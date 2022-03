Ten gól si nikdy nepustím, ale mám ho pořád před očima, přiznává Šimánek

Naposledy v sezoně 2007/08 vyhráli českobudějovičtí hokejisté sérii play off v nejvyšší soutěži. Nezměnilo se to ani za působení trenéra Františka Výborného s rekordmanem Jakubem Kovářem v brance.

3. díl seriálu Českobudějovická play off V třídílném seriálu připomínáme série play off českobudějovických hokejistů od postupu do extraligy v roce 2005 až po přesun licence do Hradce Králové v roce 2013.

Zkušený kouč převzal mužstvo už v polovině ročníku 2009/10, kdy pak Jihočeši vypadli v předkole s Libercem. Po konci kariéry Romana Turka se stal jasnou jedničkou Jakub Kovář, útok rozšířili Michal Mikeska, Jakub Langhammer či Martin Podlešák a Rostislav Martynek.

Po výborném startu tým trochu ztratil tempo, nakonec však uhájil šesté místo, ze kterého šel přímo do čtvrtfinále. Jakub Kovář tehdy nevynechal jediný zápas a utvořil rekord extraligy v počtu odchytaných minut.

V něm Budějovice vyzvaly třetí Vítkovice, ale série začínala netradičně na jihu Čech, protože ostravská hala byla tehdy obsazená. Do Vítkovic se jelo na tři zápasy v řadě za stavu 1:1. Rozhodovalo se v pátém souboji, když v sérii platil výsledek 2:2.

„Jely se nájezdy. Za nás jsem dal jenom já. Kdyby Jiří Burger nedal, tak jsme si vezli domů mečbol. Jenže proměnil, pak už jsme my nedali a rozhodl Viktor Ujčík,“ vzpomíná tehdejší budějovický útočník Jiří Šimánek.

Dva góly Vítkovic v šestém střetnutí v Budvar aréně pak stačily hostům na triumf a postup. Frustrace Jihočechů gradovala, čtyři minuty před koncem byl právě Šimánek vyloučen rozhodčím René Hradilem na dvě minuty za nedovolené bránění. V tu chvíli padly českobudějovické naděje ke dnu.

Bylo to znát i na jinak klidném Šimánkovi. Ten proti verdiktu mocně protestoval a sápal se na sudího. Za to mu Hradil udělil jeden z mála osobních trestů v kariéře. Forvard zlobu doplnil ostrými slovy, při odjezdu na trestnou hokejkou sekl do lavice, za což ho sudí poslal do kabin.

„Je to velice oblíbené video, na YouTube už má přes 400 tisíc zhlédnutí. Teď se tomu zasměju, ale tehdy nám zhasla poslední naděje. V šestém kole v půlce září bych to neudělal. Tehdy jsem se ale pořádně rozohnil,“ přiznává.

„To bude maso“

Do další sezony vstoupili Budějovičtí opět s koučem Výborným a jen minimálně pozměněným kádrem. Obraně pomohli Peter Mikuš či Slovinec Aleš Krajnc. Útok rozzářil navrátilec z NHL Aleš Kotalík.

Mužstvo splnilo předsezonní cíl a znovu bez větších problémů uzmulo místo v elitní šestce pro přímý postup do čtvrtfinále. Klub chtěl fanoušky navnadit akcí „To bude maso“. Na domácí utkání příznivci vyrazili pochodem od Masných krámů, také brankář Jakub Kovář vyzdobil svou masku do tohoto stylu.

„Je to originální nápad, který přesně vystihuje atmosféru play off. Hned mě tak napadlo nechat si vyrobit speciální masku,“ zmínil tehdy gólman.

Série klubu ve vyřazovacích bojích 2010/11 – 6. místo po zákl. části

čtvrtfinále Vítkovice 2:4 (1:3, 5:0, 0:3, 3:1, 2:3 sn, 0:2) 2011/12 – 5. místo po zákl. části

čtvrtfinále Liberec 1:4 (3:4, 6:4, 0:1, 1:3, 1:3) 2012/13 – 8. místo po zákl. části

předkolo Vítkovice 2:3 (3:0, 0:4, 2:1, 1:5, 2:3 p)

V samotné čtvrtfinálové sérii však budějovické „maso“ přetlačilo liberecké „bílé peklo“. Na severu Čech domácí lépe zvládli úvodní duel, přestřelka v odvětě patřila celku kouče Výborného. To bylo ale od Jihočechů vše. V dalších třech zápasech vstřelili celkem jen dvě branky, doma nevyhráli ani jednou a do semifinále mířil soupeř.

„Kromě prvních dvou utkání jsme nedávali góly, chyběla nám produktivita. Série to byla vyrovnaná, mohla skončit spíš 2:4 než 1:4, ale Liberec byl lepší,“ uznal Šimánek.

On sám dvakrát skóroval, se spoluhráči ale musel litovat zahozených šancí. Marek Pinc v brance výběru kouče Filipa Pešána čaroval a ani výkon Jakuba Kováře na budějovický úspěch nestačil. „Liberec vždy našel nějakého nečekaného střelce, třeba Lukáše Vantucha nebo Tomáše Urbana. To nám chybělo,“ bilancuje.

Poslední ročník před stěhováním extraligové licence z Budějovic do Hradce Králové působil jako trenér mužstva Němec Peter Draisaitl, jehož syn Leon je hvězdou v NHL v Edmontonu.

A právě z nejslavnější soutěže světa při výluce zavítaly její hvězdy i do české extraligy. Část sezony tak v budějovických barvách odehráli Andrew Ference, Martin Hanzal, Václav Prospal, Milan Michálek a Radek Martínek.

Jihočechům se ani tak příliš nedařilo a střídali v základní části lepší období s těmi horšími. Nakonec museli brát osmé místo a souboj v předkole s Vítkovicemi.

Sérii na tři vítězství rozhodovalo až páté utkání. Domácí v něm dvakrát vedli, ale soupeř zvládl vyrovnat. Základní hrací doba vítěze neurčila, a tak se prodlužovalo a čekalo na rozdílový gól. Nestačilo první ani druhé prodloužení. Až to třetí. V čase 113:51 Marek Svačina předložil puk Peteru Húževkovi, který jej poslal pod břevno.

Ukončil tak nejdelší zápas české hokejové historie. „Ten gól dodnes pořád vidím před sebou, ale nikdy si ho nepustím. Akorát jsem skočil na led na naší modré čáře a už jsem jen viděl, jak Húževka dostává puk a dává ho pod víko,“ vzpomíná Šimánek.

Utkání se začátkem v půl šesté večer končilo až v půl jedenácté. Na stadionu postupně docházelo pivo i klobásy. Hlad měli i hráči. „Jeli nám o přestávce pro pizzu, takhle dlouhé to nikdo nečekal. Tehdy ještě nebyly běžné energetické přípravky jako dnes,“ potvrzuje.