Stánky, atrakce, koncerty. Jihočeská města představila program pro adventní čas

  8:41aktualizováno  8:50
Advent se blíží. Velká jihočeská města už mají program, na který lákají návštěvníky. České Budějovice nabídnou osvědčené adventní městečko se stánky a atrakcemi na náměstí Přemysla Otakara II., loňský vánoční strom z budějovického náměstí se vrátí v podobě sochy Popelky. V Jindřichově Hradci vystoupí Janek Ledecký, v Českém Krumlově nebudou chybět Medvědí Vánoce na zámku.
Vůně punče, zvuk koled a uvolněná nálada každoročně prostupují při adventu náměstí měst v jižních Čechách. Jako první letos otevřou tradičně trhy v Českých Budějovicích. Českobudějovický advent začne 18. listopadu, program potrvá až do 6. ledna.

Organizátoři propojí minulý a letošní ročník. Část kmene loňského vánočního stromu totiž přemění v sochu Popelky. „Je to symbolická pocta Libuši Šafránkové, ale i české tradici, laskavosti a příběhům, které k Vánocům patří,“ upřesnila Magdalena Střítecká z pořadatelské společnosti Art4promotion.

Sochu odhalí v den otevření trhů v 10 hodin. Známý je už také vánoční strom, který ozdobí náměstí Přemysla Otakara II. Okrasnou jedli tam přivezou ze Starých Hodějovic, rozsvítí ji v sobotu 29. listopadu v 16.30.

Na návštěvníky ale čekají i další novinky, například Adventní průvodce do kapsy, který je provede všemi atrakcemi a programem, nebo nové dekorace, světelné prvky a tematické doplňky, jako jsou kovové rozcestníky.

Novinky doplní stánky s občerstvením a zbožím. Vrátí se také kluziště u kašny nebo vyhlídkové atrakce. Kulturní program bude plný koncertů, pohádek i speciálních tematických akcí. Hvězdami letošního ročníku budou zpěvačky Bára Basiková či Leona Machálková.

Adventní městečko bude otevřené denně od 10 hodin. Prodejci dárkových předmětů skončí ve 20 hodin, občerstvení vydrží o dvě hodiny déle. Každý den budou v provozu i kluziště či vyhlídkové atrakce.

Jindřichův Hradec – vystoupí Janek Ledecký

Pouze o den později než v Budějovicích začnou adventní trhy v Jindřichově Hradci, kdy otevřou pět chaloupek u kašny na Masarykově náměstí. Na náměstí Míru začnou o týden později. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru plánují na sobotu 29. listopadu v 18 hodin.

„Na náměstí bude v době adventu osvětlené vyhlídkové kolo. Občerstvit se nebo si koupit vánoční zboží budou mít návštěvníci možnost až do 4. ledna 2026,“ sdělila mluvčí radnice Karolína Bartošková. KD Střelnice nabídne řadu koncertů, 21. prosince vystoupí Janek Ledecký.

O svátcích můžete vyrazit do zoo, na zámky nebo na kluziště na náměstích

Hlavní vánoční trhy v centru a Zámecké adventní dny budou o druhém adventním víkendu. Program potrvá v obou dnech od 10 do 17 hodin a na zámku nabídne tržiště se zbožím i pochutinami, v provozu bude i 500 let stará černá kuchyně. Nebudou chybět ukázky řemesel či návštěva Jindřicha IV. z Hradce.

Letos si v Jindřichově Hradci připravili i řadu novinek. „Na hvězdárně bude mít premiéru nový pořad Přibylovy Vánoce, který nabídne originální pohled na vánoční tradice,“ nastínila Bartošková. Chystají také komentovanou prohlídku Muzea fotografie 28. prosince, město rozšíří i vánoční výzdobu v parku.

Český Krumlov – trhy prodlouží o týden

Na světelné objekty lákají i v Českém Krumlově. Po jejich loňském úspěchu plánují rozšíření. Hlavní novinkou však bude prodloužení vánočního trhu o týden – od 22. listopadu do 4. ledna. Na náměstí Svornosti bude otevřený denně. Pro návštěvníky si kromě stánků s dárky a občerstvením připravili i doprovodný program.

