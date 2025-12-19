Cena vánočních kaprů letos zůstává, opozdilci je seženou i na Štědrý den

Autor:
  14:35
V nové prodejně Rybářství Hluboká nabízejí již připravené chlazené filety nebo půlky kaprů. Ceny se na jihu Čech oproti minulému roku nemění, pohybují se nejčastěji od 90 do 120 korun za kilogram.
Fotogalerie1

Živý kapr v kádích před některými supermarkety mizí, ostatní jsou zastánci vánočních tradic. (26. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

Je libo na štědrovečerní večeři klasický kapří řízek, nebo jinou úpravu? Oslovení ředitelé a hospodáři z jihočeských rybářství dávají přednost tradici. Současně vzkazují, že ceny se proti loňsku nemění. A ryb bude dost.

„Nyní máme období klidu a příprav a distribuce ryb k velkoprodejcům,“ uvedl Aleš Kříž, hlavní zootechnik pro chov ryb v Rybářství Hluboká. „Finišujeme s otevřením nové prodejny tady na sádkách na Hluboké. Takže vlastně přesto máme práce dost,“ dodal.

Cenu udrželi stejnou, za kapra dá kupující 95 korun za kilogram, ve výběru 105 korun. Jako tradičně mají i štiky (326 Kč/kg), candáty (445 Kč/kg), sumce (248 Kč/kg) nebo amury (105 Kč/kg).

Ceny kaprů rybáři drží okolo stovky za kilo, úspěšnou sezonu povodně nepokazily

Nová prodejna nabídne novinku – prodej chlazených produktů z kapra. „Máme tedy tři varianty nákupu. A to buď prodej živé ryby, druhý je nákup živé ryby a my ji zpracujeme na požadovaný způsob. A třetí, že si zákazník koupí už připravenou půlku nebo filet. Jsou bez kostí a lze je přímo zpracovat na oblíbené kapří hranolky nebo jiným způsobem,“ vzkázal. Filet kapra pak vyjde na 270 korun za kilogram. Prodávat se bude od soboty, na opozdilce počkají i dopoledne na Štědrý den.

Zootechnik si tradičně k večeři dává kapří řízek. „Osobně si kupuji kapra okolo tří kilogramů, to je ideální velikost,“ podělil se se svou zkušeností Kříž.

Ředitel má šupinu pod talířem

Třeboňský kapr bude letos na Vánoce k dostání za 119 korun. „Lze ho koupit v každém krajském městě, nejvíc po Praze,“ komentoval výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.

Na pultu budou k dostání také amur nebo tolstolobik. Stejná cena je i v prodejně na sádkách v Třeboni. Ta je nyní otevřená denně až do 24. prosince od 7 do 18 hodin. Na Štědrý den pak do 10 hodin.

U Kukačků se podává smažený řízek na sádle a k tomu hustá rybí polévka. Večeři připravuje osobně ředitel. „Musí být i šupina pod talířem,“ připomněl tradici.

Rybí polévka podle Petra Šmídka, provozovatele minipivovaru Krajinská 27
Uvařte hlavu a kosti upečte v troubě na 160 stupňů. Pak si z toho založte vývar, s kořenovou zeleninou, novým kořením, bobkovým listem. Zceďte. Zarestujte kořenovou zeleninu na másle. Mrkev, petržel, zasypte moukou a udělejte jíšku. Nechte provařit ve vývaru. Přidejte jikry, mlíčí a opět provařte. A polévka je hotová. Podle chuti přidejte česnek nebo česnekové krutony.

V Nových Hradech začnou prodávat v sobotu na sádkách. „Na Štědrý den tam budeme ještě od devíti do desíti dopoledne, kdyby ještě někdo zapomněl,“ vzkázal ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař.

Cena je 90 korun za kilogram. „V Budějovicích bude náš kapr u našich prodejců. V Kaplici budeme prodávat nově na kaplickém nádraží před prodejnou rybářských potřeb,“ informoval.

