Volejbalová slavnost v Budějovicích. O pohárové trofeje zabojuje šest týmů

Tábor střídá další jihočeské město. Tentokrát se o vítězi ve volejbalovém Chance Českém poháru mužů a nově i žen rozhodne na palubovce sportovní haly v Českých Budějovicích. Tedy tam, kde své domácí zápasy hraje tým Jihostroje.

Program finále Chance Českého poháru je naplánované na dva dny. Celkem se na jihu Čech ukáže šest týmů. Dva ženské a čtyři mužské.

Ženy

V Českých Budějovicích si volejbalistky zahrají pouze finálové střetnutí. Do něho se probojovaly hráčky Králova Pole z Brna a volejbalistky liberecké Dukly.

Brňanky jsou ve finále poháru už počtvrté za sebou. V letošní sezoně sestavu ještě víc omladily a v nejvyšší soutěži se rvou o každý bod. Aktuálně se nacházejí až na posledním místě tabulky. Finálová pohárová účast je tak překvapivým výsledkem, zisk trofeje by se dal označit za malou senzaci.

Radují se liberecké volejbalistky Jana Fixová (vpravo) a Karolína Kvapilová.

„Věřím, že celý tým se bude na finále Českého poháru těšit. Trochu jsme doufali, že naším soupeřem bude Liberec, protože herně je o trochu čitelnější, byť patří k nejlepším týmům v extralize. Naše situace je dost zvláštní – hrát finále Českého poháru a přitom být na desátém místě v extralize,“ říká Erik Nezhoda, hlavní trenér Brna.

Podle něj to může být pro jeho tým jakýsi restart. „Pro naší psychiku to bude trochu vyčištění a užití si akce v Českých Budějovicích. Tím i zvu naše fanoušky, aby nás přijeli podpořit, protože věřím, že budeme bojovat do posledního míče a o překvapení se porveme,“ přidává Nezhoda.

Liberecké hráčky naopak obhajují titul. Letošní finále se odehraje v sobotu od 17 hodin.

Muži

V minulé sezoně ovládli domácí pohár hráči Beskyd. Ti senzační triumf neobhájí. O první trofej v sezoně si to rozdá jiná čtveřice mužstev. Celkově platí, že pohár má mezi kluby stále větší prestiž.

Po Chance Českém poháru touží Lvi Praha, Karlovarsko, Odolena Voda a Jihostroj České Budějovice. Ten bude mít výhodu domácího prostředí a podporu svého publika.

„Jsme rádi, že se Český volejbalový svaz rozhodl pořádat tuto prestižní akci právě v Českých Budějovicích. Jsme přesvědčeni, že jihočeští fanoušci naplní sportovní halu a předvedou celé České republice, že jsme opravdu volejbalovým městem,“ komentuje Robert Mifka, generální manažer VK Jihostroj České Budějovice.

Hned první duel dvoudenního programu začne v pátek v 17 hodin odvetou extraligového zápasu Karlovarska s Jihostrojem. Jihočeši ve čtvrtek prohráli 2:3 a nyní budou mít doma možnost reparátu.

Budějovičtí volejbalisté v utkání se Lvy Prha.

Ale tým Karlových Varů má velkou motivaci podívat se do finále a v něm uspět, protože pohár ještě ani jednou nevyhrál. „Český pohár je i mise celého týmu a klubu. Pro nás je tedy vítězství ve Final Four osobní,“ vysvětluje italský kouč VK ČEZ Karlovarsko Stefan Masciu.

„Všechny týmy, které se probojovaly do pohárového Final Four, jsou silné. Myslím si, že jsme minimálně na stejné úrovni jako ony. Samozřejmě, že Lvi Praha mají v tuto chvíli největší sebevědomí, vedou extraligu a prohráli jen pár utkání. Zároveň jsou ale týmem, který chce každý porazit,“ upozorňuje kouč Karlovarska před sílou největšího favorita turnaje.

O trofej usiluje i domácí Jihostroj, který pohár naposledy ovládl v sezoně 2021/22. Celek pod vedením trenéra Zdeňka Šmejkala podává v extralize nevyvážené a nepředvídatelné výkony. Český pohár je však jiná soutěž a nabízí mnohdy velká překvapení. Například vloni, když prvoligový Hradec Králové vyřadil Karlovarsko nebo kdy Beskydy zdolaly pražské Lvy.

Páteční druhý semifinálový zápas začne v 19.30 hodin a nabídne duel mezi týmy Odolena Voda a Lvi Praha. Sobotní den bude finálový. Od 17 hodin začne boj o titul mezi ženami, na ně od 19.30 hodin navážou vítězové mužských semifinále.

Diváci a vstupenky

Podle mluvčího pořadatelského Jihostroje Matěje Mayera bude atmosféra v hledišti parádní, chystají se i přídavné tribuny. Každý z týmů vysílá do Českých Budějovic autobusy fanoušků. Také vstupenky postupně mizí. Diváci je mohou zakoupit na www.ticketportal.cz.

„Vstupenka platí vždy na celý den, tedy obě utkání. V prodeji je také zvýhodněná permanentka, která zahrnuje všechny čtyři zápasy. Pouze do 20. února můžete vstupenky zakoupit s dvacetiprocentní slevou. Nákup vstupenek bude samozřejmě možný i přímo na místě,“ říká Mayer.