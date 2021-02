Firma chtěla náhradní termín za zrušený adventní program, radní to odmítli

„V posledních dvou letech nedostáváme od města nic jiného než kopance. Očekávali bychom minimálně vstřícný přístup a vyvolání jednání. Chtěli jsme náhradní ročník, na který máme podle našeho názoru minimálně morální právo,“ reagovala jednatelka firmy Lenka Střítecká s tím, že loňský překazila pandemie.

Podle náměstka primátora pro kulturu Juraje Thomy (Občané pro Budějovice) ale nebylo možné firmě vyhovět.

„Požádali jsme o stanovisko naše právní oddělení, a to po konzultaci s odborem veřejných zakázek konstatovalo, že uzavření dodatku není možné. Šlo by o změnu koncesní smlouvy. To zákon podle vyjádření vylučuje,“ vysvětlil důvody.

Pořadatel to však odmítá. „Dodali jsme městu právní rozbor nabízející jedno z možných řešení, a to bez jakékoliv konzultace s námi za zavřenými dveřmi zamítli. Víme, že možnost náhradního ročníku existuje, což nám dokládají i příklady z jiných měst, je to jen o vůli radnice chtít,“ zhodnotila Střítecká.

Vztahy mezi oběma stranami jsou vypjaté řadu měsíců, mimo jiné kvůli vrácení části dotace za festival Vltava žije, který podle radnice trval o den méně.

Adventní program, jehož součástí jsou vánoční trhy s kulturním programem a kluzištěm u kašny, bude podle smlouvy Art4promotion pořádat ještě letos. Město za to ročně platí dva miliony korun. „Po vypršení stávající smlouvy připravíme řízení na novou,“ uvedl Thoma.

Art4promotion by se o ni měla ucházet. „Ano, zvažujeme, že se přihlásíme. Do celého projektu jsme šli s vizí, kterou jsme zatím naplnili jen zčásti. Rádi bychom pokračovali v tom, co jsme začali,“ dodala Střítecká.