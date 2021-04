Souboj starostů o šéfa fotbalu v kraji. Křeslo hájí exligový sudí Jílek

Znají se roky. Společně nastupují v reprezentaci starostů, jejich děti spolu hrají fotbal. A teď se postaví proti sobě v bitvě o pozici předsedy Jihočeského krajského fotbalového svazu. Post obhajuje Jan Jílek, jeho vyzyvatelem je Tomáš Pintér. Kandiduje také o něco méně známý Vladimír Karmazín.



I kvůli absenci utkání v soutěžích a nedávným skandálům jsou fotbalové volby mimořádně sledované. Ukázalo se to již na okresní úrovni, v kraji to vygraduje. V neděli od 9.30 hodin začne v budějovickém hotelu Clarion valná hromada, kde si zástupci okresních svazů a klubů zvolí nové vedení na příští čtyři roky.

Od říjnového zadržení místopředsedy českého svazu Romana Berbra a jeho spojenců vypukla velká obroda fotbalu. Řada osobností se snaží o vyčištění prostředí a částečně se to již daří. Za iniciativy Fevoluce, Čistý fotbal nebo Čistý hattrick bojují Jan Koller, Tomáš Sivok nebo David Lafata, které na jihu spojuje podnikatel Josef Grill.

Tomáš Pintér

Dílčí úspěchy mají po nedávných volbách do okresních svazů, šest ze sedmi na jihu získali zastánci změn, byť to bylo několikrát velmi těsné.



Na Budějovicku se sice dostal do čela okresu Libor Šolc, ale opozice drží ve výboru většinu.

Podobné je to na Písecku, kde předsedou zůstal Michal Řezáč. O jediný hlas uhájil na Prachaticku mandát Jiří Trněný. Napínavý souboj na Táborsku zvládl rovněž nejtěsnějším způsobem Tomáš Maruška.

Jindřichohradecký okres dominantně ovládl Marek Černoch, na Krumlovsku bude pokračovat jediný kandidát Václav Domin, podobně jako na Strakonicku, které by mělo podporovat stávajícího předsedu, uspěl Václav Zábranský.

Okresy podpoří Pintéra

Poměr 6:1 pro spojené iniciativy je velmi důležitý pro krajské volby, protože každý okres drží pět hlasů. Automaticky to však neznamená, že Pintér má jistých 30 hlasů, byť jich jistě obdrží většinu. Jílek se nemůže opřít o podporu okresů, sázet musí na přízeň klubů z krajských soutěží. Ty budou v tajné volbě rozdělovat také 35 hlasů. K triumfu jich je tedy třeba 36 ze 70.

Kandidáti pro volby do krajského fotbalového svazu (vše v abecedním pořadí)

Kandidáti na předsedu:

Jan Jílek, Vladimír Karmazín, Tomáš Pintér. Kandidáti do výkonného výboru za komoru oddílů:

Václav Albrecht, Josef Hodonický, Jiří Hrbáč, Jan Jílek, Vladimír Karmazín, Petr Mach, Pavel Mašek, Karel Musil, Albert Oláh, Lukáš Pávec, Tomáš Pintér, Petr Řehoř, Josef Šafránek, Libor Šolc, Alois Švarc, Jiří Trněný, Karel Vácha. Kandidáti do výkonného výboru za komoru okresních svazů:

Marek Černoch, Jan Dvořák, Zdeněk Kemény, Petr Mach, Roman Šimek, Libor Šolc. Kandidáti do odvolací a revizní komise:

Ondřej Flaška, Jiří Iral, Jiří Kubeš, Anna Matějková, Ladislav Novotný, Ilona Řimnáčová, Lubomír Skála, Josef Žižka.

Vysokou důležitost nedělní valné hromady umocňuje i zákulisní boj. Někteří jsou vyhranění a o svém předsedovi mají jasno, jiní váhají.

Situaci může výrazně ovlivnit také případné odstoupení některého z kandidátů. To zatím neplánuje Vladimír Karmazín, 63letý člen Rady České televize, jenž se vrací do fotbalového prostředí. „Jdu do toho hlavně sám za sebe. Věřím, že bych mohl fotbalu pomoci,“ tvrdí.