Živé ryby si mohou lidé koupit i na sádkách ve Štiptoni. „Cestou zpátky ze sádek na rybníku Jánský máme přístřešek, kde si lze rybu nechat zpracovat,“ upřesnil ředitel. Dodal, že Rybářství Nové Hrady nabízí na svátky i své mražené kachny z volných výběhů za 120 korun za kilo.

„Jedině řízek a salát a rybí polévka,“ reagoval Zvonař na otázku, jak vypadá jeho večeře.

Lesy a rybníky města České Budějovice nabízejí ryby i maso ve své prodejně v ulici Jaroslava Haška. Kapr stojí 95 korun za kilogram, ve výběru pak 105 korun za kilogram. Kdo si chce pochutnat například na štice, koupí ji za 300 korun za kilogram, nebo 400 Kč za kilogram za filet.

Kapra si mohou koupit lidé i ve Volarech na Prachaticku v areálu rybničního hospodářství. Prodávají ho tam za 109 korun za kilogram, například sumce tam mají za 275 korun za kilogram. V pátek a v pondělí je otevřeno od 8 do 17, v sobotu do 16 hodin, v neděli od 10 do 16.

Blatenská ryba nabízí ryby ve svých sádkách v pátek (12.00–15. 00), v sobotu (9.00–14. 00), v neděli a v pondělí (9.00–12. 00 a 13.00–16. 00), v úterý (9.00–12. 00 a 13.00–17. 00) a ve středu od 9. 00 do 11.00. Kilogram kapra stojí 108 korun.

21. prosince 2018
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vědci našli padesát výpustí do Lipna. Chybí ale peníze na rozbor, co z nich teče

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Vědci z Biologického centra našli na březích Lipna padesátku odhalených výpustí. Na výzkum toho, co jimi odtéká do jezera, jim ale chybí peníze. Ředitel centra Libor Grubhoffer upozorňuje na...

Rohy, kožichy i kontaktní čočky. Navštívili jsme největší sraz krampusáků v Česku

Přípravy na čertovské řádění. Srazu se jako vystupující zúčastnila s rodinou i...

Vítejte v pekle. A kdo si nepohlídá děti, tomu je čerti klidně odnesou. S tímto varováním vyrazilo v sobotu v podvečer mezi diváky na českobudějovickém výstavišti zhruba čtyřicet účinkujících skupin....

V Českých Budějovicích hořel byt v panelovém domě. Jeden člověk zemřel

Hasiči likvidovali požár na sídlišti Vltava v ČB

V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava propukl v neděli večer požár v bytě v sedmém patře panelového domu. Hasiči z domu evakuovali 30 lidí a oheň se jim podařilo dostat rychle pod kontrolu....

Mladý řidič havaroval na Písecku čelně do stromu, vrtulník přiletět nemohl

Dvaadvacetiletý řidič havaroval nedaleko Milevska s mercedesem do stromu....

Dvaadvacetiletý řidič havaroval v sobotu ráno nedaleko Milevska na Písecku s mercedesem do stromu. Nehodu oznámil jiný šofér, který si havarovaného vozu všiml. Přivolaní hasiči mladíka z auta museli...

Obchvat odvede auta z centra Kaplice. I přes povodně ho dokončili dřív

V Kaplici dokončili stavbu druhé etapy obchvatu. Nová komunikace za 293 milionů...

Kolony aut denně projíždějí centrem Kaplice na Českokrumlovsku. Velká část řidičů ani do města nepotřebuje, nemají však na vybranou, jiná cesta není. To se ovšem změnilo dnes odpoledne, kdy se...

Cena vánočních kaprů letos zůstává, opozdilci je seženou i na Štědrý den

Živý kapr v kádích před některými supermarkety mizí, ostatní jsou zastánci...

V nové prodejně Rybářství Hluboká nabízejí již připravené chlazené filety nebo půlky kaprů. Ceny se na jihu Čech oproti minulému roku nemění, pohybují se nejčastěji od 90 do 120 korun za kilogram.

19. prosince 2025  14:35

Už je to 25 let. Spuštění temelínské elektrárny provázely protesty Rakušanů

Jaroslav Sýbek s aparátem fotil i start jaderné elektrárny v Temelíně. Na...

