Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Táboře si o adventu zabruslí, v Budějovicích už znají svůj vánoční strom

Autor:
  14:34
Vánoční strom z Českých Budějovic v Budějovicích

Vánoční strom z Českých Budějovic v Budějovicích | foto: Petr Lundák, MF DNES

Na budějovickém náměstí rostou první stánky adventního městečka (3. listopadu...
Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu zapadaly České Budějovice sněhem.
Adventní trhy na hlavním budějovickém náměstí
Vyhlídkové kolo na adventních trzích
22 fotografií
V Písku chystají adventní kino či vánoční mašinku. Do Českých Budějovic dorazí zvonkový průvod i Eliška z Princezny ze mlejna, adventní neděle zpestří světelná show. Oblíbená jsou také kluziště, která vzniknou v několika městech.

Na hlavním náměstí V Českých Budějovicích začala v úterý stavba stánků na adventní trhy. Právě v krajském města odstartují jako první. Přípravy pokračují i v dalších jihočeských městech.

Organizátoři zveřejňují první části programů, domlouvají prodejce na vánoční trhy a představují novinky, které mají oživit centra měst v regionu. Vedle tradičních akcí se letos na jihu Čech objeví nové kluziště, světelné instalace, tematická výzdoba i rozšířená nabídka pro rodiny s dětmi.

Bruslení zdarma kolem Samsona i nejpestřejší nabídka punčů, to jsou vánoční trhy v Budějovicích

Jedním z prvních měst, které odhalilo část adventního programu, je krajské město. „Českobudějovický advent 2026 bude pohádkový. Ta linka se promítne nejen do kulturního programu, ale také do zážitků pro rodiny s dětmi,“ uvedla za pořadatele Lenka Střítecká ze společnosti Art4promotion.

Na náměstí se vrátí kluziště, vyhlídkové kolo i kolotoč. V sobotu a neděli dopoledne nabídne program divadelní pohádky, připravená bude také Ježíškova dílna, zvoneček přání nebo rodinná fotosoutěž u světelných dekorací.

Organizátoři zveřejnili i jména účinkujících. Dorazit mají například Heidi Janků, Felix Slováček, Světlana Nálepková, Bořek Slezáček, Tereza Mátlová nebo folková skupina Nezmaři.

Světelné nedělní show

Na všechny čtyři adventní neděle navíc pořadatelé slibují překvapení v podobě zapálení svící formou světelné show. Pokračovat bude také tradice dřevěných soch vytvořených z vánočních stromů z předchozích let. Po loňské Popelce má letos přibýt další postava.

Vánoční strom z Českých Budějovic v Budějovicích
Na budějovickém náměstí rostou první stánky adventního městečka (3. listopadu 2026).
Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu zapadaly České Budějovice sněhem.
Adventní trhy na hlavním budějovickém náměstí
22 fotografií

Primátorka Dagmar Škodová Parmová oznámila, že letošní vánoční strom dorazí ze Ševětína. Čtrnáct metrů vysokou jedli městu darovala rodina, na jejímž pozemku rostla řadu let.

Výběr z programu adventu v Českých Budějovicích

  • Otevírací doba stánků
    18. 11. až 6. 1., od 10 do 20 hodin
    24. 12. až 6. 1. prázdninová varianta adventního městečka bez řemeslné a dárkové uličky
  • Ježíškova tvůrčí dílna
    1. 12. až 22. 12., po-pá 14 až 18 hodin, so-ne 11 až 17 hodin
  • Kluziště a půjčovna bruslí
    20. 11 až 6. 1., pá-so 10 až 22 hodin, ne-čt 10 až 21 hodin
  • Vyhlídkové kolo, kolotoč
    18. 11. až 6. 1., kolotoč 10 až 20 hodin, kolo 10 až 21 či 22 hodin

Také v Písku letos rozšíří adventní nabídku. Přibude páteční adventní kino, světelný tunel vedoucí k muzeu, novoroční koncert nebo vánoční mašinka při řemeslných trzích. Proměnu dozná i adventní městečko. O stánkový prodej se postará nový provozovatel a nabídka by se měla obměňovat.

Na Velké náměstí se vrátí bezplatné kluziště. Kromě půjčovny bruslí bude k dispozici také kryté zázemí a nově úschovna věcí. „I letos budou kluziště moci využívat školy. Tentokrát jim bude ve všední dny k dispozici až do dvou hodin odpoledne,“ uvedla Monika Houdková z Centra kultury města Písek.

