Adventní programy chystají s obavami, loni je museli zrušit a prodělali

Centry nazdobených měst zní koledy. Lidé se setkávají u rozsvícených vánočních stromů, přejí si krásné prožití svátků, popíjejí svařák. Loni si kvůli pandemii covidu Jihočeši nemohli vychutnat předvánoční atmosféru tak, jak jsou zvyklí. O to víc se těší na letošní.

A organizátoři adventních akcí finišují s přípravami. Ale současně s napětím a obavami sledují vzrůstající počty nakažených covidem.

„Samozřejmě se bojíme omezení, ale nemáme na výběr. Jsme vázaní pětiletou smlouvou s městem, do konce srpna musíme mít hotový základní program a podobu adventu na daný rok. Ve chvíli, kdy nám to covid vyloženě nezakazuje, jedeme podle plánu,“ říká Lenka Střítecká ze společnosti Art4promotion, která se stará o adventní program v Českých Budějovicích.

Vánoční strom, sto let starý 14 metrů vysoký stříbrný smrk, vztyčí na náměstí Přemysla Otakara II. už 14. listopadu. Samotný program začne o pět dní později a potrvá do 6. ledna.

„Plánujeme podobu jako v předchozích letech, včetně kluziště, tvůrčích dílen, vyhlídkové věže, altánu či pódia. Máme přichystané i dvě novinky, z nichž jedna je poměrně výrazná, ale zatím je neprozradíme,“ popisuje Střítecká s tím, že v tuto chvíli jsou nachystané také trhy v podobě, jak je znají návštěvníci z předchozích let.

Už teď ale prozradila, že letošním tématem jsou muzikálové Vánoce. Návštěvníci se tak mohou těšit mimo jiné na vystoupení zajímavých osobností, například Anny Julie Slováčkové, Michaely Noskové či operní a muzikálové zpěvačky Michaely Gemrotové a spousty dalších.

„Myslím, že úplně nejvíc je v dnešní době pravá vánoční atmosféra, při níž se lidé setkají,“ podotýká Střítecká, která doufá, že letos pandemie plány organizátorů nepřekazí – i kvůli finančním ztrátám, jež společnost loni výrazně pocítila.

„Ve chvíli, kdy by přišel z vlády nějaký zákaz, nemáme řešení, jak nám s marně vynaloženými náklady pomůže město jako zadavatel. Loňské ztráty byly v řádu milionů korun,“ popisuje Střítecká.

Společnost sice žádala město o nový ročník jako náhradu za předchozí, zrušený kvůli covidu, jenže neuspěla.

„Máme investice rozložené do pěti let a o jeden ročník jsme přišli. Město ale naši žádost zamítlo, čímž jsme nedostali ani náhradu, ani částečný podíl na zrušení. I proto jsme teď nervózní. Je to pro nás velmi náročné, ale nezbývá nám než věřit, že všechno dobře dopadne,“ doufá Střítecká.

V Písku si poštu pro Ježíška vyzvedne rytíř

Se stejnou vírou chystá program Adventu v Písku spolek Cohiba Musica. „Připravujeme se svědomitě, i když s otazníkem visícím nad pořadateli všech akcí v nadcházejícím období. Letos jsme k programu přistoupili, jako by žádná omezení být neměla. Připravujeme ho v obdobném rozsahu jako v roce 2019,“ naznačuje za organizátory Jan Němec.

Pracovníci městských služeb vztyčí 23. listopadu na Velkém náměstí vánoční strom, zhruba patnáctimetrový stříbrný smrk, a Advent v Písku zahájí 28. listopadu. Od 15 hodin budou děti moci nosit dopisy Ježíškovi na poštovní úřad. Samotné rozsvícení stromu začne v 16 hodin. Následně přijede andělský rytíř s křídly a ve zbroji na bílém koni, aby si poštu vyzvedl a předal ji Ježíškovi.

Právě nebeský posel byl loni jednou z mála atrakcí, která akci připomínala. Viděl ho ale jen ten, kdo měl štěstí, ulicemi města totiž jezdil tajně.

Letos snad lidé nepřijdou ani o další oblíbené akce, jako je mikulášská nadílka v podobě velkolepého výpravného představení souboje dobra a zla s tancem, zpěvem a scénickou muzikou, zpívání pod vánočním stromem nebo řemeslné trhy.

Také pro spolek Cohiba Musica loňský rok znamenal finanční ztrátu v řádech desítek tisíc korun. „Bohužel i letos jsme zatížení skutečností, že naši akci nepodporují žádní sponzoři. Mnoho našich podporovatelů vzešlo z řad společností působících v automobilovém průmyslu, a to je obor, který teď velmi trpí. Ani letos nás nebudou moci finančně podpořit,“ vysvětluje Němec a dodává, že rozpočet akce je kolem 650 až 700 tisíc korun, přičemž půl milionem přispívá město v podobě grantu.

„Zbytek si musíme zajistit z vlastních zdrojů a schopnosti vygenerovat příjem na základě pronájmu prodejních míst pro stánkaře. Zbytek jsou sponzorské peníze. Když jeden klíčový zdroj odpadne, je to pro nás samozřejmě problém. Musíme situaci řešit z rezerv a podobně,“ vysvětluje Němec.