Od roku 2000 vyrobila Jaderná elektrárna Temelín tolik elektrické energie, že by to vystačilo celé České republice na šest let. V těchto dnech si tam připomínají významné výročí, je to čtvrt století...

19. prosince 2025  11:45

V Hradci opravují autobusové nádraží. Z bývalého hotelu bude odbavovací hala

Bývalý hotel U Města Vídně přestaví na odbavovací budovu. Oprava autobusového...

Autobusové nádraží v Jindřichově Hradci potřebovalo rekonstrukci. Roky provozu už na něm byly znát. Lepší komfort cestujícím má zajistit oprava za 85 milionů korun. Práce začaly v listopadu a...

19. prosince 2025  9:24

Jihočeské obce neuspěly. Soud smetl žalobu proti průzkumu pro jaderné úložiště

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Městský soud v Praze zamítl žalobu jihočeských obcí proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které povolilo v lokalitě Janoch geologický průzkum. Je jednou ze čtyř, které v Česku připadají...

18. prosince 2025  15:58

Strakonický basketbal přišel o legendu. V 92 letech zemřel úspěšný kouč Vondřička

Bývalý trenér české basketbalové reprezentace Miroslav Vondřička slaví 90....

V 92 letech zemřel basketbalový trenér Miroslav Vondřička, který získal s ženskou reprezentací stříbro na mistrovství Evropy 1989. O rok později obsadil národní tým pod jeho vedením čtvrté místo na...

18. prosince 2025  12:52

Tragédie v písecké firmě. Po pádu do nádrže jeden muž zemřel, druhý je zraněný

Policie (ilustrační foto)

Tragicky skončil pád dvou mužů do odkalovací nádrže ve středu odpoledne v jedné z píseckých firem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeden muž nehodu nepřežil,...

18. prosince 2025  11:49

Z Hamburku až do Týna nad Vltavou, řeky pomohou rozšíření temelínské elektrárny

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Pro dodávku obřího nákladu při stavbě malého modulárního reaktoru u Jaderné elektrárny Temelín bude nutné upravit plavební trasy a silnice za čtyři miliardy korun. Vše má být připravené tak, aby...

18. prosince 2025  9:20

Obchvat odvede auta z centra Kaplice. I přes povodně ho dokončili dřív

V Kaplici dokončili stavbu druhé etapy obchvatu. Nová komunikace za 293 milionů...

Kolony aut denně projíždějí centrem Kaplice na Českokrumlovsku. Velká část řidičů ani do města nepotřebuje, nemají však na vybranou, jiná cesta není. To se ovšem změnilo dnes odpoledne, kdy se...

17. prosince 2025  16:23

Jolanda i Petr Muk. Nové trolejbusy v Českých Budějovicích dostaly jména

Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince...

Do ulic Českých Budějovic vyrazí v nejbližších dnech 21 nových trolejbusů. Dopravní podnik tím završil nejdražší objednávku ve své historii, když dohromady nakoupil 35 vozidel Škoda 33Tr. Cestující,...

17. prosince 2025  14:41

Maskovaní zloději nakradli vltavíny a šperky za více než milion, brzy je chytili

Dva zloději vykradli prodejnu šperků a drahých kamenů v Českém Krumlově....

Českokrumlovských kriminalistům se v krátké době podařilo objasnit krádež velkého množství vltavínů a šperků z nich vyrobených. Dopustila se jí dvojice mužů, po nichž v jednom z krumlovských obchodů...

17. prosince 2025  9:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vědci našli padesát výpustí do Lipna. Chybí ale peníze na rozbor, co z nich teče

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Vědci z Biologického centra našli na březích Lipna padesátku odhalených výpustí. Na výzkum toho, co jimi odtéká do jezera, jim ale chybí peníze. Ředitel centra Libor Grubhoffer upozorňuje na...

16. prosince 2025  16:03

Kontumace v první lize. Tábor nasadil až příliš hokejistů na střídavý start

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Hokejisté Tábora přišli o dva body za výhru nad Pardubicemi B 2:1 po samostatných nájezdech v 29. kole první ligy. V dresu nováčka nastoupil nepovolený počet hráčů na takzvané střídavé starty a Český...

16. prosince 2025  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.