Zástupce radnice nás šikanuje, tvrdí pořadatelé adventu v Budějovicích

„Mohou se těšit na víkendové koncerty, slavnostní otevření adventu s rozsvícením vánočního stromu, příchod sv. Mikuláše, Ježíškův poštovní úřad, andělský průvod, společné zpívání Tiché noci, silvestrovskou oslavu i Tři krále jako symbolické zakončení adventu,“ pozvala Andrea Hakenová, referentka kultury a PR.

Vánoční stromek rozsvítí v Krumlově v neděli 30. listopadu. Na Štědrý den opět plánují Medvědí Vánoce, kdy mohou lidé obdarovat zámecké medvědy pamlsky a sledovat, jak se do nich následně pustí.

Tábor - živí velbloudi

Tábor zahájí adventní období v pátek 28. listopadu v 17 hodin rozsvícením vánočního stromu na Žižkově náměstí. Vzhledem k rostoucímu zájmu rozšíří program i na náměstí T. G. Masaryka.

„Návštěvníci se mohou těšit na 16 metrů vysoké vyhlídkové kolo a prodejní adventní stánky s občerstvením a vánočním zbožím. Mezi stánky bude umístěný slámový betlém a Ježíškova kancelář,“ řekla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková.

Na náměstí nově umístí vánoční strom, zvoničku štěstí a fotokoutek. Náměstí Fr. Křižíka zkrášlí nové osvětlení. Veřejnost zve i na Čertoviny 5. prosince od 17 hodin, jedním z vrcholů táborského adventu potom bude Staročeský vánoční trh na Žižkově náměstí o třetím adventním víkendu. Na místě bude 120 stánků, dřevěný kolotoč, dílny i živí velbloudi.

Písek – kluziště na náměstí

O adventním programu už mají jasno i v Písku, odstartují ho rozsvícením vánočního stromu v neděli 30. listopadu. Mluvčí města Petra Měšťanová zve i na Čertovskou stezku hříšníků 5. prosince nebo na štědrovečerní vytrubování.

Od začátku adventu až do 2. ledna bude na Velkém náměstí kluziště a adventní městečko. Tradiční řemeslné trhy plánují mezi 12. a 14. prosincem nově na Velkém náměstí.

O příštím adventu přibudou v Budějovicích řemesla i vánoční zboží

„Budou pokračovat i v navazující Karlově ulici. Letos budou trhy nově i při zahájení Adventu v Písku,“ upřesnila Měšťanová.

Program doplní kulturní vystoupení, a to na Velkém náměstí i na dalších místech. V Divadle Fráni Šrámka například 11. prosince od 19 hodin vystoupí Leona Machálková.

Prachatice - tradice z Německa

Prachatice program ozvláštní 14. prosince průvodem Rauhnacht z nedalekého Waldkirchenu, který přinese alpskou atmosféru s maskami a zvonci.

„Každá adventní neděle a týden Adventních podvečerů nabídne koncerty, program pro děti, včetně kolotoče a vánočního hraní, či slavnostní rozsvícení svící na adventním věnci,“ uvedla za město Jana Hulešová.

Vánoční strom rozsvítí na Velkém náměstí 30. listopadu v 18 hodin. Prachatický adventní program potom doplní koncerty, například 7. prosince zahrají v kongresovém centru The Tap Tap.

Na týden od 8. do 13. prosince plánují Adventní podvečery, kdy vystoupí místní pěvecké sbory a soubory.

Strakonice - advent na hradě

Jiný bude advent ve Strakonicích. Vzhledem k rekonstrukci Velkého náměstí se celý jeho program přesouvá na hrad, kde potrvá až do svátků. Světýlka na stromu zapnou o první adventní neděli, konkrétně v 17.30.

„Na druhý adventní víkend připravujeme opět trh řemesel, jemuž říkáme Adventní trhy pod Rumpálem,“ líčila Ivana Říhová, ředitelka Muzea středního Pootaví.

Trhy doprovodí pohyblivý betlém, živá zvířata i historický kolotoč. V sobotu 6. prosince zazpívá Tereza Mašková.

Muzeum v listopadu začne i vánoční výstavu k natáčení pohádek v Hoslovickém mlýně. Zbytek adventních víkendů má na starosti Městské kulturní středisko, které připravilo koncerty a další kulturní akce. Podle informací na webu vystoupí Voxel, Ivan Hlas Trio či Dan Bárta.

Říhová však dodala, že Muzeum po dohodě připravuje slavnostní koncerty i na třetí a čtvrtou adventní neděli. Po celý advent budou na druhém nádvoří i stánky s občerstvením a řemesly.