Součástí adventu zůstane také Čertovská stezka hříšníků, hudební středy a soboty, štědrovečerní vytrubování nebo Ježíškova dílnička. Program slavnostního zahájení budou organizátoři nově promítat na dvě velkoplošné obrazovky. Připravený bude také Kouzelný les přání a psaní dopisů Ježíškovi.

Do Krumlova přijede Bílá paní

Proměnu části adventní nabídky připravuje také Tábor. Poprvé se tam objeví ledové kluziště na náměstí T. G. Masaryka. Bruslit se bude od 17. listopadu až do 10. ledna. Ledová plocha má sloužit nejen veřejnosti, ale také školám a školkám. „Žižkovo náměstí se při rozsvícení městského vánočního stromu poprvé rozzáří v úplně novém kabátě díky novému osvětlení,“ uvedl mluvčí města Luboš Dvořák.

Na tradice sází Český Krumlov. Vánoční trh na náměstí Svornosti začne 21. listopadu a potrvá až do začátku ledna. Součástí programu budou koncerty, příjezd Bílé paní, Ježíškova pošta, Andělský průvod, společné zpívání koled u stromu nebo živý betlém na zámeckém nádvoří. Advent tam oficiálně zahájí rozsvícení stromu poslední listopadovou neděli.

Vánoce budou dražší. Nákupy si lidé plánují dopředu a hledají výhodné nabídky

Už 20. listopadu otevře první vánoční chaloupky Jindřichův Hradec. O týden později se přidají další stánky na náměstí Míru. Město počítá s rozsvícením stromu, adventním programem na zámku, vánočními trhy i návratem osvětleného vyhlídkového kola.

„V provozu bude také více než pět set let stará Černá kuchyně a své umění předvedou kovář, hrnčíři, sochař a další řemeslníci,“ doplnila mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková.

Programy chystají i menší obce a města. Ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku chtějí letos více využít nově opravenou část náměstí. Kromě tradičního adventního trhu při rozsvícení vánočního stromu proto připravují také sérii adventních nedělí, při nichž nabídnou občerstvení a stánky s řemeslnými výrobky. Tradičně bohatý program pak chystají například i v Borovanech na Českobudějovicku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidiči kvůli levnému benzinu blokují dopravu, starosta nabádá k prodloužení hadic

Místo v dopravní špičce. Kruhová křižovatka zcela ucpaná (27. října 2026).

V Plané nad Lužnicí na Táborsku kolabuje doprava kvůli vozidlům, která při čekání u čerpací stanice zablokují přilehlou okružní křižovatku. Město hledá řešení, podle policie je to věc řidičů.

Místní si stěžovali na špatně parkující studenty, teď sami dostali pokuty

Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam...

Články na iDNES.cz otevřely problematiku parkování v ulicích u Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Místním vadí, že přibývá studentů s vlastními vozy a v okolí areálu není místo, kde...

Rybáři spící ve stanu unikli otravě oxidem uhelnatým, zachránil je kapr

Záchranáři používají v terénu žluté detektory oxidu uhelnatého.

Jihočeští záchranáři mají za sebou neobvyklý zásah. V neděli krátce po třetí hodině ranní vyjížděly dvě posádky a vůz s lékařem na Třeboňsko k otravě tří lidí oxidem uhelnatým. Život jim...

Naše Česko míří v Budějovicích do opozice. Vládnout mohou OPB, STAN, ANO a Piráti

Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

„S hnutím Naše Česko do koalice v Českých Budějovicích nevstoupíme,“ oznámil dnes Tomáš Chovanec, lídr Občanů pro Budějovice (OPB), kteří pro komunální volby vytvořili společnou kandidátku se STAN....

Vyhrál, ale obešli ho. „Král“ Břetislav po 12 letech opustí vedení Strakonic

Čtyři lídři, kteří se dohodli na společném postupu v povolebních vyjednáváních....

Dvanáctileté působení Břetislava Hrdličky v pozici starosty Strakonic brzy skončí. Jeho uskupení Strakonická Veřejnost sice ve volbách získalo s přehledem nejvíc hlasů, ostatní čtyři uskupení se však...

V Táboře si o adventu zabruslí, v Budějovicích už znají svůj vánoční strom

Vánoční strom z Českých Budějovic v Budějovicích

V Písku chystají adventní kino či vánoční mašinku. Do Českých Budějovic dorazí zvonkový průvod i Eliška z Princezny ze mlejna, adventní neděle zpestří světelná show. Oblíbená jsou také kluziště,...

3. listopadu 2026  14:34

Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně zemřela

U Sedlce se střetl kamion s osobním vozem. (2. října 2026)

Kvůli srážce osobního a nákladního vozu byla několik hodin neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž...