A 47letý Jan Jílek nevylučuje, že svou kandidaturu nestáhne. „Je to velice složitá otázka a svůj definitivní postoj ke kandidatuře sdělím delegátům až přímo na valné hromadě,“ uvádí.

Pevně rozhodnutý je naopak jeho soupeř, 42letý Tomáš Pintér. „Přemýšlel jsem o tom už před čtyřmi lety, nakonec jsem do voleb nešel. Teď už kvůli covidu asi ukončím aktivní kariéru a chtěl bych sjednotit rozdělené fotbalové prostředí v kraji,“ má jasno.

Dojde tak na zajímavý souboj dvou starostů obcí na Českobudějovicku, kteří fotbalem žijí odmala. Jílek dlouhé roky působí v Jankově, Pintér zase v Plané. „Samozřejmě se dobře známe. Aktuálně nevím, jaké jsou jeho představy o řízení krajského fotbalu. Nicméně není to jen o předsedovi,“ upozorňuje bývalý ligový sudí, který končí druhé volební období.

Plánský vyzyvatel stávajícího předsedu vnímá jako silného soupeře. „Je docela těžké, že stojíme proti sobě, známe se dlouho. Na Honzu nikdy nebudu útočit, chci koukat dopředu, ne zpět. Dokázal získat externí zdroje, soutěže fungovaly, svaz vedl slušně. I kdybych prohrál, nebudu se na něj mračit. Jdu do toho s čistým štítem,“ velí.

Jílek je spojovaný s Berbrem

Právě spojení s Berbrem je pro Jílka největším úskalím. „V určitou chvíli jsem s tím přestal navenek i vnitřně bojovat. Řídím se heslem, že kdo se moc obhajuje, ten se ve skutečnosti ještě víc obviňuje. Mělo by platit, že ukázaná platí. Člověka bychom měli hodnotit a posuzovat podle toho, co udělal, dle výsledků, a ne v jaké době, kdy, kým a za jaké éry byl,“ myslí si.



Starosta Jankova věří svému programu a jeho několika nosným bodům. „Budu dbát na to, aby byl krajský fotbal jednotný a stejně tak i vystupoval. Chci pro svaz zajistit mimo rozpočet minimálně dva a půl milionu korun v souvislosti se změnou metodiky poskytování dotací pro krajské svazy i ty okresní. Budu naslouchat problémům klubů i funkcionářů a pomáhat je řešit. Rád bych i vyzval k podpoře fotbalu starosty obcí, kde se hrají krajské soutěže,“ shrnuje.

I Tomáš Pintér má jasno, jak by chtěl fotbal na jihu vést. „Jednáme férově a čistě. Oslovili jsme všechny kluby a chceme, ať se zapojí a řídí si fotbal samy. Nastavili jsme to tak na budějovickém okrese a funguje to. Předseda není spasitel. Fotbal je týmový sport a stejně tak musí spolupracovat všichni ve výkonném výboru i okresy mezi sebou. Prostor získávají noví lidé, kteří mají chuť, a je cítit touha po změně. Z celé řady jednání jsem nadšený,“ popisuje.

Oba favorité mají i další cíle. Jílek by rád přivedl děti ke klubovému fotbalu včetně mladých rozhodčích, rozšířil natáčení duelů na všechny zápasy v krajských soutěžích mužů nebo zamezil propadu počtu hráčů v kategorii dorostu. Pintér plánuje zvýšit přístup k informacím o činnosti svazu, zapracovat na změně volebního systému či získávat z asociace víc peněz pro okresy i mládež a najít osobnost na pozici předsedy komise rozhodčích místo končícího Milana Makovičky.

Za kapitánem plánského celku z I. A třídy stojí osobnosti z Fevoluce. „Je to pro mě potěšení, ale zároveň i závazek. Původně jsme chtěli, aby kandidoval jeden z nich, ale i tak věřím, že jejich podpora bude mezi delegáty znít,“ přeje si.

Všichni tři kandidáti na předsedu se hlásí i do devítičlenného výkonného výboru. O pozici v něm usiluje rekordní počet 17 uchazečů včetně známých jmen Karla Váchy, Jiřího Hrbáče, Karla Musila nebo z okresů Libora Šolce, Marka Černocha, Jiřího Trněného a Romana Šimka.