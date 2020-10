Adventní a vánoční programy na jihočeských náměstích jsou v ohrožení

V Českém Krumlově přípravy pokračují, v Písku adventní program definitivně zrušili. K vánočnímu veselí se města staví různě. Řeší počet stánků či omezení kulturních akcí. Někde už zvažují rušení slavnostního rozsvícení vánočního stromu.

V Českých Budějovicích má radnice několikaletou smlouvu se společností Art4Promotion, která hlavní adventní program organizuje.

„Je to velmi náročné. Celoroční přípravy naplno pokračují. Bohužel, současná situace s pandemií je velmi vážná a složitá a nám jako pořadateli přináší mnoho starostí, problémů a nejistoty. Opatření a nařízení se neustále mění. Dodnes nevíme, zda se vůbec advent bude moct uskutečnit. Navrhli jsme městu varianty řešení a čekáme na reakci. Chybí nám informace a odpovědi zatím nemáme, což nám přípravy komplikuje,“ shrnula jednatelka firmy Lenka Střítecká.

Akci tak Art4Promotion zatím chystá v původní podobě, kterou určuje smlouva. Přípravu pořadatel řeší s vedením města, jednotlivými odbory i krajskou hygienickou stanicí. Rozhodnuto ale ještě není.

Zatím platí, že by se měl Českobudějovický advent konat od 20. listopadu do 6. ledna. V posledních letech lákal stále víc turisty z tuzemska, Rakouska či Německa. Novinky nyní organizátoři prozrazovat nechtějí.

„Akce pořádané městem jsme řešili tento týden. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout 26. října, kdy si chceme říct, zda budou, nebo ne, případně v jaké podobě,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma.

To se týká například rozsvícení stromu či příletu anděla. „Samozřejmě je problém počet lidí. Na strom se přijde podívat zhruba osm tisíc lidí, přílet anděla přiláká přibližně o dva tisíce více. Jsme na vážkách a samozřejmě budeme dodržovat nařízením státu. Řešíme to i s krajskou hygienou. Příprava zatím pokračuje a máme v záloze i alternativu, podle které by se něco z toho mohlo konat alespoň na dálku,“ naznačil Thoma a ubezpečil, že strom na náměstí Přemysla Otakara II. určitě bude.

Podnikatelům by akce pomohly

Adventní program by chtěli pořádat i v Českém Krumlově. „Řešili jsme to, ale zatím to není rozhodnuté. Místní sdružení cestovního ruchu by ho chtělo uspořádat alespoň v nějaké formě s trhy a menšími akcemi. Kulturní program je otázkou, kterou budeme řešit,“ popsal starosta Dalibor Carda.

Podle něj je reálné, že by se konaly trhy v centru města. „Byl bych rád, kdybychom advent měli za dodržení aktuálních nařízení. Pochyby mám o pódiu a větším doprovodném programu. Rozsáhlejší aktivity na náměstí se mi příliš nezdají. Ještě se o tom budeme bavit,“ přidal Carda s tím, že vánočního stromu se v Českém Krumlově lidé určitě dočkají.

Připravených je více variant

Na definitivní podobu adventních akcí si ještě musí počkat. „Máme připravené různé varianty podle aktuální situace. Jsme ale připraveni reagovat okamžitě, až se dozvíme konkrétnější informace k rozestupům a tak dále. Byli bychom rádi, kdyby nám stát dal vědět s nějakým předstihem. Není to lehká doba a podnikatelé by chtěli znát, na čem jsou. Uvědomujeme si ale, že to není lehká situace,“ vysvětlil Martin Lobík, předseda Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov.

O adventu míří obvykle do Krumlova lidé z Česka, Rakouska, Německa, Maďarska i zbytku světa. Podnikatelé se tam kvůli pandemii letos potýkají s úbytkem tržeb v oblasti cestovního ruchu. Do města se sice podařilo více přitáhnout českou klientelu, jenže na podzim přišla další rána v podobě druhé a intenzivnější vlny.

I proto teď v centru vládne nezvyklé ticho. „Ulice jsou prázdné, některé restaurace zavřely, jiné mají zkrácenou otevírací dobu nebo okénko. Podnikatelé by uvítali, kdyby advent v nějaké podobě byl. Musíme ale respektovat nařízení a aktuální situaci,“ upozornil Carda.

V Písku také prozatím přesně neví, jak bude adventní program vypadat. Záleží na vládních omezeních. „Samozřejmě budeme mít strom, ale nad doprovodným adventním programem je otazník,“ sdělila starostka Eva Vanžurová.

Ve Strakonicích vyčkávají

V Táboře naopak přípravy pokračují. Výsledná podoba ale bude skromnější. „Řešíme to každý týden. Zatím jsme se dohodli, že budou stánky na náměstí T. G. Masaryka. Jak přesně to bude vypadat, se uvidí podle vládních nařízení. Hádám, že budou trhovci dál od sebe,“ oznámil starosta Štěpán Pavlík.

Na rozhodování si radnice dává ještě čas. „Počkáme do listopadu a pak se uvidí. Určitě ale nepočítáme s tím, že by to bylo ve stejném měřítku jako doposud. To se nejspíš dotkne i rozsvícení vánočního stromu, které asi bude bez oficiální akce pro veřejnost,“ nastínil Pavlík.

Ve Strakonicích zatím adventní program vůbec neřešili. „Ta situace je nepředvídatelná. Nevíme, co bude zítra. Sedneme si k tomu v listopadu a rozhodneme se,“ reagoval starosta Břetislav Hrdlička.

Jasno nemají ani v Prachaticích. „V nadcházejících týdnech se sejdeme a uvidíme na základě aktuální situace,“ vzkázal starosta Martin Malý. Definitivní rozhodnutí teprve padne také v Jindřichově Hradci, kde zatím přípravy pokračují.