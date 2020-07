3D brýle ukážou, jak vypadá pohled na Budějovice z ciferníku Černé věže

Zatímco sedíte u počítače, prohlížíte si z výšky bezmála 70 metrů historické centrum Českých Budějovic. Před vámi je náměstí Přemysla Otakara II., za zády máte ciferník Černé věže.

„Stačí kliknout a přesunete se třeba na Samsonovu kašnu, do radnice, ale vidět můžete také park 4Dvory z dronu a další místa,“ líčí David Robenhaupt z českobudějovického infocentra na hlavním náměstí.

Právě tam si mohou v těchto dnech návštěvníci i obyvatelé města vyzkoušet virtuální prohlídku Českých Budějovic s pomocí brýlí připojených k počítači. Novinka nabízí celkem 15 bodů a je k dispozici ve výstavní síni.

„Postupně bude fungovat ve více jazycích, aby posloužila i zahraničním hostům. Chceme ještě postupně vyladit případné nedostatky,“ vysvětluje náměstek primátora Viktor Vojtko.

„Je to šance, jak vidět nejzajímavější místa trochu jinak. Připravujeme nejrůznější detaily i netradiční pohledy, které se běžně lidem nenaskytnou. Budeme ještě některé věci doplňovat. Klášterní kostel na Piaristickém náměstí se teď nedá nafotit kvůli lešení,“ popsal Vojtko.

Fotit některé pohledy bylo technicky náročné. Například ten z ciferníku na Černé věži vznikal pomocí několik metrů dlouhé tyče.

Novinka bude v českobudějovickém infocentru do konce srpna. Cena za virtuální prohlídku je 50 korun. Otevřeno je do září ve všední dny od 8.30 do 18 hodin. V sobotu mohou zájemci přijít od 8.30 do 17 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.

Příští rok najde služba nové místo. Vedení města ji chce přesunout do polygonální bašty na Piaristickém náměstí.