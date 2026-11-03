Na hlavním náměstí V Českých Budějovicích začala v úterý stavba stánků na adventní trhy. Právě v krajském města odstartují jako první. Přípravy pokračují i v dalších jihočeských městech.
Organizátoři zveřejňují první části programů, domlouvají prodejce na vánoční trhy a představují novinky, které mají oživit centra měst v regionu. Vedle tradičních akcí se letos na jihu Čech objeví nové kluziště, světelné instalace, tematická výzdoba i rozšířená nabídka pro rodiny s dětmi.
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Jedním z prvních měst, které odhalilo část adventního programu, je krajské město. „Českobudějovický advent 2026 bude pohádkový. Ta linka se promítne nejen do kulturního programu, ale také do zážitků pro rodiny s dětmi,“ uvedla za pořadatele Lenka Střítecká ze společnosti Art4promotion.
Na náměstí se vrátí kluziště, vyhlídkové kolo i kolotoč. V sobotu a neděli dopoledne nabídne program divadelní pohádky, připravená bude také Ježíškova dílna, zvoneček přání nebo rodinná fotosoutěž u světelných dekorací.
Organizátoři zveřejnili i jména účinkujících. Dorazit mají například Heidi Janků, Felix Slováček, Světlana Nálepková, Bořek Slezáček, Tereza Mátlová nebo folková skupina Nezmaři.
Světelné nedělní show
Na všechny čtyři adventní neděle navíc pořadatelé slibují překvapení v podobě zapálení svící formou světelné show. Pokračovat bude také tradice dřevěných soch vytvořených z vánočních stromů z předchozích let. Po loňské Popelce má letos přibýt další postava.
Primátorka Dagmar Škodová Parmová oznámila, že letošní vánoční strom dorazí ze Ševětína. Čtrnáct metrů vysokou jedli městu darovala rodina, na jejímž pozemku rostla řadu let.
Výběr z programu adventu v Českých Budějovicích
Také v Písku letos rozšíří adventní nabídku. Přibude páteční adventní kino, světelný tunel vedoucí k muzeu, novoroční koncert nebo vánoční mašinka při řemeslných trzích. Proměnu dozná i adventní městečko. O stánkový prodej se postará nový provozovatel a nabídka by se měla obměňovat.
Na Velké náměstí se vrátí bezplatné kluziště. Kromě půjčovny bruslí bude k dispozici také kryté zázemí a nově úschovna věcí. „I letos budou kluziště moci využívat školy. Tentokrát jim bude ve všední dny k dispozici až do dvou hodin odpoledne,“ uvedla Monika Houdková z Centra kultury města Písek.
Součástí adventu zůstane také Čertovská stezka hříšníků, hudební středy a soboty, štědrovečerní vytrubování nebo Ježíškova dílnička. Program slavnostního zahájení budou organizátoři nově promítat na dvě velkoplošné obrazovky. Připravený bude také Kouzelný les přání a psaní dopisů Ježíškovi.
Do Krumlova přijede Bílá paní
Proměnu části adventní nabídky připravuje také Tábor. Poprvé se tam objeví ledové kluziště na náměstí T. G. Masaryka. Bruslit se bude od 17. listopadu až do 10. ledna. Ledová plocha má sloužit nejen veřejnosti, ale také školám a školkám. „Žižkovo náměstí se při rozsvícení městského vánočního stromu poprvé rozzáří v úplně novém kabátě díky novému osvětlení,“ uvedl mluvčí města Luboš Dvořák.
Na tradice sází Český Krumlov. Vánoční trh na náměstí Svornosti začne 21. listopadu a potrvá až do začátku ledna. Součástí programu budou koncerty, příjezd Bílé paní, Ježíškova pošta, Andělský průvod, společné zpívání koled u stromu nebo živý betlém na zámeckém nádvoří. Advent tam oficiálně zahájí rozsvícení stromu poslední listopadovou neděli.
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Už 20. listopadu otevře první vánoční chaloupky Jindřichův Hradec. O týden později se přidají další stánky na náměstí Míru. Město počítá s rozsvícením stromu, adventním programem na zámku, vánočními trhy i návratem osvětleného vyhlídkového kola.
„V provozu bude také více než pět set let stará Černá kuchyně a své umění předvedou kovář, hrnčíři, sochař a další řemeslníci,“ doplnila mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková.
Programy chystají i menší obce a města. Ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku chtějí letos více využít nově opravenou část náměstí. Kromě tradičního adventního trhu při rozsvícení vánočního stromu proto připravují také sérii adventních nedělí, při nichž nabídnou občerstvení a stánky s řemeslnými výrobky. Tradičně bohatý program pak chystají například i v Borovanech na Českobudějovicku.