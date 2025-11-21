Otevření adventního městečka není velkou událostí jen pro návštěvníky. Napilno mají i prodejci. Někteří své stánky ještě dolaďují, jiní už vítají první zákazníky, kteří mají zájem o vánoční dekorace nebo něco dobrého k jídlu.
První zájemce obsloužil Jan Horáček, který prodává trdelníky na straně u hotelu Zvon. Patří mezi stánkaře, kteří se českobudějovických trhů účastní pravidelně.
„Už jsme tady byli čtrnáct let, letos popatnácté. Těšíme se sem, nám se ten měsíc líbí,“ líčí. Kolik se jim daří prodávat trdelníků, nepočítá. „Hlavně aby byla legrace,“ doplňuje usměvavý prodejce.
Na protilehlé straně náměstí u Krajinské ulice letos stojí charitativní stánky, v nichž mohou návštěvníci trhů nejen zakoupit zboží, ale zároveň i podpořit znevýhodněné osoby. V jednom z nich přivítala první kolemjdoucí Iva Kopecká.
„Zákazník si u nás může zakoupit výrobky, které vyrábějí zaměstnanci sociálního podniku Madlenka. Ten zaměstnává lidi s převážně psychiatrickými onemocněními. Tady na trhu představujeme sortiment keramický,“ přibližuje.
Adventní městečko
Stánky s dárkovým zbožím budou otevřené denně od 10 do 20 hodin, s občerstvením až do 22 hodin. Ledové kluziště kolem kašny i vyhlídkové atrakce zůstanou v provozu denně po celou dobu trvání akce.
K adventnímu městečku automaticky patří stánky s punčem a jinými teplými nápoji. První doušky si u jednoho z nich vychutnává i Jan Vraňák, který na náměstí dorazil krátce po zahájení trhů. „Chodím sem každý rok, bydlím tady kousek. Na zahájení trhů jsem se těšil,“ říká.
Mezi prvními návštěvníky se stále ještě proplétá vysokozdvižný vozík, který po trzích rozváží jednotlivé dekorace. Místy jde pro pracovníky o složitý úkol a chvíli trvá, než je lidé zaznamenají a ustoupí jim. Dokončování příprav potvrzuje i Magdalena Střítecká, marketingová manažerka organizátorské společnosti Art4Promotion.
Bruslení zdarma kolem Samsona i nejpestřejší nabídka punčů, to jsou vánoční trhy v Budějovicích
Trhy však chtěli i přes pokračující dozdobování návštěvníkům otevřít, aby už se mohli začít ladit na Vánoce. Zrovna dokončují betlém, fotokoutek, kluziště ještě nemá ledovou plochu a některé dekorativní lampy stále stojí pohromadě nedaleko dětského kolotoče.
„Chybí ještě pár nových světelných dekorací, o nichž si myslíme, že opravdu ohromí. Stále jsou na cestě. Očekáváme, že brzy už by tu měly být,“ tvrdí Střítecká. Výzdoba jim už přibližně čtyři měsíce putuje v námořním kontejneru.
Socha je z loňského stromu
Naopak na svém místě je už nová socha Popelky, jež vznikla z loňského vánočního stromu. Slavnostně ji odhalili u příležitosti včerejšího zahájení trhů. Stojí přímo pod okrasnou jedlí, která na náměstí dorazila v neděli ze Starých Hodějovic. Vánoční strom rozsvítí v sobotu 29. listopadu odpoledne.
Popelka od začátku přitahuje pozornost návštěvníků. Fotí si ji například Miroslava Švecová a čte si informační tabulku na zeleném plůtku před ní. „Je to moc hezké a podobné Libušce Šafránkové. Určitě se mi líbí nápad využít loňský strom takto. Jinak by se třeba rozřezal na prkna nebo nevím, na co se zpracovává. Takto z toho mají alespoň děti radost,“ míní.
Českobudějovický advent nabídne kluziště, stánky i punč zvaný Samsonova síla
Na trhy zavítala Švecová náhodou, přes náměstí vedla její cesta z Lannovy třídy. „Řekla jsem si, že se sem podívám, jestli už jsou trhy zahájené, a trefila jsem se. Mám to tu moc ráda. O adventu sem přijdu alespoň pětkrát,“ dodává.
Advent přinese i větší zklidnění dopravy v centru. „Nebudou jen neděle bez aut, ale i soboty bez aut, to znamená, že režim na náměstí je o něco klidnější,“ uvádí primátorka Dagmar Škodová Parmová.
Vraňák tuto změnu vítá. „Dovedu si představit, že by sem auta nesměla i mimo advent. Jednou už to bylo a zase to zrušili,“ komentuje.