českých Budějovicích, která je součástí vánoční výzdoby. Hlavou udělal díru do dveří. Test na alkohol ukázal 2,3 promile. Škoda zřejmě přesáhne...

12. ledna 2026  14:56

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Romantika jako v pohádce. Bruslaři se na zámku proháněli po zamrzlém příkopu

Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v...

Louče hoří, led pod bruslemi příjemně křupe, opodál u stánku si vychutnáte horký punč a nad vámi se tyčí nasvícený zámek. Romantičtější noční bruslení najdete jen těžko. V neděli si ho užívaly stovky...

12. ledna 2026  12:25

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.