2. listopadu 2026  14:44,  aktualizováno  3. 11. 12:19

Přístup jako z Mrazíka. Trenéra Písku těší: Můžeme se rovnat s každým v lize

Trenér Jan Čech udílí hráčům Písku pokyny.

„Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj.“ Takovou radu dostává Ivánek od maminky v kultovní pohádce Mrazík, než se nafoukaný mladík vydá do světa. Stejný přístup ordinuje trenér píseckých...

3. listopadu 2026  10:01

S odpady to nejlépe umí ve Chvalšinách, Vyšší Brod si chválí čipy na popelnicích

Všechny popelnice jsou osazené čipy, ve kterých je načtená identifikace...

Jihočeská města a obce se snaží snižovat produkci komunálního odpadu. Nejlépe se to daří ve Chvalšinách, Rudolfov jako první v kraji zavedl třídění kuchyňského odpadu včetně živočišných zbytků. Vyšší...

3. listopadu 2026  9:03

Přijeď do Ameriky! Kratochvíl myslel, že je to spam. Pak se setkal s legendami

Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl při své stáži v USA.

Byl to šok, když Janu Kratochvílovi přišel e-mail z americké ambasády, že byl vybrán na téměř měsíční stáž v USA jako součást prestižního vládního programu IVLP (International Visitor Leadership...

2. listopadu 2026  14:13

Rybáři spící ve stanu unikli otravě oxidem uhelnatým, zachránil je kapr

Záchranáři používají v terénu žluté detektory oxidu uhelnatého.

Jihočeští záchranáři mají za sebou neobvyklý zásah. V neděli krátce po třetí hodině ranní vyjížděly dvě posádky a vůz s lékařem na Třeboňsko k otravě tří lidí oxidem uhelnatým. Život jim...

2. listopadu 2026  12:44

Místo policejní kontroly podpisy. V Arábii jsme vydělávali dvacetkrát víc, líčí kouč

Premium
Šimurka nejraději vzpomíná na angažmá v Saúdské Arábii (27. října 2026).

Když ho kolem desáté večer na saúdské dálnici předjelo policejní auto s majáky, Juraj Šimurka za volantem znejistěl. Policista mu posvítil baterkou do obličeje, vzal si jeho doklady a najednou...

2. listopadu 2026

Na Českobudějovicku usmrtil rychlík člověka, vlaky už jezdí bez omezení

ilustrační snímek

Na Českobudějovicku v pondělí ráno vlak srazil člověka, který na následky zranění zemřel. Provoz na koridoru na jihu Čech byl mezi stanicemi Ševětín a Dynín zcela zastaven, vyplývalo z informací na...

2. listopadu 2026  8:22,  aktualizováno  10:14

Vsetín v závěru otočil zápas v Táboře. Na čele Maxa ligy má náskok osmi bodů

ilustrační snímek

Hokejisté Vsetína otočili v neděli třemi góly v posledních sedmi minutách zápas v Táboře a vyhráli 3:1. Tabulku první ligy vedou Valaši po předehrávce 20. kola už o osm bodů před druhou Třebíčí....

1. listopadu 2026  20:36

Zastupitelé se o ně přou. Upravené Vávrovské rybníky už jsou cílem procházek

Revitalizace přírodní vzácné oblasti Vávrovské rybníky se posunula do další...

Velká proměna Vávrovských rybníků v Českých Budějovicích se pomalu blíží ke konci. Protože už jsou úpravy lokality mezi velkými městskými sídlišti Máj a Vltava skoro hotové, obyvatelé tam stále...

1. listopadu 2026  9:23

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Trenér Jihostroje Šmejkal: Povedlo se nám dobře doplnit tým, kluci si lidsky sedli

Trenér Českých Budějovic Zdeněk Šmejkal

Čtyři zápasy, čtyři výhry a ztráta jen jediného setu. Úvod extraligové sezony vyšel volejbalistům Českých Budějovic možná až nad očekávání dobře. Jihostroj jako jediný tým ještě neprohrál a vede...

31. října 2026  15:08

Rodiče vedou děti ke kroužkům dřív, říká šéfka domu dětí a Žena Českobudějovicka

Žena Českobudějovicka, ředitelka domu dětí a mládeže, ale také prezidentka...

Ředitelka domu dětí a mládeže, ale také prezidentka softbalového klubu. To vše patří k Haně Korčákové, která se stala Ženou Českobudějovicka. „Je hezké, když si někdo vaší práce všimne. Nikdy jsem to...

31. října 2026  10:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×